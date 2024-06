Si en 2019 Natasha Khan, más conocida como Bat For Lashes, lanzaba el disco Lost Girls con claras referencias ochenteras, ahora en 2024, con su sexto trabajo nos deleita con un cambio de paradigma -como ya os avanzamos aquí-. The Dream Of Delphi deja a un lado la fiesta y el baile, y nos permite acercarnos a un lado más personal e íntimo como es su maternidad.

Este trabajo gira en torno a la hija de Khan, nacida en plena pandemia. Hay que tener en cuenta que este contexto es bastante importante ya que, como Khan ha confirmado en distintas entrevistas (Vogue, NME), este aislamiento hizo más fuerte el vínculo entre ambas. La naturaleza es también un aspecto muy importante, y no sólo refleja en sus letras, sino que también es un actor más en sus vídeos (por ejemplo en The Dream of Delphi con el mar de fondo, o At Your Feet en un bosque).

Este LP ha sido algo improvisado, pero no por ello se ha cuidado menos la producción, dando en este caso mayor presencia a sintetizadores, pianos y órgano.

El alter ego de Khan, llamado Motherwitch (Madre Bruja) es el narrador de las 11 conversaciones a modo de nanas con Delphi (su hija), comenzando con la homónima The Dream of Delphi donde nos sumerge en un sueño arrullado por una voz celestial, y donde se suceden enredaderas, acantilados, leche, de forma aleatoria mezclados con la brisa y el cielo.

La premisa de Khan en Christmas Day, plasmada con una atmósfera de mucho suspense y de una manera muy coral, es un punto muy interesante de la maternidad, ya que incide en el hecho de que su hija viene de ella pero no es de su propiedad, es libre e independiente. Así se lo dice en frases como esta: «You are from me, but you are not mine”.

Este álbum roza cotas de emotividad donde a veces sentimos que no deberíamos estar escuchando y un ejemplo de ello es Letter to my daughter. Aquí la Motherwitch se rinde completamente y lleva su amor maternal a la máxima expresión con frases como «Your Life an echo, my darling of all before. And yes, you are a song.»

Aunque todo el disco es bastante sentimental, seguimos esa línea de emotividad en At your feet de una forma más especial, donde aparece la incertidumbre por ver en qué acabarán convirtiéndose las dos pero también se plasma el orgullo de una madre por su hija.

En cuanto a los temas meramente instrumentales como The Midwives Have Left o Breaking Up, se le da gran importancia al piano, aunque también encontramos toques de inspiración oriental y mucha elegancia. Los temas están plagados de atmósferas místicas, suaves y delicadas. Su voz, como una nana, nos envuelve aportando cariño y calma.

Sin embargo, no todas las conversaciones son trascendentales y con los sentimientos a flor de piel. En la maravillosa y fluida Home encontramos un registro más desenfadado y de los pocos con percusión donde enseña a Delphi que a pesar de que la vida es dura, siempre estará con ella. En otros instantes vemos reflexiones que van surgiendo sobre la marcha. Así, Delphi dancing enfrenta la mediana edad con más electrónica que en el resto del disco de una forma muy delicada, gracias al piano. También encontramos esas odas a las primeras cosas, como en Her first morning o en Waking Up es ese abrir de ojos de su hija Delphi en su primer despertar.

En definitiva, podemos decir que este sexto álbum nos hace viajar por la mitología, la espiritualidad y lo onírico de una forma muy sentida. No obstante, para disfrutar este disco tenemos que estar en el mood concreto, saber cambiar la mirada para poder entenderlo desde dentro.

Escucha aquí The Dream of Delphi, de Bat for Lashes