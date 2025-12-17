Una linterna mágica en la penumbra

Gentō es el término usado en Japón para designar a la «linterna mágica» — el mítico proyector primitivo que anticipó el cine. Esa elección no es decorativa: todo el álbum está pensado como un aparato de imágenes sonoras. Las piezas se inspiran en «la fascinación humana por la imagen en movimiento» y en la ilusión que genera la proyección. La concepción es, por tanto, visual antes que lírica; cada corte dibuja una escena se escucha como una película que no se atreve a proyectarse en una sala común. Evoca paisajes urbanos bañados en neón, ruinas de celuloide y una calma que respira tensión. Así suena la primera colaboración verdaderamente orgánica entre Steve Rothery, Thorsten Quaeschning y Alex Reeves, proyecto que denominan como Bioscope.

Gentō es su álbum debut, trabajo que irrumpe con la voluntad de fundir lo humano y lo mecánico en cinco piezas instrumentales concebidas como secuencias cinematográficas. Es una música que dialoga con la imagen en movimiento y con la memoria de su propia proyección.

En el contexto del proyecto musical, Bioscope funciona como metáfora central. Es decir, como proyección de ideas donde cada tema del álbum actúa como un fotograma, y el sonido es imagen y la música crea paisajes internos. La relación entre nombre de proyecto (Bioscope) y título de álbum (Gentō) no es casual: ambos apuntan a lo mismo, a la experiencia de ver la música y escuchar la imagen, a la creación de un espacio donde los sonidos no solo se oyen, sino que se ven, respiran y persisten en la conciencia del oyente como luz proyectada. Gentō y Bioscope, juntos, condensan la filosofía del disco: música como proyección, técnica como emoción y tiempo como medio de contemplación.

No se trata pues de un simple encuentro entre dos universos sonoros. Al núcleo creativo se integra de forma profunda la batería y las percusiones cuya presencia rítmica da pulso orgánico y aporta respiración narrativa a un álbum que, sin él, podría haberse deslizado hacia la abstracción electrónica. Gentō se publicó el 22 de agosto de 2025 a través del sello earMUSIC, con un cuidado diseño gráfico y dirección artística a cargo de Friedbanana Design, y con un despliegue técnico y artístico —grabación, mezcla y mastering— detallado en el libreto de sus ediciones físicas en CD y Blu-ray, concebidas como una extensión visual del propio concepto del disco.

Respecto al titulo Gentō cabe decir que existe otro álbum homónimo obra del duo de J-pop japonés Yorushika y que fue lanzado el 5 de abril de 2023 por la discográfica Polydor Records como un libro de arte auditivo. Sin embargo, su concepto nada tiene que ver con el trabajo de Bioscope.

«Tuve discos de Tangerine Dream cuando tenía 16 o 17 años – Ricochet y Stratosfear – y es un tipo de música que realmente disfruto. Y Thorsten es un auténtico fan del prog. Pink Floyd y Genesis están en su ADN» –Steve Rothery

Penetrando en el corazón de Bioscope

Steve Rothery es, desde hace más de cuatro décadas, el guitarrista melódico por excelencia del universo neo-prog: fundador y columna vertebral del sonido de Marillion, su estilo ha definido una forma de narrar sin palabras, donde cada frase de guitarra actúa como voz emocional. Su sensibilidad cinematográfica no es casual; Rothery también cultiva la fotografía, una disciplina que comparte con Gentō esa obsesión por el encuadre, la luz y el tiempo detenido.

Thorsten Quaeschning, por su parte, representa la continuidad y evolución del legado de Tangerine Dream: teclados analógicos, secuencias hipnóticas y una lectura contemporánea de la Berlin School que rehúye la nostalgia y apuesta por la expansión. Ambos se cruzaron en distintas giras, comenzaron a intercambiar ideas en 2020 y, sin un plan previo ni una hoja de ruta cerrada, dejaron que las piezas encajaran de forma natural hasta cristalizar en Bioscope.

A ese diálogo se suma Alex Reeves, no como músico invitado, sino como miembro plenamente integrado del proyecto: su batería aporta tensión, dinámica y una fisicidad imprescindible, convirtiendo el álbum en una experiencia viva, cinematográfica y profundamente humana.

Sonido, género e instrumentación

Gentō es una colisión elegante entre ambient, electronica de escuela berlinesa y progressive rock guitarrero. El disco privilegia texturas: sintetizadores analógicos, secuencias, drones, percusión orgánica y la guitarra emocional de Rothery que actúa más como narradora que como solo heroico. Destacan: loops sutiles, grooves minimalistas y un empleo puntual de efectos (delay, filters y modulaciones) que convierten cada tema en una escena.

No hay voz humana; la voz principal es la guitarra de Rothery. La guitarra canta, susurra y pregunta. Los sintes responden como coro mecánico o paisaje. En conjunto, la narración es instrumental y cinematográfica: la ausencia de letra obliga a escuchar la forma, la dinámica y el color sonoro como si fueran frases.

Como similitudes estilísticas y referentes cabe pensar en la textura rítmica y secuencial de Tangerine Dream, la sensibilidad melódica y narrativa de Marillion y guiños al cine negro futurista tipo Blade Runner. Hay ecos de Pink Floyd en la amplitud espacial y una deuda estética con las bandas sonoras electrónicas que colonizaron los 80. El cruce no suena a copia; suena a diálogo generacional.

Cuando la música aprende a proyectarse

La portada de Gentō está construida sobre una paleta de ocres, rojos quemados y carmesí. La imagen se organiza en torno a un óculo central que remite de inmediato a una lente primitiva, a la pupila de una cámara o al ojo circular de una linterna mágica a punto de activarse. No es un simple elemento gráfico, sino un umbral. Un punto de entrada. Miramos la portada y, al mismo tiempo, sentimos que algo nos observa desde el otro lado de la proyección.

En el interior de ese círculo aparecen formas que parecen extraídas de un paisaje en suspensión: ondulaciones que recuerdan a olas o campos energéticos, un astro ambiguo —sol o planeta— flotando en equilibrio y la silueta de un ave en pleno desplazamiento. Son símbolos orgánicos atrapados dentro de una arquitectura mecánica, naturaleza filtrada por el dispositivo. La vida convertida en imagen. El movimiento reducido a fotograma. Esa tensión entre lo natural y lo tecnológico no es casual: es exactamente el territorio que recorre Gentō a nivel sonoro.

La composición gráfica dialoga directamente con el concepto del álbum y con su propio título. La gentō —la linterna mágica— fue uno de los primeros artefactos capaces de engañar al ojo humano, de transformar la luz en relato, la sombra en ilusión. La portada funciona del mismo modo: proyecta una promesa de movimiento, aunque permanezca estática. Sugiere una narración sin contarla. Anticipa que lo que vamos a escuchar no es música decorativa, sino una sucesión de imágenes mentales en constante transformación.

El diseño, sobrio y cargado de simbolismo, refuerza la idea de Gentō como artefacto temporal que mira hacia atrás —a los orígenes del cine, de la electrónica analógica, de la contemplación lenta— y al mismo tiempo hacia delante, hacia una experiencia audiovisual donde la música no acompaña a la imagen, sino que es la imagen. La portada no ofrece respuestas; abre una grieta. Y en esa grieta, Bioscope nos invita a proyectarnos.

«Hoy en día es bastante fácil expresar un amplio espectro musical usando solo un ordenador y un DAW; en mi caso, Steinberg Cubase. Todo lo que te rodea no solo te ofrece retroalimentación, sino que moldea tus instintos musicales con el tiempo. Para mí, los teclados son mi aporte musical natural. También disfruto de los secuenciadores por pasos, donde predefines secuencias de tonos y las conectas de forma creativa. Ofrecen un tipo de estructura diferente. Pero más allá de las herramientas, se trata de experiencia. Disciplina» –Thorsten Quaeschning

Cinco secuencias y una proyección continua

Gentō no se escucha como una colección de temas independientes, sino como una proyección continua, una película instrumental que avanza escena tras escena. Cada pieza construye su narrativa propia y, al mismo tiempo, contribuye al arco general del álbum. Es un como película sin celuloide.

Aperturas y proyecciones: Vanishing Point y Gentō

Vanishing Point (Pt. 1, 2 & 3) actúa como plano de apertura. Desde los primeros compases, el tema se expande con paciencia, desplegando secuencias electrónicas que establecen el pulso interno del disco, mientras la guitarra de Rothery surge y se retrae, más evocadora que protagonista. No hay urgencia ni clímax inmediato: la música se mueve como cámara lenta recorriendo un paisaje en construcción. Sus tres movimientos introducen los elementos esenciales —melodía, textura y ritmo orgánico— y los dejan respirar. Es la obertura natural del álbum, el punto de fuga desde el que se proyectan todas las ideas posteriores.

A partir de allí, Gentō profundiza en el corazón conceptual del disco. La música se vuelve más densa y envolvente, como si la linterna mágica girara y las imágenes cobraran vida en la oscuridad. Los sintetizadores construyen capas amplias y tectónicas, mientras la batería de Alex Reeves marca un pulso hipnótico. La intención es clara: no ilustrar imágenes externas, sino provocar imágenes internas. Es un espacio de contemplación activa, donde el oyente se convierte en proyector de su propia percepción y da paso al siguiente proceso.

Movimiento, diálogo y fragmentación: Kinetoscope, Bioscope y Kaleidoscope

Sin ruptura, el viaje avanza hacia Kinetoscope (Pt. 1 & 2), donde el discurso se vuelve más físico y rítmico. Inspirado en el dispositivo primitivo de visionado individual, el tema introduce un movimiento más marcado, casi mecánico, donde pulsos electrónicos y batería orgánica dialogan estrechamente. La sensación es la de una máquina que respira, con repetición y variación generando tensión sostenida fotograma tras fotograma.

Esa energía encuentra su reflejo más introspectivo en Bioscope (Pt. 1, 2 & 3), pieza que funciona como autorretrato del proyecto. Aquí las capas de sintetizadores crean un fondo cambiante sobre el que la guitarra despliega frases largas y melódicas, casi confesionales. No hay exhibición técnica, sino diálogo entre timbres y texturas. Cada sección añade matices, y la música parece mirarse a sí misma mientras avanza, consolidando la identidad de Bioscope.

Finalmente, Kaleidoscope actúa como epílogo visual. Los motivos se fragmentan y recombinan en patrones sonoros que recuerdan a un prisma en rotación constante. La música no concluye de forma abrupta; se disuelve, dejando la sensación de imágenes persistentes incluso cuando la proyección termina. Así, la escucha de Gentō se convierte en experiencia inmersiva, donde sonido e imagen —real o imaginada— avanzan y se proyectan juntos.

Epílogo: la luz proyectada que queda en la memoria

Gentō no es un disco que se escucha: es un aparato de proyección que activa la imaginación. Cada nota de Steve Rothery, cada secuencia de Thorsten Quaeschning y cada golpe de Alex Reeves funciona como luz filtrada a través de un prisma invisible. La música se expande y contrae, se detiene y se mueve, como si cada tema fuese un fotograma en una película que solo existe en la mente del oyente.

Escuchar este álbum es aceptar un juego de fugacidad y permanencia: los sonidos se disuelven, pero las imágenes que despiertan permanecen. Es un recordatorio de que lo humano y lo mecánico no son opuestos, sino aliados en la creación de belleza; que la memoria, la percepción y la emoción pueden proyectarse y proyectar al mismo tiempo. Gentō nos deja con la sensación de haber viajado por un territorio invisible, donde la música es linterna, cámara y película, todo a la vez.

En última instancia, el proyecto Bioscope demuestra que cuando tres mundos creativos se encuentran sin imposiciones, surge algo más que un álbum: surge una experiencia que desafía la escucha convencional, invita a la contemplación y nos recuerda que, a veces, la verdadera magia no está en lo que vemos, sino en cómo decidimos proyectarlo.

Escucha aquí «Gentō» de Bioscope