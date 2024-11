Banco De Gaia – Trauma

«La creación del álbum estuvo influenciada por cuestiones familiares y globales. El deterioro de la salud de mis padres quedó ensombrecida por las guerras mundiales en curso, conflictos que causan traumas a millones de personas (sean defensores, agresores o inocentes). Al mismo tiempo la creciente crisis ambiental inflige daños al mundo que habitamos, agrietando el tejido de nuestros sistemas de supervivencia»

BANCO DE GAIA

Hay artistas que por sí mismos merecen un completo respeto. Son creadores atípicos, que desfilan más allá de los convencionalismos y operan bajo arquitecturas sonoras cercanas a otra dimensionalidad, principalmente dentro de las esferas del ambient dub y del down tempo, aunque siempre cruzan otros géneros. Gracias a su extrema habilidad usando los samples y los ritmos de música del mundo, Banco De Gaia construye sus edificios sónicos a base de texturas profundas y complejas estructuras multicapa.

Recuperando los orígenes, cabe saber que Banco De Gaia es el nombre artístico del músico y productor inglés Toby Marks (Londres), y Trauma es su último lanzamiento. Hasta la fecha ha publicado 17 álbumes. Su álbum debut Maya y el siguiente Last Train to Lhasa, se convirtieron números 1 en las listas indie del Reino Unido, y figuraron en el Top 40 de la lista de álbumes del mismo país. Actualmente, el autor continúa dando conciertos en todo el mundo. Pero… ¿Qué significado tiene Banco De Gaia? Seguramente se tomase Gaia como símbolo de equilibrio para definir su proyecto sonoro dado que el vocablo conlleva significados y asociaciones afines a la filosofía de Toby Marks.

Etimológicamente hablando, cabe saber que Gaia es una palabra compuesta por dos elementos semánticos: Ge que significa Tierra y Aia que significa abuela. Por tanto, la etimología completa de Gaia sería Tierra abuela. Según fuentes expertas en las mitologías paganas, Gea representaba la Madre Tierra, es decir, la diosa que representa la vida y la muerte, generosa pero pavorosa a su vez.

De ahí que dicha analogía se utilice también para definir la denominada Hipótesis Gaia que afirma que la presencia de la vida en la Tierra es posible gracias a un sistema que permite y mantiene las condiciones adecuadas de existencia. Gaia se comportaría pues como un sistema autorregulado que tiende al equilibrio de la vida. A partir de ello, nacería pues el proyecto musical Banco De Gaia.

Partiendo de estos significados Trauma reflejaría la búsqueda del equilibrio perdido a causa del estrés y sufrimiento que sufrimos los humanos, todas las especies circundantes y la propia naturaleza. Todo ello expresado gráficamente en la portada de una abeja caída tras perder su equilibrio.

Al mismo tiempo, el disco representa la necesidad de superación y de esperanza que necesitamos para sobrevivir y mantener nuestro hábitat, altamente desequilibrado y dañado por la irresponsabilidad de nuestra forma de vida. Por ello, nada peor que dejarnos vencer y caer abatidos por la ambición, la rendición y la apatía. Debemos superar nuestros estilos y traumas y reconducir nuestra existencia hacia un presente y futuro equilibrados. La sombra de esa Gaia pavorosa planea sobre nuestras cabezas. Esta yuxtaposición de conceptos contrarios que estrujan el destino de la Humanidad, se exploran a través de las pistas del álbum, como si un hilo conductor que nos lleva desde un principio hasta un fin pero sin dejarnos caer en el abismo.

Trauma arranca pues como el despertar de una pesadilla. El primer tema se expande desde el silencio crepuscular hasta un amanecer pinkfloydiano que nos libera del del caos para conducirnos a la calma y a la plenitud (Mir). Según el compositor, «este tema surgió cuando estaba tratando de crear una textura rica y fluida y terminé con algo bastante similar al comienzo del álbum Wish You Were Here de Pink Floyd. Esto fue en la época de la invasión de Ucrania y mis pensamientos estaban llenos de tristeza por los amigos que tenía en ambos países y a quienes posiblemente nunca podré volver a ver. Deseando un rápido regreso a la paz, titulé la canción Mir, que en ruso significa Paz (y también el nombre de su ahora extinta estación espacial)».

Tras el inicio de Mir, una simple abeja nos advierte con su zumbido de los peligros que nos avizoran. Se trata de A Bee Song), pista basada en la canción tradicional de Damara (Namibia) que ensalza la labor de las abejas como especie determinante para la supervivencia de la vida en la Tierra, y que lamentablemente están en peligro de desaparición. Esta posible pérdida nos conduce al miedo y a un duelo consecuentes tal como expresa Draig Ddu.

Por eso, de repente, aparece el deseo de que las cosas sean distintas en este mundo, amenazado por los conflictos bélicos que llevan al ser humano a su más cruel destino. Así lo atestigua War, donde la codicia y el abuso de poder (My Little Country) materializan la encrucijada y dilema de la banalidad entre el bien y del mal (Electric Sheep).

Pero la voluntad de alcanzar algo más grande y más puro, surge con Mo Dhia, (que en irlandés significa Dios mío) despojándonos del peso insoportable del sufrimiento implacable a fin de perdurar(Endure) y evitar la resignación, la rendición y la extinción de la esperanza (The Dying Light).

Trauma nos advierte, por tanto, del destino que nos espera si no somos capaces de ver la luz al final del túnel, esa oscura codicia que corrompe al ser humano y lo precipite hacia sus infiernos. Por suerte, Trauma nos abre una línea consciente hacia el cambio y la creencia. Tal como indica Banco De Gaia «el disco nos incita a buscar y encontrar esa luminosidad perdida en medio de la desesperación. Es decir, trata de la aceptación de que todavía es posible soñar con algo mejor y trascender nuestras propias tribulaciones. Nietzsche escribió: «Lo que no me mata, me hace más fuerte». ¿Será eso lo que verdaderamente nos hace humanos?».

Trauma se lanzó el 6 de septiembre de 2024. Todas las pistas están escritas y producidas por Toby Marks excepto A Bee Song, escrita por Toby Marks y Sian Sullivan. Como colaboradores aparecen Matthew Jenkins (saxofón soprano en Mir ), Jennifer Folker (coro y voces finales en War), Neil Sleat (como narrador en My Little Country). Todas las voces de Electric Sheep fueron generadas por Riffusion AI.

Por su parte, Draig Ddu se basa en un poema en la lengua cymraeg (galés) escrito por la escritora Sara Louise Wheeler, en memoria de Annie Wealleans, experta joyera en objetos celtas. Sobre A Bee Song conviene saber que se trata de una recomposición basada en la canción de alabanza de Damara de 1954, respaldada por Basler Afrika Bibliographien y Future Pasts. Más información sobre la canción en Nami-Daman | Ûmi-oms / Heritage House.

El álbum se ha publicado a través de Kaleidoscope Music y Fairwood Music y masterizado por Jason Mitchell en Loud Mastering. Las ilustraciones y diseño del disco son obra de Redline. Según Banco De Gaia ninguna abeja fue lastimada en la realización de este álbum.