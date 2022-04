Si tan sólo hace unas semanas hablábamos del último y esperado lanzamiento de Conway The Machine: God Don´t Make Mistakes, hoy diseccionamos lo recién publicado por su primo y compañero de Griselda Benny The Butcher: Tana Talk 4 (2022). Y es que, a pesar de las similitudes entre los dos artistas, se tratan de dos LPs muy distintos y que los ubican en etapas muy diferentes tanto de su carrera profesional como situación personal.

Mientras que Conway publicaba su primer proyecto con un sello mainstream como Shady Records. Con un sonido que mezcla un estilo accesible con las instrumentales habituales de Griselda, el rapero se muestra más vulnerable y sincero que nunca. El enfoque de Benny aquí es completamente distinto, tras dos coqueteos con sonidos más comerciales, pero igualmente de gran calidad con productores como Hit-Boy en Burden Of Proof (2020) y Harry Fraud en The Plugs I Met 2 (2021); Benny vuelve a sus orígenes, y retoma su ya clásica serie Tana Talk donde se definió el inconfundible sonido Griselda. Aquellos magos de la producción siniestra y oscura, pero también brillante y cálida que inundaba Tana Talk 3 (2018): The Alchemist y Daringer, son también los responsables de las atmósferas de esta nueva secuela. Quizás su último disco independiente, el canto de cisne ante su nuevo contrato más comercial con el super sello de rap Def Jam.

A pesar de ese inconfundible aroma underground e independiente, Benny cuenta con el apoyo de la super estrella J. Cole en el tema inicial Johny´s P´s Caddy. Sus flows son diametralmente opuestos, sin embargo se compenetran sorprendentemente bien sobre un dulce bucle de The Alchemist. Ya desde los primeros versos Benny deja claro su respecto y amor a su familia Griselda: “Besides Con’ and West, tell me, who else I gotta respect?”, mientras J. Cole sigue mostrándonos su doble cara. Por desgracia un mediocre creador de álbumes, pero uno de los mejores raperos para colaborar y prestar algunos versos: “Nigga want me on a song, he gon’ see the wrath of the reaper, I’m prolly gon’ go to Hell and Jesus ask for a feature”.

Otra aparición archiconocida es la de Diddy. Su intervención es prácticamente testimonial pero conecta con la leyenda Notorious B.I.G, el cual fue su manager. En la descarnada 10 More Commandments, Benny continua con los 10 siguientes mandamientos sobre el tráfico de droga y vida en las calles iniciados por B.I.G. allá por 1997 con 10 Crack Commandments. Una de las grandes virtudes de Benny es la palpable sensación de que sigue a pie de calle. Gestión del dinero y proveedores, lealtad entre asociados o un correcto uso de las redes sociales son consejos que suenan verdaderamente útiles y actualizados.

Esta canción es producida por el responsable y principal creador del sonido Griselda: Daringer. Su aportación va mucho más allá y produce hasta cinco de las canciones del LP, tres de ellas acompañado por su compañero de fatigas Beat Butcha. Esta unión se ve potenciada gracias a las colaboraciones con miembros estrechamente relacionados con el universo Griselda y las diferentes ciudades del estado de Nueva York.Y es que la endogamia en el otro lado del océano da mejores resultados: los flipados estribillos del rapero de Siracuse Stove God Cook$ en Back 2x, el salvaje intercambio de versos con el rapero de Rochester 38 Spesh, el respeto mutuo entre primos con Conway The Machine en Tyson vs Ali o el homenaje a Tana Talk 3 con su otro primo Westside Gunn en Guerrero, confirma un proyecto por y para los incondicionales del underground de la costa este.

Además todo gran proyecto de Griselda (bueno y de rap en general) debe contar con alguna canción producida por el productor más en forma de los últimos 3 años: The Alchemist. Y si en este caso cuenta con hasta siete de los temas producidos por él, difícilmente no va a ser un clásico. Un piano elegante, pero amenazante y descontrolado dialoga con la percusión y el propio Benny en Super Plug, para a continuación desempolvar un hermoso y lujoso sample de soul en Weekends in the Perry´s perfecto para el colaborador más habitual del productor y también miembro de Griselda, el críptico Boldy James. En Thowy´s Revenge apreciamos a un The Alchemist ampliando su sonido, disparando triunfales vientos y agresivas percusiones, para finalmente cerrar el álbum con la desconcertante y sombría Mr. Chow Hall.

En este último tema Benny The Butcher parafrasea a su primo Conway The Machine, para resumir a la familia: “They say West is the brains, and Benny is the star, Conway the silliest with the bars, well, I couldn’t agree more”. Y no podemos estar más de acuerdo, el estatus de estrella del underground ya es innegable para Benny, pero no se va a quedar aquí y con Def Jam está dispuesto a infiltrar Griselda a cotas que jamás pensamos que fuera posible.

