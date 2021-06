Cooking Soul: “Vuelve el Bejo de Hipi Hapa Vacilanduki (:”. Así reza el comentario más destacado en Youtube del videoclip Cambiar el Mundo, uno de los singles adelantados de la esperada colaboración entre Bejo y Cooking Soul: Tripi Hapa (2021). Y el prestigioso productor valenciano no puede estar más en lo cierto, tras la recopilación de canciones más rap de 2016 y 2017 que fue el álbum Hipi Hapa Vacilanduki, Bejo lanzó dos proyectos: Parafernalio (2018) y Chachichacho (2020), ambos más experimentales y eclécticos, con ritmos latinos, amagos reggetoneros, traps cargados de autotune y muchas ganas de pasarlo bien.

El propio Bejo lo decía en una entrevista concedida para RTVE: “Después de estos años picando de variedades musicales, me apetecía volver a mis raíces, volver al rap”, y para ello, no hay mejor forma de hacerlo que con Cooking Soul, el mejor productor español del panorama actual. Con un porfolio espectacular de colaboraciones internacionales tales como Curren$y, Jadakiss, Jim Jones, Mac Miller o The Game, produce Tripi Hapa al completo con su característico boom bap impregnado en soul idóneo para que el habilidoso rapero canario se muestre vacilón, divertido y absurdo, para a continuación revelar un ingenio comprometido y sincero a partes iguales. “Cada día me siento de una forma diferente…por eso este álbum es tan variado en sonidos e intensidades. Como la vida misma” reflexionaba el rapero canario.

Sin embargo, la música de Bejo no se entendería sin su explosiva creatividad audiovisual, situándole en la vanguardia del videoclip en España. Ya desde sus inicios en 2015 emulaba a referentes del género como Joey Bada$$ en el videoclip de Christ Conscious con la propia 8 Misisipi, hasta crear un estilo único y alocado que lo ha diferenciado de todos los demás. Tengo en la mente un equipo creativo, rapea en el tema Fumándote un Blunt, y tanto, para este nuevo álbum Tripi Hapa da un paso más allá y ha creado un cortometraje completo de media hora de duración para las 11 canciones. Grabado con un arnés y una cámara GoPro 360º Bejo consigue un lisérgico y fascinante viaje a modo de videojuego en tercera persona que le lleva por su tierra canaria, Madrid o Barcelona, al mismo tiempo que takea su icónico pene, rapea en moto por el túnel de la M30, hace la ruta con el camión de la basura en Tenerife o escupe barras debajo del agua.

Si nos centramos en la música de Tripi Hapa sorprende el arranque agresivo y competitivo del proyecto. Con la escueta intro Bejouh calentamos motores para el primer gran tema del álbum A mi Manera. Una inesperada instrumental más trapera de lo habitual en el estilo de Cooking Soul, reinterpretación de la base Trapped In de Reason (TDE), encaja perfecto con los juegos de palabras chulescos de Bejo: Tu puedes comprarte entera / las jordans, las puma también las New Era / lo que te dé la cartera / pero vas a seguir siendo un hortera.

Otro de los aspectos que convierten el proyecto en un álbum especial es la refrescante conexión Canarias-Barcelona, con la presencia de dos leyendas del rap en castellano como Mucho Muchacho y Juan Solo. Yo si soy mucho, pero no el muchacho, ya rapeaba Bejo en la canción Mucho que le catapultó a la fama allá por 2016. Y ahora por fin reconectan los dos MCs sobre un boom bap exquisito e incisivo de Cooking Soul en la canción GuaGuaGua, rememorando la legendaria colaboración Cooking Bananas y rebautizándola sarcásticamente como Cooking Gofio. En Cincuenta Estrellas Michelin, la percusión se silencia y sobre un delicioso buble soul Juan Solo flota con su rimas relajadas y ocurrentes: Se que es jodido que venga un jubilado y os gane el partido / que os robe el lambo y lo estrelle en un pino.

Pero no todo son blunts, fiestas y gozo en Tripi Hapa. En composiciones más oscuras como Mierda, Enemigos Invisibles o Hipócrita vemos un Bejo reflexivo y vulnerable: Mierda otra vez invierno, otra vez que pasan tres noches y no duermo, rapea en Mierda, pero se mantiene incisivo en Hipócrita: Pa’ ustedes la vida es como un carnaval / Porque van disfrazados hasta pa’ ir a comprar el pan. En este contexto más introspectivo el tema más destacado es Cambiar el Mundo. Sobre una de las instrumentales más bellas que jamás ha construido Cooking Soul, el rapero canario muestra su lado más comprometido y social: El dinero llama a más dinero / el obrero llama y nadie coge el teléfono si no hay primero / una fianza, un aval, un contrato, un seguro a terceros / y mi hermano el Pitu buscando un curro de camarero, dejando al final un pesimismo muy real: Se me olvidó que los tramposos ganan a los buenos.

En Tripi Hapa la magistral producción de Cooking Soul nos devuelve el rap más filado de Bejo, el cual vemos disfrutando como un Locoplaya, flexionando como nunca nunca y abriéndose para expresar sus inquietudes y preocupaciones. Uno de los mejores proyectos de rap en castellano de los últimos años desde Istmo (2019) de Dano, con el cual Bejo planea una inminente colaboración. Por supuesto que hay vida más allá del asalto comercial de C. Tangana.

