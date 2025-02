Nacido en UK pero criado desde los 12 años en Mustang (Oklahoma), Bartees Strange creció con muchas influencias musicales (su madre era cantante de ópera), a la par que durante su juventud, experimentó con el hardcore y el estilo emo. Músico, cantante, compositor y productor, lanzó su primer EP, Magic Boy (2017) con un formato acústico y en 2020 llegó su primer LP, Live Forever con gran variedad de estilos, y donde confluyen R&B, indie rock e incluso algún toque de jazz) .

En 2021 fue telonero de artistas de la talla de Boygenius o Courtney Barnett y en 2022, su segundo LP, Farm to Table (2022), tuvo muy buena acogida por parte de la crítica al igual que en su primer trabajo. Tres años después vuelve a la carga con Horror, producido por Jack Antonoff, que quizás os suene por ser el vocalista de Bleachers o por haber trabajado con Taylor Swift, Lana del Rey o Kendrick Lamar.

En él, Strange se aventura en el complejo mundo de los miedos internos, en este caso, como menciona en Atwood Magazine: “Los monstruos están dentro de todos nosotros, no hay salida, excepto en llegar más profundo dentro de tí mismo.”

Estamos ante un artista que deconstruye estilos y los hace propios, y para el que sus relaciones personales influyen notablemente en la forma de escribir sus letras.

En una primera aproximación a esos inherentes miedos o necesidades humanas, Strange nos muestra una cara más amable al afrontar ciertos temas como la realidad afroamericana (Baltimore), la lucha por aceptar los orígenes (Hit It, Quit It) o la necesidad de ser amado (Too Much) a través de unas melodías muy sencillas.

La producción no se complica demasiado y nos encontramos con canciones muy accesibles en su escucha, y donde una vez más vemos ese universo ecléctico del autor, mezclando pop con R&B, e incluso haciendo alegatos en clave de rap.

La dulzura de estas melodías puede contrastar con la crudeza de los mensajes, como por ejemplo en Sober (con unos primeros acuerdos que nos traen reminiscencias a Fleetwood Mac) donde Strange se desnuda mostrando su vulnerabilidad al mostrarse tal cual es y sin aderezos como el alcohol. Cada uno de los temas corresponde a un “horror” distinto, y una vez pasado el ecuador del disco, de su lado más introspectivo, nos adentramos en la faceta más oscura, y por qué no decirlo, quizás en la más incómoda de este trabajo.

El riff guitarrero de Wants Needs arranca la parte más intensa del disco, pero no es a partir de Lovers, que vemos un giro más drástico en este álbum, con una electrónica oscura. Las bases funkies de Loop Defenders y Norf Gun mantienen una tensión, quizá proveniente de la emoción, y esto se plasma también en la interpretación del propio Bartees.

Escucha aquí Horror de Bartees Strange