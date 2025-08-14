No me da vergüenza admitir que hace unos meses, cuando salió el cartel del Mad Cool de este año y mi hijo de 11 años me dijo “quiero ir a ver a Benson Boone”, no sabía quien era. Me interesé por él, le pedí al niño que me pusiera algún tema y me puso la famosísima Beautiful Things. Y sí, efectivamente, la conocía… pero absolutamente nada más de la trayectoria de este artista. Al empezar a escucharlo más, descubrí buenísimos temas y a un artista más que interesante a quien auguro un gran futuro en el mundo de la música.

Benson Boone es un chico de solo 23 años seguidor de Freddy Mercury y Queen. Le gusta el pop rock de los 70, y esta influencia queda patente en muchas de sus canciones. Su popularidad comenzó a través de redes sociales, concretamente en TikTok, donde acumulaba cada vez más seguidores. De ahí saltó a un sello discográfico que supo interesarse por su talento. Su nuevo disco, American Heart, un disco corto y fresco, con una duración de poco más de media hora y solo con 10 temas que te deja con ganas de un poquito más.

El primer sencillo del disco es Sorry I’m Here For Someone Else que sigue la línea pop comercial, un poco synth pop de sus temas anteriores y ya te da pistas de por donde van a ir los tiros de este álbum. Es una canción muy bailable y muy cantable. No solo se incluyen temas pegadizos como ese primer sencillo; el disco cuenta con canciones más íntimas y conmovedoras, como es el caso de Momma Song al que quizás le falta un poco de intensidad. Si bien es cierto que la calidad vocal es impecable, para mi gusto queda un poco fría y no llega tanto como me hubiera esperado.

En general es un disco muy pegadizo, muy comercial, con canciones tremendamente poperas como Young American Heart y otras, que sin perder su rollo tienen un aire más retro, más cercano al pop-rock 70 como Mystical Magic, el segundo sencillo que vio la luz. Ojalá esta tendencia le acompañe y se vaya atreviendo más con ella de cara a discos futuros, ya que le va como anillo al dedo.

Escucha aquí el último trabajo de Benson Boone