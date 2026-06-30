Aprendiendo a caminar sobre un suelo invertido

Beth Orton no reaparece con un disco que no busca entrar por la puerta grande, sino filtrarse por las rendijas, instalarse en la penumbra y crecer desde ahí. The Ground Above pertenece a esa rara estirpe de álbumes que no quieren gustar de inmediato, porque confían más en la persistencia que en el impacto, más en la atmósfera que en el gesto. No hay aquí artificio de escaparate ni épica de plástico. Hay, en cambio, una mujer que mira de frente el desgaste, la memoria, la maternidad, la identidad y el duelo, y decide convertir todo eso en una cartografía sonora de enorme delicadeza.

El disco llega como una continuación espiritual de Weather Alive (2022), pero también como una obra que amplía sus propias grietas. Si aquel álbum ya insinuaba una Beth Orton más libre, más sobria y más atenta al temblor interior, este nuevo trabajo afina todavía más esa intuición. La artista británica no se conforma con escribir canciones: las deja respirar, las estira, las suspende, las hace levitar sobre un vacío que nunca resulta decorativo. Y ahí radica buena parte de su fuerza. Orton compone como quien abre una habitación cerrada durante años y deja que, entre el aire, con todo lo que eso implica: luz, polvo, memoria y una cierta forma de vértigo.

Los créditos de una obra en suspensión

Aparecido el 26 de junio de 2026 a través de Partisan Records, The Ground Above es el noveno álbum de estudio de Beth Orton. La propia Orton lo autoprodujo durante un proceso de un año, lo que explica la cohesión interna de la obra y también su carácter íntimo, casi confesional, pero sin caer jamás en el exhibicionismo sensitivo. El disco reúne ocho composiciones y se apoya en una constelación de músicos que no suavizan el terreno, sino que lo vuelven más interesante: Adrian Utley, Shahzad Ismaily, Sam Beste, Christos Stylianides, Chris Vatalaro y Vishal Nayak.

Ese elenco no funciona como simple adorno de créditos. Cada presencia añade una textura, una sombra o una pulsación distinta. Utley arrastra ecos de una sensibilidad en la que el clima importa tanto como la melodía; Ismaily aporta gravedad y elasticidad; Beste abre espacio armónico; Stylianides introduce una trompeta que parece venir de un cuarto contiguo, no de un escenario; y la dupla de baterías y percusiones sostiene el conjunto con una energía orgánica, contenida, nunca sobreactuada. El disco, en ese sentido, no se limita a estar bien producido: está pensado como organismo vivo.

La memoria en ‘The Ground Above’ se comporta como un electrocardiograma: sube, baja y nunca miente. No es un disco de consuelo; es un manual para aprender a convivir con las heridas

El título y su paradoja

The Ground Above es un título que trabaja desde la contradicción. El suelo, por definición, sostiene desde abajo. Aquí, en cambio, aparece arriba, como si el mundo se hubiera girado y la lógica hubiera perdido su sitio. Esa inversión no es un capricho poético, sino una declaración de intenciones: Beth Orton convierte la inestabilidad en método y la paradoja en hogar. El título sugiere elevación, pero también extrañeza; habla de algo que debiera anclar y, sin embargo, se ha desplazado hacia una región más etérea, más mental, casi espiritual.

En la canción homónima, esa idea cobra forma sonora. El tema se abre con piano suspendido y drones que parecen sostener una respiración en suspenso, hasta que el pulso de la banda va levantando una arquitectura más corpórea. La frase central —«cuando el amor es la única certeza que existe»— concentra el espíritu de la obra: incluso en un mundo invertido, el afecto sigue actuando como una superficie nueva sobre la que poder caminar. Orton no usa el título para ofrecer una metáfora cerrada. Lo deja vibrando, como una pregunta que no pide respuesta inmediata.

Envejecer no significa apagarse, sino aprender a ordenar la herida sin convertirla en monumento. Orton trabaja la supervivencia, la maternidad, la identidad y la renovación como capas de una misma pregunta: ¿qué queda de uno cuando el tiempo ya ha hecho su trabajo? La memoria, en vez de cargar peso muerto, aparece como herramienta de cura. Por eso ‘The Ground Above’ no suena a rendición, sino a reconciliación difícil

El arte de expandir la quietud

Si algo define este álbum es su rechazo de la comodidad. Orton huye del formato pop convencional y se instala en una zona de expansión lenta, donde las canciones crecen como plantas en sombra: sin prisa, sin alarde, pero con una determinación silenciosa. El resultado mezcla folk atmosférico, arreglos con aroma jazz, texturas cercanas al post-punk y una sensibilidad que no teme rozar la improvisación. No hay una voluntad de estilo en el sentido superficial de la palabra; hay una búsqueda de temperatura.

El piano cumple una función crucial. No solo sostiene, sino que orienta. La trompeta introduce un filo melancólico que nunca cae en la nostalgia fácil. El bajo y la batería trabajan como una corriente subterránea que empuja sin invadir. Y la voz de Orton, siempre al borde de la confesión contenida, convierte cada pieza en un espacio íntimo, casi de cámara, aunque el disco nunca se encierre del todo. Esa combinación crea una sensación muy singular: la de estar escuchando canciones que no se muestran de golpe, sino que van revelándose como una habitación mal iluminada.

La experiencia como herramienta

Beth Orton no necesita demostrar que tiene un lugar en la música británica; lo que hace aquí es recordar por qué su nombre sigue importando. Su trayectoria ya venía marcada por una relación muy particular con la intimidad, la textura y el cruce de géneros, pero The Ground Above la sitúa en una fase especialmente lúcida de su carrera. No suena a artista acomodada en sus logros, sino a creadora que todavía se permite dudar, explorar y tensar el lenguaje.

La presencia de músicos ligados al experimentalismo y al art-rock no desdibuja su identidad, la afila. Orton no se diluye en el conjunto; lo conduce desde dentro. Y eso es importante, porque el álbum no da la impresión de ser una suma de colaboraciones, sino una conversación entre sensibilidades que comparten una misma temperatura emocional. Beth Orton aparece aquí como una autora madura que ya no necesita adornar la herida para que duela.

Herencias que no pesan

Hablar de The Ground Above obliga a pensar en parentescos, pero conviene hacerlo con cuidado. El disco no copia, no cita de forma obvia y no busca jugar a la genealogía de museo. Aun así, tiene conexiones evidentes con ciertas atmósferas de Portishead, especialmente en su densidad contenida y en la forma en que la tensión nunca se resuelve del todo. También dialoga con un folk más espectral, menos pastoral, cercano a una tradición en la que la belleza no excluye la aspereza.

Hay igualmente una sensibilidad que remite a ciertas formas de art-rock británico donde el espacio es un instrumento más. No se trata de sonar moderna en el sentido de seguir la moda, sino de asumir que el tiempo no avanza en línea recta y que una canción puede contener varias épocas a la vez. Beth Orton trabaja justo ahí: entre el recuerdo y el presente, entre lo que fue y lo que todavía intenta decirse.

La imagen de una identidad partida

La portada acompaña el discurso del disco con una precisión notable. La imagen en blanco y negro presenta a Orton con un aura espectral, casi duplicada, como si una parte de ella ya estuviera en otro lado mientras la otra permanece todavía en el plano físico. Ese desdoblamiento visual no parece un efecto gratuito, sino una metáfora directa de la identidad fragmentada, del paso del tiempo y de la convivencia entre presencia y ausencia.

La ropa blanca, la transparencia del tejido y la sensación de movimiento retenido construyen una figura frágil pero firme. No hay dramatismo de portada clásica ni impostura de diva pensativa. Hay, más bien, una imagen que parece venir del mismo territorio emocional que el disco: un lugar de tránsito donde la claridad y la sombra no se excluyen, sino que se necesitan. En ese sentido, la portada no ilustra el álbum; lo prolonga.

La voz que sostiene el temblor

El poder de Beth Orton viene del matiz, del roce, de la capacidad para sonar cercana sin volverse invasiva. Canta como quien conoce la fragilidad de las palabras. A ratos parece acariciar la melodía; en otros, deja que se agriete un poco para que entre más verdad. No fuerza el dramatismo, pero tampoco lo esquiva. Y ese equilibrio convierte el álbum en algo mucho más humano que solemne. La emoción no aparece como un estallido, sino como una sedimentación lenta. Orton entiende que a veces basta una inflexión mínima para que una canción cambie de temperatura.

La voz de Beth Orton aquí no embiste: flota, acaricia y a veces se resquebraja con una dignidad conmovedora. Su timbre conserva calidez, pero ahora la usa con una contención nueva, como si cada frase conociera el precio de decir demasiado. Canta cerca del oído y lejos del artificio, con una expresividad que nunca pide dramatismo porque ya lo lleva dentro. Esa forma de frasear convierte incluso los pasajes más serenos en pequeñas escenas de desgarro.

Aprender a vivir con las marcas

El disco habla, en el fondo, de sobrevivir sin pedantería. Esa parece ser la gran filosofía de The Ground Above: seguir adelante sin fingir que no ha pasado nada, aceptar que la vida deja marcas y, aun así, buscar una forma de paz que no suene a derrota. La maternidad, la identidad, el duelo y el paso del tiempo no aparecen como temas aislados, sino como una misma experiencia compleja, a menudo contradictoria.

Beth Orton no ofrece respuestas cerradas. Tampoco hace teoría de su dolor. Lo que hace es algo más difícil: convertir la confusión en una forma de conocimiento. Por eso el álbum transmite una sensación de madurez no como calma, sino como lucidez. Hay heridas, sí, pero ya no reclaman protagonismo. Se integran en el paisaje. Y esa integración, lejos de suavizar el disco, lo vuelve más inquietante y más verdadero.

En vez de buscar la luz, Beth prefiere aprender a moverse en la penumbra. Por eso, más que canciones, son ambientes donde se puede perder y, tal vez, encontrarse de nuevo

La geometría del desorden

La edición del álbum incluye ocho piezas cuya secuencia importa mucho, porque el álbum se comporta como una sola respiración larga. No está pensado para el impacto de temas aislados, sino para una escucha completa, casi inmersiva. Cada título ya anticipa un estado mental. Before I Knew habla del conocimiento tardío; Waiting fija el pulso de la espera; Celestial Light abre una ventana hacia lo alto sin prometer salvación; I’ll Miss You se asoma al hueco dejado por la ausencia; Love You Right busca una forma de cuidado; y Otherside remata con la sensación de umbral, de frontera, de territorio que todavía no pertenece del todo a nadie. Es una secuencia que no busca el golpe teatral, sino el dibujo de un arco emocional coherente.

El mapa de las ocho piezas

The Ground Above instala desde el inicio el clima del álbum. Los acordes suspendidos y la expansión gradual de la base rítmica hacen que el tema avance con un aire casi ceremonial. La canción no se precipita, pero tampoco se abandona; más bien se eleva con una convicción serena. Su letra condensa la idea de que el amor puede actuar como la única certeza en medio del desorden, y esa afirmación, lejos de sonar ingenua, aparece aquí como una conquista difícil.

Before I Knew continúa el camino con una sensibilidad más íntima. La canción parece mirar hacia atrás no desde el resentimiento, sino desde la conciencia de haber entendido tarde algo esencial. Esa clase de tarde emocional, tan humana, la vuelve especialmente intensa. Cigarette Curls introduce un tono más físico, más de cuerpo y desgaste, como si el disco quisiera recordar que la memoria también habita en los gestos pequeños y en los restos de lo cotidiano.

Waiting trabaja la suspensión con una elegancia casi hipnótica. No convierte la espera en carencia, sino en un espacio habitable, aunque incómodo. Celestial Light abre un resplandor que no llega a despejarlo todo, pero sí a crear una especie de tregua luminosa. I’ll Miss You se sumerge en la pérdida con una contención que desarma, y precisamente por eso conmueve más. No hay énfasis, solo una herida dicha con voz baja.

Love You Right desplaza el foco hacia la reparación. No habla del amor como fantasía, sino como trabajo, como práctica, como intento. Y Otherside cierra el disco con una sensación de tránsito final, casi de despegue, como si la obra terminara allí donde empieza otra forma de mirar. No es una clausura total. Es una puerta entreabierta.

La huella que deja el disco

The Ground Above no busca la canción instantánea ni el single que coloniza un verano. Busca otra cosa: permanencia, profundidad y una clase de belleza que no necesita explicarse demasiado para conmover. Beth Orton compone desde la madurez, sí, pero no desde la comodidad. Sigue explorando el borde, sigue interrogando la memoria y sigue apostando por una música que prefiere sugerir antes que imponer.

En un contexto saturado de productos ansiosos por llamar la atención, este álbum hace casi lo contrario. Baja el volumen de la estridencia y sube la densidad de la escucha. Por eso deja huella. Porque no grita, pero insiste. Es un álbum corto, pero profundamente intenso. Un álbum 10. No vende un mundo nuevo, pero propone un suelo distinto sobre el que seguir avanzando. Y esa diferencia, hoy, vale oro.

Escucha aquí «The Ground Above» de Beth Orton