La banda afincada en Madrid, nos presenta su cuarto disco Bremen no existe que editan en Montgrí (discográfica creada por Cala Vento) y es la continuación de la que es por el momento una de las discografías más redondas y rabiosas del panorama nacional, completando su debut Centro Dramático Nacional (14), Sentido del Espectáculo (17) y Gran Pantalla (20) todos ellos siempre contados entre los mejores álbumes nacionales de sus respectivos años.

Si en su anterior disco Gran Pantalla hacían referencia a la esclavitud que hemos adquirido hacia las nuevas tecnologías y las redes sociales, este Bremen no existe –en el que en la portada juegan con la imagen de los animales músicos protagonistas de la serie de dibujos animados de finales de los 80– podría ser la otra cara de la moneda, una llamada a tomar la calle y luchar contra todas esas promesas generacionales que durante los últimos treinta años se han ido produciendo sin llegar nunca a cumplirse.

El disco es el más amplio en referencias musicales hasta el momento (no solo de punk-rock vive la banda) y está salpicado por distintas referencias a lugares de Madrid que harán que la historia te vaya llevando por lugares reconocibles así como por la oscuridad de la noche.

Líneas de Sombra, en clara referencia al escritor Joseph Conrad, es la canción en que la voz de Álvaro suena más desgarrada. Una crítica a la política del éxito sin entrar a valorar nada más: si no has triunfado, has fracasado sin punto intermedio. En Domingo Especialmente Triste, acompaña una increíble Isa de Triangulo de Amor Bizarro como contrapunto a la voz principal.

Espíritu del 92 es una de esas canciones en las que decía que se nota más la apertura en el sonido del grupo ya que el inicio podría sonar en alguna cancion del disco Wish de The Cure y es junto a Contra Mi Generación aquella en la que se ve más claro el subtítulo del disco: “música para otra generación perdida,” ya que todo esto empezó con la venta a la sociedad tanto de los juegos olímpicos como de todos los anexos que hubo en aquel 1992 como solución para el estado del bienestar y de lo alejado que ha quedado de las expectativas creadas.

Madrid Nos Pertenece, que nos empuja desde las desgana inicial de las guitarras y que a partir de ese «yo quiero ver Madrid arder» es una llamada a recuperar las calles en esta época post pandémica y no solo en el aspecto lúdico. Cómo escribimos Adalides de la Nada incluye una referencia a la desaparecida banda madrileña Los Claveles. La escuela nocturna que arranca con ese fraseo semejante a un spoken word que acaba en rabia contenida en el estribillo cantado a duo por Álvaro y Jorge (bajista y letrista). Todas las pandemias de mañana canción que a un servidor le suena musicalmente a los Los Planetas de los 90 es un alegato de defensa de la tierra contra el ser humano que es su plaga, Filósofxs intempestivxs única canción que discurre en interiores es una crítica a esa gente que sabe de cualquier tema a través del anonimato de internet y para cerrar Una historia de fantasmas en que la tranquilidad del punteo te lleva a la rabia final de la bateria y la voz.

Este Bremen No Existe contiene los himnos generacionales con los que debería equilibrarse el reconocimiento público que ya tenían entre la crítica. Aunque una vez dicho todo esto, la recomendación es que no os perdáis su directo si pasan cerca de donde vivís. Ahí es cuando son verdaderamente arrolladores y dan su mejor versión. Biznaga es la banda que todo el mundo debería ver como mínimo una vez (y después vendrán varias más).

