BENNY THE BUTCHER & HARRY FRAUD – THE PLUGS I MET 2

Para alguien que hasta hace 4 años vivía en los humildes projects de Búfalo, recibir un disparo no podía ser más que un aliciente para seguir reventando el panorama. Benny The Butcher acabó su excelente 2020 como uno de los raperos más consolidados, pero también con un tremendo susto en forma de intento de robo a mano armada, un disparo en la pierna y una larga recuperación en silla de ruedas.

Tras lanzar en enero la primera película y banda sonora de Griselda: Conflicted, el prolífico rapero ya está de vuelta con la secuela del intenso EP de 2019 The Plugs I Met y el enfoque no puede ser más distinto. Mientras en la primera edición, las colaboraciones (o plugs si empleamos el lenguaje de la calle) eran alguno de los letristas más habilidosos del siglo XXI como Black Thought, Pusha T, Jadakiss o Conway The Machine, en el nuevo EP The Plugs I Met 2 (2021) las estrellas invitadas proceden de una vertiente más comercial, muy alejado del universo Griselda, tales como 2 Chainz, French Montana o Fat Joe.

Prejuicios fuera, los puristas del boom bap underground podrán disfrutar igualmente de un álbum sin canciones débiles gracias a la sólida producción del siempre efervescente Harry Fraud. Tras el fresco proyecto colaborativo Fraud Department con Jim Jones hace poco menos de un mes, el trabajo del productor neoyorquino continúa evolucionando y es un sorprendente ejemplo de integración entre sonidos aparentemente antagónicos: elegantes bucles vocales de soul y sonidos oscuros propios de la corriente más underground, a los que se incorporan ritmos de percusión cortantes y “genéricos” con una perspectiva más accesible, acorde a un estilo más comercial.

Gracias a este trabajo de producción híbrida, tanto el protagonista Benny The Butcher como los conocidos invitados disfrutan del perfecto escenario para brillar, por desgracia con resultados dispares. La canción Plug Talk es pura chulería ya desde el estribillo: “In interviews talkin’ plug talk, got my name off of drug talk” y por ello la presencia de los versos fragmentados, rápidos y sureños a partes iguales de 2 Chainz son un completo acierto.

No se puede decir lo mismo del desastre de Fat Joe en Talkin´Back, que sobre un sample de Harry Fraud de poca originalidad (fue empleado con mejores resultados por Reason en la canción Trapped el año pasado) vomita unos desafortunados versos donde ridiculiza temas tan serios como la pandemia mundial del coronavirus o el depredador sexual Harvey Weinstein.

Longevity es la tercera y última canción que cuenta con ilustres colaboradores. Unos melancólicos acordes de guitarra son el perfecto ambiente para que Benny The Butcher reflexione sobre la difícil longevidad en el exigente mundo del rap: “I broke bread and shared plates with the niggas y’all call legends”. Tras ello un desorientado French Montana suelta un par de pensamientos inconexos torpemente rapeados. Por suerte, el veterano rapero Jim Jones limpia todo el estropicio y demuestra ser él mismo un claro ejemplo de longevidad con originales rimas como: “Dope is an iPhone wet, to save it, you jam it in rice, But you probably never cooked up a thousand grams of the White”.

En contraste, los amantes del sonido Griselda también reciben su dosis necesaria de instrumentales oscuras y ambientes peligrosos al más estilo The Alchemist o Daringer. Los sinuosos teclados en Live By It o los afligidos vientos en No Instructions empujan a Benny The Butcher a narrar sus penurias en las calles y su período en la cárcel con absoluta frialdad: “The street niggas won’t outlive their grandparents”/“I learned quick ’cause a brick don’t come with instructions”.

Por último, la tercera vertiente de la que bebe Harry Fraud tiene mucho que ver con el sonido del proyecto anterior de Benny The Butcher Burden of Proof completamente producido por Hit-Boy. Tanto la canción de apertura When Tony Met Sosa, como el cierre del álbum Thanksgiving cuentan con exuberantes y triunfales samples basados en protagonistas instrumentos de cuerda y viento. Mientras, el rapero recapacita con su habitual seguridad y arrogancia del fatídico incidente que casi termina con su vida a finales del año pasado: “In therapy, learnin’ to walk again, four of them in a ‘Rari, They shot me, I’m back cocky in the jewelry that I bought again”.

The Plugs I Met 2 muestra a un Benny The Butcher cada vez más seguro y versátil, y sobre todo con una red de contactos y colaboraciones que continúa ampliándose y que en nada tiene que envidiar ya a Tony Montana en la mítica cinta Scarface.

Escúchalo a continuación: