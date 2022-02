Al fin tenemos entre nosotros, para el deleite de nuestros oídos, la nueva creación musical de Beach House. Este ya es el octavo disco de estudio de la banda concebida en Baltimore (Estados Unidos); dicho trabajo no ha sido publicado con todas las canciones de una sentada, sino que llevamos desde noviembre saboreándolo poco a poco… ¿Ha llegado la banda formada por Victoria Legrand y Alex Scally a un nuevo punto de inflexión musical con Once Twice Melody? Vamos a comprobarlo…

Once Twice Melody se ha dejado ver poco a poco con cuatro capítulos formados en un total de 18 canciones; casi hora y media que recoge lo mejor de toda la banda. Ya en su canción de arranque titulada como el álbum, vemos una dulzura y poder en la letra que ya hemos sentido en previos trabajos como Teen Dream (2010), pero la siguiente canción va más allá: Superstar ya nos pone sobre la mesa elementos que van a estar omnipresentes en el disco (el sol, la luz, las estrellas…) fusionados con cantos a la vida en los que la guinda al pastel son los sonidos psicodélicos.

Esta psicodelia es vital en la tercera canción Pink Funeral: the painted stars / they fill our eyes; de nuevo presentes las estrellas que representan al disco, al igual que la bella mención en partes como swans on a starry lake…Un canto (que, como curiosidad, tiene un solo de guitarra del hermano de Alex ) representa muy bien a la siguiente canción (Through Me). Ya desde las primeras canciones, se nota el claro nexo entre cada una de las canciones y lo que representan…Y así el resto del álbum.

Los sonidos que tenemos en Once Twice Melody nos resultan en parte familiares por los ecos a Teen Dream (2010), Depression Cherry (2015) o 7 (2018), pero el dúo va más allá de las estrellas y nos sorprende. Tenemos el dreampop marca de la saca en temas como Sunset, un punto synthpop en la eléctrica Runaway, destellos de shoegaze como en la potente Only You Know e incluso nos agarran de la pechera para empaparnos de nostalgia con Masquerade (que recuerda al mejor Depeche Mode).

A pesar de estas fusiones en los sonidos (y miles más), donde realmente Victoria y Alex han juntado todo para tocar el cielo por completo es en la obra maestra titulada Modern Love Stories: no es casualidad que sea la canción de cierre del disco, porque mezcla todo de manera perfecta para dar algo único. Unos sonidos intrigantes en el arranque de la canción (ojo a la letra del inicio con ese Cleopatra’s Portrait), que van en aumento constante…Psicodelia, tintes de synthpop y shoegaze para culminar todo con una guitarra meláncolica que da paso a la esencia y lo que siempre nos da la banda: un dreampop bellísimo. Once Twice Melody es un disco imprescindible para escuchar a todas horas, pero su canción de cierre es de obligatoria escucha durante la noche y con el sonido a todo volumen. ¡Qué genialidad!

¿Estamos ante una nueva obra maestra de Beach House? Sí, pero un servidor da un paso hacia adelante y piensa que estamos ante su obra magna. Aquí tenemos todos los sonidos (y nuevos) que componen al dúo y varios temas que son, desde ya, nuevos himnos de la banda. Once Twice Melody es un disco que hay que sentir una y otra vez…Estamos solamente en febrero y ya es seguro que va a ser de los mejores trabajos musicales del 2022. Una piedra preciosa musical a la que siempre va a dar gusto volver a contemplar y escuchar.

Escucha aquí Once Twice Melody de Beach House