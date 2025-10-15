Feels like its been 10 years / has it been 2 years / 2 years feels like forever.

¿A qué edad te diste cuenta de la cantidad de experiencias que acumulabas? Yo, últimamente, no paro de tener déjà vus. Hace dos meses, paseando, un olor me devolvió a una calle de la ciudad en la que viví hace cinco años. Esta misma semana estuve dando vueltas, buscando un lugar de Dublín que visité hace nueve años, la última vez que estuve en aquí. Un sitio del cual solo conservo mis recuerdos y una foto, ahora aumentados por Google Maps y Google Imágenes. Cada pocos días, cada vez más, me pasa una cosa de estas, y me hace pensar que quizás hacerse adulto no es más que darse cuenta (y estar en paz con la idea) de que hay partes de nuestra vida que no somos capaces de recordar o que, por el contrario, un día nos sorprendemos redescubriendo. Ser consciente de que algo que creemos cercano, en verdad, pasó hace más tiempo del que pensábamos.

Historias acumuladas. Eso es lo que puebla el último trabajo de Big Thief, Double Infinity, una serie de ventanas a la vida de Adrianne Lenker y sus compañeros. A sus 30 y pico años, según cantan, parecen estar teniendo cierta revelación aunque, al final, como nos recuerdan, nada de eso tampoco importe tanto: In two days it’s my birthday / And I’ll be 33 / That doesn’t really matter / Next to eternity.La eternidad, la infinidad, la insignificancia de todo y, a la vez, lo mucho que importa, son las dos caras de una misma moneda con la que Big Thief llevan trabajando conceptualmente bastantes años. Esta es una entrega más, quizás no la más lúcida, pero sí con momentos valiosos y lecciones acumuladas.

Objetos rescatados de su infancia, aquella vez que perdió un avión, viajes en coche, visitas a otras ciudades, amistades y relaciones amorosas (¿puede el amor convertirse en amistad?, se pregunta en Los Angeles), se dan cita en las mejores paradas de este viaje sonoro. Varias de las pistas tienen un gran sentido de presencia, anclando los recuerdos sobre momentos específicos en el tiempo —las 3:33 de la mañana, 10 años, 2 años— y el espacio —Los Angeles, Park Avenue número 838, el asiento 27D de un avión, un coche, un campo de flores, los pájaros que cantan, la carretera, la naturaleza—. Este carácter es especialmente patente en dos temas: Los Angeles, un muy buen corte folk-rock, e Incomprehensible, más cercana al folk cósmico que los caracteriza.

Y a pesar de este carácter tan situado, anclado en la percusión y los sentidos, los temas se elevan, sónica y narrativamente, hacia un plano más abstracto, más relativo, más conceptual.

Otro de los ingredientes principales del trabajo es el amor, y el proceso de estar enamorado. Desde lo carnal a lo cariñoso en All Night All Day, hasta la felicidad pueril en Happy With You (uno de los cortes menos acertados del trabajo), o lo pletórico, que entra de lleno en Words o Double Infinity. El amor es también un vehículo para ahondar en los recuerdos, en la conciencia de uno mismo, la belleza y, una vez más, el paso del tiempo. Así, canta Lenker en Double Infinity, desgarradora: Beauty speak to me / Let me know you, let me see / Myself inside your mystery / Through the crystal cage of aging, en una de las letras más bellas del disco.

Los mejores momentos del disco son los cortes más folks, y se echa en falta el carácter experimental o crudo de anteriores trabajos, dejando en su mayoría temas correctos, resultones, agradables en el plano sonoro, de ritmo moderado y atmósferas electrónicas a veces demasiado forzadas, como en No Fear o Grandmother, con una colaboración del músico new age Laraji que, a mi juicio, no aporta demasiado. Aun así, Double Infinity deja momentos memorables, que añadiré a mi lista de canciones para pensar sobre la existencia. Spoiler: está repleta de canciones suyas.