Cuando la sobreproducción diluye la tormenta

Algunos discos entran con la falsa promesa de romperlo todo, pero terminan meciéndote en una balsa de aceite. En una industria hiperventilada donde la mayoría de los músicos construyen su marca a golpe de algoritmos y una única careta, el colectivo formado por Waves_On_Waves, Sonic Shades Of Blue y Waves On Waves Orange Crush juega a la esquizofrenia identitaria. Lejos de ser una macrobanda de estadios, el proyecto se reduce a un búnker operativo dirigido por dos mentes inquietas: Christopher Sevier y Les Nuby. En apenas unos meses, este dúo estadounidense ha convertido su estudio en una cadena de montaje de discos conceptuales que van desde el rock alternativo de texturas brumosas hasta el pulso más clásico de los setenta. Bipolar Sunshine (2026) se presentaba como la piedra rosetta de esa esquizofrenia cromática, pero la realidad sonora suele chocar violentamente contra las intenciones del papel.

Bipolar Sunshine no es un disco conceptual que explica una his toria de principio a fin con subtítulos, es un álbum que consigue que te pierdas en el mismo pasillo de espejos durante cuarenta minutos sin importar hacia dónde mires

Créditos y arquitectura en la sombra

Para lograr esa pátina de alta fidelidad que recorre el álbum, la maquinaria técnica se ha apoyado en nombres curtidos en los estudios de Los Ángeles. La mezcla y la masterización final han recaído en manos de Rick Parker desde sus dominios en Hollywood Hills Studio, mientras que Darren Howard ha asumido las labores de ingeniería complementaria en los cortes más espinosos. A su lado, la retaguardia de soporte se ha completado con Ben Trexel y Justin Phillips, encargados de que las frecuencias no se colapsen en las tomas en bruto.

En la trastienda visual y de gestión, los hilos se han movido a través de una red bien tejida. Kai Longridge firma la dirección de los videoclips oficiales, impregnándolos de ese celuloide gastado. Por su parte, Caroline Wisner ha traducido el dolor de cabeza conceptual en la portada, y los tótems de la trastienda de la industria como Vicky Hamilton y Uncle Lanford McCalley se han encargado de engrasar la maquinaria de distribución a través de OneRPM Nashville.

El desglose técnico: una atmósfera sin aristas

Musicalmente, el disco camina sobre una pasarela de gasa. La voz de Christopher Sevier adopta un perfil casi instrumental; huye de los gorgoritos de concurso de televisión para refugiarse en un tono cálido, monocorde y discretamente melancólico, muy propio del canon shoegaze contemporáneo. No busca el lucimiento de garganta, sino fundirse con el oleaje de las seis cuerdas.

Por su parte, las guitarras construyen un muro continuo de reverberación y delay. La instrumentación funciona como una densa capa atmosférica donde las texturas se estiran hasta rozar el infinito. Seguidamente, Les Nuby sostiene el armazón rítmico con una elegancia inquebrantable, prefiriendo la sobriedad antes que el protagonismo del bombo y platillo. El problema no es la ejecución técnica, que raya el sobresaliente, sino la absoluta falta de accidentes geográficos en su producción.

La verdadera independencia creativa no consiste en hacer lo que uno quiera sin mirar a los lados, sino en construir un búnker de sonido propio donde las modas del mercado jamás consigan dictar el tiempo de las canciones

Psicología de espejo y fractura visual

Si hay un elemento donde el concepto del álbum cobra verdadera vida, ese es su envoltorio gráfico. La portada muestra el rostro astillado de una mujer reflejado en un espejo roto. Su mirada se clava en el centro de una placa de cristal fracturada, sugiriendo una identidad partida en dos, una esquizofrenia emocional donde la luz y la sombra conviven a latigazos.

La paleta cromática, con virados cálidos pero desaturados, aporta un aire cinematográfico que anticipa un viaje a través de los abismos del trastorno afectivo. La tipografía limpia y minimalista contrasta de forma excelente con el caos del vidrio agrietado. Curiosamente, la portada resulta infinitamente más arriesgada y eléctrica que la música que encierra; nos promete una montaña rusa psicológica que luego el repertorio, lamentablemente, se olvida de ejecutarla.

El recorrido por el laberinto cromático

Con quince estaciones en el trayecto, Bipolar Sunshine plantea un test de resistencia para cualquier oído. Los primeros compases invitan a la rendición con la elegancia de Last Breath, donde las guitarras flotan con una melancolía que se funde de inmediato con la urgencia contenida de Antichrist y el pulso más íntimo de Skin Deep. Ámbas nos transportan a través de unas texturas donde la desolación suena extrañamente confortable.

El viaje prosigue surcando pasajes de bruma guitarrera en How Does It Feel, abriendo paso a la transición hacia parajes más abiertos como Mexico, un corte que roza por momentos la luminosidad antes de volver a hundirse en la penumbra de Used To Be Mine y la gravedad obsesiva de Addict.

Sin embargo, a partir de la mitad del trayecto, el castillo de naipes empieza a tambalearse por pura saturación. La paleta de colores apenas varía cuando suenan In The Dark o Last Call y resto de temas, convirtiendo lo que era un desfile de aciertos estéticos en un bucle sónico donde las pistas se solapan sin dejar cicatriz. Es una pena que un concepto tan rico en matices teóricos se quede sin gasolina emocional en el tramo final, diluyendo el impacto de canciones que, escuchadas de manera individual, destilan un talento indiscutible.

Es la trampa de la hiperactividad creativa

El gran enemigo de este proyecto no es precisamente la falta de talento, sino la incontinencia productiva de sus artífices. Publicar un aluvión de referencias en un mismo año —incluyendo discos tan diversos como Emotions In Every Color, Songs For Like Every Morning After Vol. 1, el extraño homenaje setentero Willie Bell Rush: Zeppelin I, y el guiño ochentero Songs They Forgot To Write In The 80s: Vol. 1, incluyendo paradas fugaces como Paris Remedy y Blue Epic— convierte la trayectoria del dúo en un jeroglífico indescifrable para la prensa y el público. Publicar 6 discos en un año es una sobredosis dificil de contener.

Cuando un artista escupe canciones más rápido de lo que el mundo tarda en digerirlas, el artefacto cultural pierde pegada. Lo interesante de propuestas como Songs They Forgot To Write In The 80s: Vol. 1 (2026) demostraba que, con un objetivo estético acotado y un aroma retro mucho más definido, las ideas respiraban mejor. Al final, el reto para Sevier y Nuby no consiste en seguir componiendo desde el estudio, sino en aprender a filtrar el ruido y dejar que las canciones respiren antes de devorarlas con la siguiente entrega.

Cuando metes demasiada luz en un mismo estudio de grabación, corres el riesgo de ceguera sónica; a veces hay que apagar los amplificadores y dejar que el silencio hable para que el oyente vuelva a sentir vértigo

El peligro de sonar demasiado coherentes

Bipolar Sunshine confirma pues que Christopher Sevier y Les Nuby poseen talento para construir atmósferas y desarrollar universos artísticos perfectamente reconocibles. La producción es excelente, las melodías funcionan y el concepto que une a Waves_On_Waves, Sonic Shades Of Blue y Waves On Waves Orange Crush resulta original dentro del panorama independiente actual. Sin embargo, la obra termina siendo víctima de su propia coherencia. La ausencia de contrastes convierte una escucha inicialmente atractiva en un recorrido demasiado previsible. En definitiva, no es un mal disco, pero deja la sensación de que, con una selección más ajustada y una mayor diversidad sonora, habría alcanzado un nivel superior.

Escucha aquí «Bipolar Sunshine» de Waves_On_Waves & Sonic Shades Of Blue y Waves On Waves Orange Crush