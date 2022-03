Pensadlo bien: ¿Cuándo ha sido la última vez que os habéis puesto un disco y no habéis hecho nada más mientras? Ni limpiar la casa, ni revisar esos informes, ni paseado por el parque, ni doblado calcetines. Solo vosotros, unos auriculares, un sillón lo suficientemente cómodo y vuestro equipo de música, con vuestra imaginación, sin pensar “wow, ese riff, está chulísimo, madre mía, esa línea de bajo”. Ahí, en ese punto viven Big Thief, una de las bandas más carismáticas del panorama musical actual. Ese es el concepto que nos trae Adrianne Lenker y los suyos, un sonido orgánico, humano, cálido, apasionado y a la vez reflexivo.

Tras el ajetreado 2019 en el que nos dejaron dos absolutas obras maestras como fueron U.F.O.F y Two Hands, por fin, pandemia de por medio, vuelven con su quinto álbum, tras habernos estremecido a medio mundo. Lo hacen con Dragon New Warm Mountain I Believe in You – aún no hemos sido capaces de aprendernos el nombre entero – un álbum casi tan largo como su título, un titán de 80 minutos y 20 canciones, una rareza en estos tiempos que corren, de mini EP’s, o canciones sueltas con sus promociones interminables. Es decir, todo lo contrario de lo que hace Rosalía.

Y en el aspecto artístico, este Dragon New Warm Mountain I Believe in you (bendito ctrl+c, ctrl+v) es también todo lo contrario de lo que hace Rosalía. Adrianne Lenker parece haber tomado consciencia de su vasta capacidad compositiva y entrado en una especie de trance. Lenker y los suyos nos ofrecen esta obra con su sonido analógico y visceral habitual, pero además se asoman hacia el country, bluegrass y en la música tradicional americana, en temas como Spud Infinity -es posible que no haya escuchado ninguna otra canción con un arpa de boca- o Red Moon. No obstante, con una hora y veinte de duración, pueden explorar hasta la música tradicional de Osetia del Norte, de haber querido hacerlo.

Escuchar a Big Thief es en cierto modo redescubrir la música pop. Apreciar elementos que se dan por hechos, como por ejemplo las guitarras rítmicas. Es como el aire, está ahí, entre nosotros, pero no somos conscientes de él. Hasta que escuchas canciones como Cattails de U.F.O.F (2019) que ven su réplica en Dragon New Warm Mountain I Believe in you en temas como Little Things, quizá el tema más destacado junto con Time Escaping, tema basado en otro de los elementos que se dan por hecho en la música pop: la percusión.

Dragon New Warm Mountain I Believe in you es abrumador, por su extensión y por la cantidad de cosas que pasan. Es una demostración de fuerza, de talento y de capacidad compositiva, técnica, estética y emocional. Lenker es tan sumamente expresiva como clarividente, es la fortaleza de Big Thief. Es más que su fortaleza, es su seña de identidad. Es lo que les hace tan especiales.

Sin embargo, como hemos dicho antes, en una época en el que prima lo inmediato, quizá todos nosotros estemos condicionados por ello, encontrando que el gran lastre de este álbum es precisamente su extensión, la cantidad de estímulos, de historias y de sentimientos que ofrece. Sí, queridos lectores, se hace largo. Es complicado escuchar un disco de más de una hora, y más si requiere tanta atención como este Dragon New Warm Mountain I Believe in you. No tenemos tiempo para sentarnos en un sillón sin hacer nada. La misma vida de la clase trabajadora está diseñada para no poder permitirse este tipo de lujos. Nos han enseñado a consumir rápido, a toda velocidad, por ello este álbum es un anacronismo que se hace difícil de digerir. Quizá una mejor estrategia hubiera sido seguir la de 2019 y publicarlo en dos partes, pero, aún así, palidecería ante ambas entregas de hace tres años.

Lo positivo, que en épocas como esta de incertidumbre social, futuro oscuro, dolor, muerte y tristeza, Big Thief son el remedio perfecto para evadirnos a algún sitio donde sólo importa el olor de las flores, la sensación esa de cuando os enamorasteis por primera vez, los grillos en una noche de julio, la hierba mojada, el pastel de manzana de vuestra abuela en algún lugar de Kentucky y aprender a tocar el arpa de boca. Yo sé tocarla, pero hace mucho que no lo hago, como oler las flores o pisar la hierba. Por eso sonará Dragon New Warm Mountain I Believe in you de vez en cuando en el salón de casa. Con una taza de té y un gato durmiendo al lado.

