«Bar Italia» y el arte de reinventar lo irrepetible: un paseo por «Some Like It Hot»

A primera escucha parece un disco más entre la marea de lanzamientos anónimos. Pero Some Like It Hot esconde una alquimia distinta: un juego de espejos entre lo que recordamos y lo que aún puede sorprendernos. A medida que te adentras en él, surgen destellos de estilos conocidos, ecos que remiten a otras épocas, y al mismo tiempo posee un pulso propio que lo distingue del ruido de fondo. Una vez más se confirma esa vieja máxima: crear algo realmente inédito es casi una quimera. Ya no vivimos en los 60, cuando todo era terreno virgen. Nuestro siglo XXI carga con una herencia sonora abrumadora, un museo de inventos probados y perfeccionados.

Eso es lo que ocurre cuando te enfrentas a Bar Italia, como a tantos otros nombres de la escena actual: reinventar se ha vuelto más valiente que inventar. Y ahí reside su mérito. Con su gusto por el caos controlado, su osadía estilística y esa mezcla de influencias que logran transformar en identidad, el trío consigue situarse entre los discos del momento que realmente seducen. Cuanto más lo escuchas, más se revela su magnetismo.

Quizá haya críticos que desmenucen el álbum desde su propia torre de vanidad. Pero pocos recuerdan que lo verdaderamente difícil no es juzgar, sino crear. Some Like It Hot es, ante todo, un disco divertido, contagioso, que demuestra que el pasado, cuando se toca con pasión, puede volver a sentirse presente. Algo que incluso ya no está al alcance de las grandes estrellas. Porque, al fin y al cabo, lo esencial ya no es inventar, sino reinventar con gracia. Porque, al fin y al cabo, lo esencial ya no es inventar, sino reinventar con elegancia.

Una banda cuyo nombre tiene mucha historia

El nombre de la banda se inspira en un emblemático café del Soho londinense, abierto en 1949 por la familia Polledri. Durante décadas fue refugio de artistas, músicos y noctámbulos. El trío adoptó ese nombre en 2019, no por la canción de Pulp, sino por su propio vínculo con la cultura alternativa de Londres.

El café Bar Italia, ubicado en el número 22 de Frith Street, ha mantenido su esencia italiana y su ambiente acogedor durante más de siete décadas. Es especialmente famoso por su horario extendido, ofreciendo café y compañía a cualquier hora del día o de la noche. El lugar ha sido fuente de inspiración para muchos: en 2011, el artista británico Ed Gray presentó una pintura del café con Rupert Everett y John Hurt, que hoy adorna su ventana. Más que un simple homenaje, el nombre del grupo refleja una conexión con la historia artística y bohemia de Londres.

La portada del disco refuerza esa identidad. Su estética pop-art retro evoca el glamour de los años 50 y 60, con guiños a la ligne claire de los cómics clásicos y a la imaginería pin-up. A través de una mirada icónica y un guiño en clave cool, comunica una mezcla de misterio, ironía y desenfado muy propios de Bar Italia.

Entre sombras y cintas magnéticas

Detrás de la aparente sencillez de Some Like It Hot se esconde una maquinaria precisa, casi secreta. Bar Italia nunca ha sido un grupo que exhiba sus engranajes: prefieren el misterio al despliegue de créditos, el gesto al artificio. Con su gusto por el caos controlado, el trío —formado por Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi y Sam Fenton— firma un trabajo que, más que una colección de canciones, parece un collage de pulsiones.

El disco vio la luz el 17 de octubre de 2025 bajo el sello Matador Records, la casa que mejor entiende su forma de construir el ruido como refugio. No hay lista oficial de músicos invitados ni una hoja técnica detallada: es parte de su estética. Todo queda en una penumbra sonora que acentúa su identidad de laboratorio subterráneo.

Los tres comparten voces y guitarras, y entre ellos se reparten la alquimia instrumental: bajos que serpentean, baterías con groove arenoso, teclados que asoman como ecos o fantasmas. La descripción oficial del sello habla de «rock lujurioso, folk pop hipnótico y baladas tambaleantes». No exageran. Esa mezcla es la esencia de Some Like It Hot: un álbum que suena a cinta analógica rebobinada, a madrugadas en estudio, a ensayo y error. Es decir, a música hecha sin plan, pero con propósito.

Entre la penumbra del «underground» y el reflejo del presente

Formados en Londres, son herederos del espíritu del sello World Music. El trío lleva años navegando entre la invisibilidad deliberada y el culto involuntario. En un mercado saturado de artificio, su estrategia ha sido la contraria: eludirlo todo. Nada de grandes campañas, nada de redes que expliquen lo que debería sentirse.

Desde sus primeros trabajos —el debut Tracey Denim (2023) y el posterior The Twits (2023)— ya dejaron claro que no estaban aquí para complacer a nadie. Su sonido siempre ha sido una contradicción: áspero y melódico, minimalista y emocional, urgente y meditativo. En Some Like It Hot esa tensión alcanza una madurez nueva, más segura en su rareza.

Los tres han sabido moverse en la frontera exacta entre el indie rock británico y una especie de sound en ruinas, con estructuras que parecen improvisadas, pero esconden un diseño casi invisible. La voz múltiple de la banda —Cristante, Fehmi y Fenton intercambiándose frases como si fueran pensamientos compartidos— se ha convertido en su sello de identidad. En vivo, esa dinámica roza lo teatral: una conversación a tres que transforma cada canción en un pequeño diálogo interior.

Si el post-punk de su debut era una declaración de intenciones, Some Like It Hot se siente más bien como una conversación entre el pasado y el presente. Su madurez no está en la perfección, sino en la libertad con que se permiten el error. Bar Italia se mueve con la elegancia de quien ya no necesita justificar nada.

Ecos de otros tiempos, pero con alma propia

Escuchar Some Like It Hot es como recorrer un mapa sonoro salpicado de recuerdos: ecos de The Velvet Underground se deslizan entre guitarras minimalistas, mientras que la melancolía contenida recuerda a Mazzy Star en sus momentos más etéreos. Incluso hay resonancias a The Cure, Nirvana y al espíritu punk más visceral. Sin embargo, Bar Italia no se queda en la imitación: se apropia de esos referentes para transformarlos en algo personal, con un pulso que late entre la nostalgia y la urgencia del presente. Nadie crea sin arrastrar referencias en sus espaldas.

El trío coquetea con la frialdad melódica del shoegaze británico y la textura urbana de bandas contemporáneas como Crumb o Lowly, sin perder nunca su impronta. Hay un hilo invisible que conecta sus canciones con la tradición alt rock de los 90, pero cada tema posee una ligereza inesperada, casi folk, que les permite respirar y desplegar una identidad propia.

La influencia no se limita a sonidos. Hay gestos estéticos y emocionales heredados de sus predecesores: la vulnerabilidad contenida, la tensión entre lo íntimo y lo colectivo, la manera de jugar con silencios y loops. Todo ello filtrado por un grupo que sabe que lo nuevo no surge de inventar, sino de reinterpretar con honestidad. Bar Italia se ubica así en un espacio donde la memoria musical y la creatividad se encuentran. Cada canción parece un guiño, un eco que reconoce su historia y, al mismo tiempo, se distancia de ella para caminar con paso firme hacia su propio presente.

Some Like It Hot: más que un guiño, una declaración

El título no es solo un homenaje implícito al clásico cinematográfico de Billy Wilder «Con faldas y a lo loco». La frase evoca riesgo, pasión y una cierta urgencia: un sabor que se percibe en cada acorde del álbum. No se trata de calor literal, sino de intensidad emocional, la temperatura del deseo, de la curiosidad y del vértigo que genera enfrentarse a lo desconocido. Cada canción refleja ese espíritu. El álbum juega con contrastes que recuerdan que la vida misma no tiene un solo registro. Lo «hot» no es solo el ritmo, sino la sensación de inmediatez: la música que arde mientras la escuchas y deja un poso de calor que permanece. Cuando se les preguntó si eran fans de Billy Wilder, Sam Fenton respondió:

«Somos bastante cinéfilos en general, pero curiosamente no habíamos visto esta película antes de decidir titular así el disco. La conocíamos pero el título nos llegó de forma instintiva. Nos sonaba bien y tenía una energía especial. Solo después nos dimos cuenta de todas las coincidencias y asociaciones que aparecían de forma casi mágica entre la película y nosotros. Pero el disco no tiene relación directa con la película»

El título también conecta con la filosofía de la banda: aceptar la heterogeneidad, mezclar géneros, estilos y estados de ánimo sin miedo a lo imperfecto. Es un guiño a quienes buscan intensidad en la experiencia musical y un recordatorio de que la innovación no siempre es estruendosa: a veces es un susurro que se hace fuego en los detalles.

En Some Like It Hot, el calor no se percibe como espectáculo, sino como atmósfera; no como técnica, sino como emoción. Es el hilo conductor que une la heterogeneidad de influencias, el juego de voces y la instrumentación minuciosa, creando un todo que se siente vivo, urgente y completamente presente.

Un viaje entre texturas y emociones

Desde el primer acorde de Fundraiser, Bar Italia establece la regla del juego: urgencia y melancolía conviviendo en el mismo espacio. La guitarra chispea, la batería marca un pulso constante y la voz de Cristante se desliza con una mezcla de ironía y nostalgia. La canción funciona como un detonador, introduciendo al oyente en un mundo donde cada emoción se siente simultánea: excitación, duda y recuerdo.

Marble Arch baja ligeramente el ritmo, pero no la intensidad. Aquí la banda explora la introspección, con melodías que flotan sobre un colchón de bajo y percusión sutil. La letra habla de encuentros fugaces y espacios urbanos que se sienten vivos y al mismo tiempo vacíos. Es un contraste perfecto con la primera pista, mostrando que el álbum sabe respirar sin perder coherencia.

En bad reputation, la banda despliega su vena más punzante. La energía punk‑soft recuerda a esos grupos que nunca renunciaron al filo emocional, donde cada palabra es directa y cada compás un golpe de sinceridad. La repetición del estribillo funciona como un mantra, dejando que la melodía se instale en la memoria mientras la voz se hace más desafiante.

Cowbella introduce un giro hacia lo atmosférico. Las guitarras reverberan, las voces se multiplican en capas casi etéreas y el tema adquiere un aire de dream pop que contrasta con la urgencia de las pistas iniciales. Es aquí donde la heterogeneidad estilística de la banda brilla con claridad: saben moverse entre géneros sin perder identidad.

I Make My Own Dust retoma una sensación de intimidad cruda. La voz principal se siente más vulnerable, mientras los arreglos de guitarra y bajo construyen un paisaje sonoro que acompaña la narrativa de la letra: la autoafirmación en medio de la fragilidad. Es un tema que conecta emocionalmente con el oyente, mostrando otra faceta de la banda.

Explosiones de energía y desafío

Plastered retoma la intensidad con una batería que golpea firme y guitarras que se entrelazan como un enjambre eléctrico. La voz de Fehmi surge con una cadencia hipnótica, mientras la letra habla de desinhibición y enfrentarse a los propios límites. Es un tema que empuja al oyente a moverse, a sentir el pulso de la ciudad y la urgencia de vivir el momento.

rooster es casi un grito contenido. La banda mezcla alt‑rock con pinceladas de garage, creando un terreno donde la vulnerabilidad y la audacia coexisten. Cada compás sugiere tensión, y la canción parece querer estallar en cualquier momento, reflejando conflictos internos que resuenan con la vida cotidiana.

the lady vanishes suaviza el ritmo, ofreciendo un respiro atmosférico. La melodía se despliega con elegancia, mientras la banda construye un tapiz de guitarras y voces que recuerda a un dream pop minimalista. La letra insinúa misterio y desaparición, jugando con la percepción de la realidad y el paso del tiempo.

Intimidad y reflexión

Lioness introduce un tono más introspectivo. La voz se vuelve más vulnerable, acompañada de una instrumentación que respira y deja espacio a la emoción. La canción explora la autoafirmación y la fortaleza frente a adversidades, ofreciendo un contrapunto sensible a la energía de las primeras pistas.

omni shambles retoma la complejidad rítmica y emocional. Las capas instrumentales crean un paisaje casi cinematográfico, mientras la letra navega entre caos y orden, reflejando la tensión constante de lo inesperado. Aquí la banda demuestra su habilidad para combinar lírica introspectiva con estructuras musicales elaboradas.

Eyepatch cierra la primera mitad del álbum con una sensación de melancolía elegante. La producción minimalista permite que la voz se destaque, mientras las guitarras y percusiones acompañan con sutileza. La canción transmite nostalgia y contemplación, reforzando la idea de que Bar Italia maneja con maestría los contrastes emocionales.

Some Like It Hot, la pista que da nombre al disco, funciona como núcleo y declaración de intenciones. La instrumentación es directa pero envolvente: guitarras que chispean, percusión insistente y un bajo que marca el pulso del fuego emocional que recorre el álbum. La voz oscila entre el susurro y el grito, transmitiendo urgencia, deseo y una sensación de inmediatez que hace que la canción se sienta viva en cada escucha. La letra juega con la dualidad entre la diversión y la conciencia del riesgo, reflejando el espíritu que atraviesa todo el disco.

Cierre filosófico

No es un disco que pretenda revolucionar la música contemporánea, sino que logra algo quizá más difícil: reinterpretar influencias, mezclar géneros y emociones, y ofrecer un universo sonoro propio. El álbum recuerda que la música no siempre nace de la invención absoluta. A veces surge de la reinterpretación honesta, de la sensibilidad para tomar lo conocido y convertirlo en experiencia viva. Como el café Bar Italia en Soho, el disco es un punto de encuentro: un espacio donde lo cotidiano se vuelve ritual, donde la textura del sonido y la emoción se combinan para ofrecer un calor que se siente en cada escucha.

En Some Like It Hot, Bar Italia demuestra que la autenticidad, el riesgo emocional y la atención al detalle siguen siendo las herramientas más poderosas para crear arte que perdura, que se revisita y que se convierte en un espejo del oyente, reflejando recuerdos, deseos y momentos que todavía laten. Entre el desencanto y el magnetismo, Bar Italia firma un álbum que demuestra que lo esencial ya no es inventar, sino reinventar con elegancia. Ellos mismos lo afirman: «La imperfección aporta personalidad a aquello que haces».