Cuando dos grandes artistas se unen, nace la magia. Fue en 2008 cuando Justin Vernon (Bon Iver) y Aaron Dessner (The National), iniciaron Big Red Machine, una colaboración musical que beneficiaría a diferentes causas.

En 2018, después de varios años y presentaciones con artistas invitados, lanzaron su álbum debut, era hora de dejar marca de la fusión que habían estado trabajando durante un largo período. En su primer álbum contaron con la participación de Phoebe Bridgers, Kate Stables o Bryce Dessner, entre otros.

Desde ese entonces tanto Aaron como Vernon han estado muy activos, ya sea con The National, Bon Iver, u otros proyectos. Cabe resaltar que también fueron parte importante de Folklore y Evermore, los álbumes que lanzó en 2020 Taylor Swift, y que fueron una gran sorpresa para muchos. Dessner se convirtió en un compositor y productor aclamado, ganador de un Grammy y líder en las listas de éxitos, estableciendo una asociación remota con Taylor Swift y Jack Antonoff que produjo dos álbumes sensacionales durante la pandemia.

A pesar de todo el trabajo que han tenido individualmente, Dessner y Vernon se juntaron nuevamente para crear el segundo disco de larga duración de Big Red Machine, How Long Do You Think It’s Gonna Last?, en esta ocasión sus invitados especiales fueron Fleet Foxes, Lisa Hannigan, Ben Howard, Ilsey, La Force, Anaïs Mitchell, Naeem, Shara Nova, Taylor Swift, y Sharon Van Etten.

El disco abre con Latter Days, un tema acompañado con un sutil piano y una atmósfera melancólica, que nos dice que cuando se acercan los últimos días de una historia, se empieza a recordar todo lo que se vivió dentro de ella. Phoenix es una de las pistas más exquisitas del disco, donde la sinergia entre Fleet Foxes y Anais Mitchell es maravillosa.

Si bien la mayoría de las canciones cuentan con alguna participación especial, hay un par en las que Dessner quiso ser la voz principal, como es The Ghost of Cincinnati, inspirada en el guión de Dandelion, haciendo referencia a alguien que se siente como un fantasma, que se cuestiona su pasado y contempla su destino. Taylor Swift se hizo presente en dos temas, Birch y Renegade, siendo la segunda el primer sencillo del álbum. Ambas canciones nos confirman que la unión de estos tres artistas da muy buenos resultados.

La mayoría de tracks continúan sobre la misma línea, con guitarras acústicas, pianos armoniosos, y ritmos suavemente deslizantes. No es el caso de Hoping Then y el casi rap de Easy To Sabotage, que rompen esa sintonía.

El disco tiene grandes colaboraciones. La primera mitad se siente como estar frente a la ventana tomando un café mientras llueve. Sin embargo, conforme avanza va perdiendo esa conexión, sintiéndose a momentos flojo e improvisado. Terminan sobrando un par de canciones para hacerlo totalmente satisfactorio.

Las que destacan: Phoenix, Birch, Hutch, Mimi, Renegade y The Ghost of Cincinnati.

Escucha aquí How Long Do You Think It’s Gonna Last