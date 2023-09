Belako es un cuarteto fundado en el 2011 que proviene de Mungia, concretamente del barrio homónimo. La banda está formada por Cris Lizarraga, Lander Zalakai y los hermanos Josu y Lore Billelabeitia. Este 8 de septiembre presentan Sigo Regando (2023), el quinto álbum de estudio de la banda donde muestras estas 13 canciones que lo conforman. El disco enseña en 48 minutos esta fuerza trilingüe que rompe las barreras lingüísticas entre el inglés, el euskera y el castellano.

El grupo ha presentado este long play en riguroso directo desde Londres, concretamente, nada más y nada menos que a bordo de un barco que navegaba por el Thames, como si fuesen los mismísimos Sex Pistols presentado God Save The Queen aquel 7 de junio de 1977 mientras Elizabeth II celebraba sus 25 años en el trono. Con el álbum, lanzado en el primer aniversario de la muerte de la nombrada reina, parece que han ido buscando la misma provocación que la que buscaron estas leyendas del punk hace 46 años.

La primera canción, Dump, es una buena canción introductoria que incorpora guitarras, batería y piano con esa cargada y protestada voz que tiene la front woman, Cris Lizarraga. Recuerda en su melodía a Sea Of Confusion, el hit que este grupo lanzó hace 10 años. A ella, se le agregan instrumentos de cuerdas frotadas hasta que poco a poco, desde el ecuador de la canción, empiezan a coger el protagonismo robándoselo a las cuerdas dueñas del rock.

En White Lies inicia la canción con un caos en la que, lo tranquilo, llega a romper ese ruido. Las cuerdas más electrónicas son pulsadas con un enfado a la par que la batería, haciendo sonar a la pista cargada y tirante. Al final de la producción de esta pista se agregan unas palmas que se van convirtiendo en aplausos y las cuales parecen enlatadas como si de una sitcom auténtica se tratase.

La primera canción del LP en euskera, Saguzarren Kanta (‘Canción de los murciélagos’), está protagonizada por un sintetizador y los efectos de teclados junto con un ritmo bien marcado por un plato de batería. A medida que este track avanza se va haciendo más oscuro y dominante, por lo que puede asustar e incomodar, al mismo tiempo que, llenar de adrenalina a quien la escucha.

Orein orain (´Ahora un ciervo´), título que hace un divertido juego de palabras rítmico. Incorpora tanto en la intro como en el outro una melodía con vocoder al más estilo de Daft Punk – o que ahora tanto usa también el grupo vasco Merina Gris – donde dice: “Hodeien itxura hartuz / Orain orein bat / Zure zerua estalduz” (‘Cogiendo forma de nube / Ahora un ciervo / Cubriendo tu cielo’). Esta mezcla de idiomas, que además está tan acompañada con efectos vocales, conseguirá que los oyentes que no las dominen no sepan distinguirlas y hacer crecer el sonido sin la importancia de los idiomas.

Con Sangre Total, primera canción en castellano del cuarteto, en la cual sedenota la ola que ha habido estos años con el género post-punk en la Península Ibérica que tanto ha llamado la atención del público que va de alternativo. Estos grupos que menciono pueden ser desde La Élite hasta La Plata pasando por Depresión Sonora y Margarita Quebrada, pero también los hay dentro de la escena vasca con Tatxers, TOC o Lukiek. En esta pista, la voz masculina casi desentonada de Josu incluye un paralelismo de géneros en estos versos – que parece bastante intencionado – donde protesta hacia la represión policial: “A mi no me cuida el policía / A mi me cuidan mis amigas”. Es la canción más reivindicativa y antisistema del largo.

Su canción más llamativa y diferente del elepé es New Light Slate. Canción guiada por una percusión de bombo de batería, piano, y un importante bajo que marca el tono onírico del tema que llama al pueblo a tener esperanza: “Holy identity full of holles / Holey identity full of hope” (`Santa identidad llena de agujeros / Agujereada identidad llena de esperanza´).

La canción más ambiental y sencilla, No Tools, parece que es una canción con bastante limpieza musical y, lavado lírico también, ya que apenas son 2 versos repetidos durante sus 2 minutos y medio de duración. Es una canción delicada, perfecta para escucharla en soledad. La completan apenas unos riffs de guitarra – junto su voz pausada – que consiguen hacer respirar al oyente antes de concluir el tracklist.

Termina el metraje con su canción más larga de duración, Aquí Sigo Regando, que, a su vez, es alborotadora, al más estilo de Queen por su instrumento de teclas y su batería esplendorosa. Refiriéndose a este álbum que no han buscado reinventarse, pero tampoco han querido parar de trabajar concluyen: “A la sombra de un árbol, uno que te hemos plantado / De nada me sirve, pero aquí sigo regando”.

En pocas palabras, es probable que este disco pierda sus detalles – que lo hacen único – en el directo haciéndolo menos vivo ya que no dispondrán de todos los instrumentos que lo forman. Con este título quizás se hayan terminado ahogando ellos, pero se nota que han tenido una libertad y poca pretensión para hacer algo menos sólido que en otras ocasiones. Esta banda, que consigue llenar una txosna, hacer sold out en salas, tocar en un buque, y también, en festivales internacionales demuestra la humildad y coherencia que los hace ser respetados en espacios tan diferentes como por comisiones jóvenes que autogestionan sus fiestas, como por gerentes de salas de ciudades grandes y pequeñas, y a su vez, por promotores importantes a nivel mundial. Para esta ocasión han decidido pasarse en una gira nacional por salas, la lista es tan larga que no cabe aquí. Han empezado en Ebrovisión, importante parón para presentarlo en el Támesis, han continuado en el Bogaboga, pero se recorrerán casi todas las provincias, e incluso, cruzarán el charco para irse a México y Canadá.

Escucha aquí Sigo Regando de Belako