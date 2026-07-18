Los motores incandescentes de la demolición

Viendo la portada el contenido ya ruge antes de empezar. Muestra un organismo reconstruido con hierro, turbinas y cilindros; un cráneo que ya no bombea sangre, sino gasolina, humo y kilómetros de resistencia. Es la imagen perfecta para entender el nuevo capítulo de Black Label Society: un hombre que ha pasado media vida atravesando incendios y que ha decidido convertir cada cicatriz en una pieza más de su motor.

Después de casi cinco años de silencio —la pausa más larga en la historia de la banda— Zakk Wylde regresa sin intención alguna de reinventarse. Lo suyo nunca ha sido perseguir tendencias, sino alimentar una identidad construida a base de riffs ciclópeos, grooves aplastantes, blues ennegrecido y una honestidad emocional que pocas bandas de heavy metal contemporáneo conservan intacta.

El corazón convertido en un motor de acero no describe únicamente el disco: resume toda su filosofía y dialoga directamente con esa magnífica portada

Cinco años alimentando la maquinaria

Engines of Demolition, disco lanzado el 27 de marzo de 2026 bajo el sello ⁠MNRK Heavy, nació mientras Zack Wylde recorría el planeta empuñando la guitarra de Pantera. Aquella energía salvaje terminó infiltrándose en unas composiciones que alternan el peso sísmico heredado de Black Sabbath con el orgullo sureño de Pride & Glory, la violencia rítmica del legado de Dimebag Darrell y esas inesperadas baladas donde el guitarrista deja de ser un guerrero para convertirse simplemente en un ser humano. El resultado no es únicamente el duodécimo álbum de estudio de Black Label Society. Es el sonido de una máquina que nunca dejó de funcionar. Solo estaba acumulando combustible. Y cuando finalmente arranca… no deja nada en pie.

Pero reducir Engines of Demolition a la influencia de Pantera o Black Sabbath sería un error. El disco continúa respirando el ADN que Black Label Society ha ido forjando durante más de un cuarto de siglo: riffs de herencia sabbathiana, groove musculoso, aroma de rock sureño y una sorprendente sensibilidad melódica que emerge cuando el ruido se desvanece. La combinación vuelve a demostrar que la banda nunca ha necesitado perseguir la modernidad; su fortaleza reside precisamente en sonar fiel a sí misma.

El rugido del cráneo

Uno de los grandes aciertos de Engines of Demolition es que vuelve a demostrar que Black Label Society funciona como una banda plenamente consolidada. Aunque Zakk Wylde siga siendo su rostro más reconocible y el principal arquitecto creativo, el álbum evidencia el peso de una formación que lleva años desarrollando una identidad colectiva.

Al frente continúa Zakk Wylde, responsable de la voz principal, la guitarra solista y el piano. Su inconfundible manera de combinar riffs monolíticos, armónicos artificiales y pasajes de enorme sensibilidad melódica sigue marcando el ADN del grupo. Sin embargo, el sonido de Engines of Demolition sería imposible sin el respaldo de unos compañeros que conocen perfectamente el lenguaje de Black Label Society.

Junto a él aparece John DeServio, bajista, corista y coproductor del álbum junto al propio Wylde. Ambos han supervisado el trabajo desde el estudio Black Vatican, reforzando una producción que apuesta por la contundencia sin renunciar a la calidez de una interpretación orgánica. La segunda guitarra vuelve a recaer en Dario Lorina, cuya compenetración con Wylde permite desarrollar constantes diálogos entre ambas seis cuerdas. Más que un simple apoyo rítmico, Lorina aporta equilibrio y personalidad a una formación donde los duelos de guitarra siguen siendo una de sus principales señas de identidad.

Completa la alineación Jeff Fabb, auténtico motor rítmico de la banda. Su batería sostiene cada composición con la contundencia que exige el universo de Black Label Society, proporcionando el empuje necesario para que los riffs de Wylde avancen con la solidez de una auténtica apisonadora. Y aunque Ozzy Osbourne no participa directamente en la grabación, su figura sobrevuela todo el álbum. Su influencia culmina en Ozzy’s Song, un homenaje íntimo y profundamente sentido que convierte al legendario vocalista en el gran colaborador conceptual de Engines of Demolition.

El disco no habla de destruir el mundo, sino de derribar aquello que nos impide seguir adelante. Después de cinco años de silencio, Zakk Wylde demuestra que la autenticidad sigue siendo el combustible más poderoso del heavy metal

Un motor construido entre la oscuridad y la esperanza

El título Engines of Demolition podría sugerir una colección de canciones dedicadas únicamente a la destrucción. Sin embargo, el mensaje que propone Zakk Wylde resulta bastante más complejo. La demolición no apunta hacia el exterior, sino hacia todo aquello que impide avanzar. Cada composición funciona como una pieza de una maquinaria diseñada para derribar el miedo, la pérdida, la frustración o el desgaste que inevitablemente deja el paso del tiempo. Una vez reducido todo a escombros, comienza la reconstrucción. Es una filosofía que ha acompañado a Wylde durante buena parte de su carrera y que aquí adquiere una dimensión especialmente humana.

No es casual que la portada represente un cráneo fusionado con elementos mecánicos. La imagen resume visualmente esa transformación: el ser humano convertido en una máquina de resistencia. El corazón deja de latir para convertirse en un motor; las heridas pasan a ser combustible. La demolición no simboliza el final del camino, sino el proceso necesario para volver a levantarse con más fuerza. Por eso el álbum alterna momentos de enorme agresividad con pasajes profundamente introspectivos. Ambos extremos forman parte del mismo viaje emocional y terminan confluyendo en un cierre especialmente conmovedor con Ozzy’s Song, donde la fuerza deja paso a la gratitud y al recuerdo.

La hermandad que nunca deja de rodar

Pocas bandas han construido una identidad tan reconocible alrededor de su comunidad como Black Label Society. Desde su nacimiento a finales de los noventa, Zakk Wylde quiso que el proyecto trascendiera el concepto tradicional de grupo de rock para convertirse en una auténtica hermandad.

El propio nombre encierra buena parte de esa filosofía. Black Label nació como un guiño al mítico whisky Johnnie Walker Black Label, una bebida que Wylde asociaba con un carácter robusto, clásico y sin concesiones. Al añadir el término Society, transformó aquella referencia en algo mucho mayor: una comunidad donde músicos y seguidores compartían un mismo sentimiento de pertenencia.

Esa inspiración tomó también elementos de la cultura de los clubes motociclistas. Los seguidores se organizaron en Chapters repartidos por todo el mundo, adoptando chalecos de cuero, parches e insignias que con el tiempo se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles del universo Black Label Society. Más que un recurso estético, representan un vínculo entre personas unidas por una forma muy concreta de entender la música, la lealtad y la camaradería, como se refleja en la hermandad de Sons of Anarchy.

En Engines of Demolition esa idea vuelve a estar muy presente. El álbum suena como una celebración de esa familia construida durante más de dos décadas, una comunidad que ha acompañado a Wylde en cada etapa y que continúa alimentando el motor de una banda incapaz de perder autenticidad.

BLS aterriza en España

El rugido de los motores y los riffs más pesados del planeta se apoderarán de España este verano. La maquinaria de Black Label Society está lista para demoler los escenarios con dos citas imprescindibles en agosto. La primera parada obligatoria será el martes 4 de agosto de 2026 en Barcelona. La mítica Sala Razzmatazz 1 temblará bajo el peso de Zakk Wylde y los suyos en una noche configurada como un auténtico minifestival de tres bandas. La velada arrancará temprano con la apertura de puertas a las 18:30. A las 19:00, la brutalidad de Thrown Into Exile romperá el hielo, seguida a las 19:50 por el rock enérgico de las suecas Thundermother. Finalmente, a las 21:00, llegará el plato fuerte con el show completo de Black Label Society. Las entradas para esta intensa fecha única en sala ya están volando, por lo que los fieles de la banda se están apresurando a conseguirlas a través de plataformas autorizadas como Last Tour.

Sin tiempo para el descanso, la tormenta de metal se trasladará a Alicante. Del 5 al 8 de agosto de 2026, el polideportivo municipal de Villena rugirá con una nueva edición del festival Leyendas del Rock. Aunque el día específico de su actuación se confirmará pronto en los horarios oficiales, Black Label Society se corona como uno de los reclamos principales del cartel. Allí compartirán escenario con auténticas instituciones del género como Sepultura y Savatage, prometiendo una comunión de fuego, sudor y distorsión bajo el cielo alicantino.

Primera embestida: De la sangre al abismo

Todo gran disco necesita un comienzo capaz de definir su carácter desde el primer golpe, y Engines of Demolition encuentra esa identidad sin rodeos. Black Label Society no entra en escena con sutileza; pone el motor en marcha desde el primer segundo y deja claro que los cinco años de silencio solo han servido para acumular más combustible.

Name in Blood, cuarto sencillo del álbum y encargado de abrirlo, actúa como una auténtica declaración de principios. Su título habla de identidad, legado y pertenencia, conceptos inseparables del universo creado por Zakk Wylde alrededor de la Black Label Society. No es únicamente una bienvenida al disco; es la reafirmación de una hermandad que sigue avanzando con la misma determinación de siempre.

Sin apenas levantar el pie del acelerador llega Gatherer of Souls, donde el ambiente adquiere un tono más sombrío. La composición profundiza en esa permanente lucha entre oscuridad y redención que ha acompañado buena parte de la carrera del grupo. Aquí la agresividad deja espacio a una atmósfera más densa, demostrando que el peso emocional puede resultar tan contundente como cualquier riff.

A continuación, The Hand of Tomorrows Grave amplía esa sensación de inevitabilidad. Su sugerente título invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y las huellas que deja cada decisión. Black Label Society convierte esa idea en un ejercicio de introspección donde la potencia nunca eclipsa el contenido. Desde el primer tercio del álbum queda claro que la demolición a la que alude su título no persigue destruir por destruir, sino derribar todo aquello que impide seguir avanzando.

El álbum comienza rugiendo como un motor V8 y termina susurrando un emotivo ‘gracias’ a Ozzy Osbourne: pocas despedidas recientes resultan tan sinceras

Cuando la experiencia pesa más que la rabia

Tras el impacto inicial, el álbum modifica ligeramente su perspectiva. Sin abandonar su contundencia, comienza a conceder mayor protagonismo a la reflexión, demostrando una vez más que una de las grandes virtudes compositivas de Zakk Wylde reside en saber equilibrar músculo y sensibilidad.

En ese contexto aparece Better Days & Wiser Times, una mirada serena hacia el pasado donde la experiencia termina imponiéndose a la nostalgia. El tema transmite la sensación de quien acepta las cicatrices como parte del aprendizaje, sin lamentarse por ellas. La madurez se convierte aquí en una forma distinta de resistencia.

Seguidamente, Broken and Blind, tercer sencillo del álbum, profundiza en esa vulnerabilidad desde una perspectiva profundamente humana. Black Label Society vuelve a recordar que detrás de la imagen imponente de Wylde existe un compositor capaz de hablar de pérdida, incertidumbre y esperanza sin recurrir a artificios. La emoción nace de la honestidad con la que afronta esos sentimientos.

Lejos de mantener ese clima introspectivo durante demasiado tiempo, The Gallows, primer adelanto publicado ya en 2024, recupera inmediatamente la tensión. El tema devuelve al disco su carácter más oscuro y desafiante, reforzando la influencia del heavy clásico que siempre ha formado parte del ADN de la banda. Con ello, el álbum completa un primer acto perfectamente equilibrado entre fuerza y emoción antes de adentrarse en su tramo más dinámico.

La máquina alcanza su velocidad de crucero

Superado el ecuador del disco, Black Label Society ofrece probablemente su bloque más equilibrado. La banda alterna distintas intensidades sin perder cohesión, permitiendo que cada canción aporte un matiz distinto a un conjunto que nunca deja de avanzar.

Above & Below funciona como un auténtico punto de inflexión. Su propio título resume el juego de contrastes que domina buena parte del álbum: ascender y caer, resistir y dudar, destruir para volver a construir. Más que una ruptura con lo anterior, actúa como un puente entre la agresividad inicial y el desarrollo emocional que vendrá después.

Ese cambio encuentra continuidad en Back to Me, donde emerge con mayor claridad la influencia del rock sureño que siempre ha acompañado la trayectoria de Wylde. Sin abandonar la identidad metálica del grupo, la composición aporta un respiro melódico que amplía la paleta emocional del disco y demuestra que Black Label Society sigue sintiéndose cómoda cuando baja ligeramente las revoluciones.

Sin embargo, esa calma resulta efímera. Lord Humungus, segundo sencillo, devuelve inmediatamente el protagonismo al riff y a la actitud desafiante. El guiño al universo de Mad Max 2 encaja perfectamente con la estética de un álbum construido alrededor de motores, acero y supervivencia. Es una canción concebida para el directo, donde la energía colectiva termina siendo casi tan importante como la propia interpretación.

A fondo, sin mirar atrás

Una vez recuperada toda su inercia, el disco encara su último tramo con una sensación de movimiento constante. Ya no se trata únicamente de demostrar potencia; el objetivo pasa por mantener la tensión hasta el desenlace sin caer en la repetición.

Pedal to the Floor representa precisamente ese impulso definitivo. Su título resume a la perfección la filosofía del álbum: seguir acelerando incluso cuando el camino se vuelve incierto. La influencia que la reciente experiencia de Wylde junto a Pantera ha podido dejar sobre su manera de afrontar la energía de estas composiciones resulta especialmente evidente en esta actitud de avance permanente.

A continuación, Broken Pieces introduce un cambio de perspectiva. Después de la velocidad llega el momento de observar las consecuencias del viaje. La canción gira alrededor de la reconstrucción personal, uno de los conceptos fundamentales de Engines of Demolition. Las piezas rotas no representan un fracaso, sino el punto de partida para levantar algo todavía más sólido.

Esa idea continúa desarrollándose en The Stranger, donde el protagonismo recae sobre la distancia, el paso del tiempo y la sensación de convertirse en un observador de la propia vida. Es uno de esos cortes que aportan profundidad narrativa al conjunto y preparan emocionalmente al oyente para el desenlace. Black Label Society reduce progresivamente la tensión sin perder intensidad expresiva, construyendo una transición impecable hacia el cierre del álbum.

Un adiós que trasciende el homenaje

Después de un recorrido construido entre riffs monumentales, resiliencia y reconstrucción, Engines of Demolition concluye de la única forma posible: mirando hacia quien ayudó a poner en marcha todo ese camino. Ozzy’s Song no funciona únicamente como el cierre del álbum, sino como su verdadero corazón emocional. Interpretada en un formato acústico y acompañada por el piano, la composición abandona deliberadamente la contundencia que ha dominado el resto del trabajo para dejar paso a una emoción desnuda y profundamente sincera. Zakk Wylde no intenta escribir una elegía grandilocuente; prefiere ofrecer un agradecimiento íntimo al músico, mentor y amigo que transformó para siempre su vida.

Ese gesto otorga un nuevo significado a todo lo escuchado anteriormente. La demolición ya no simboliza únicamente la capacidad de superar la adversidad, sino también el reconocimiento de quienes estuvieron presentes antes de emprender el viaje. El disco termina donde realmente comenzó la historia de Wylde: junto a Ozzy Osbourne. Así, Engines of Demolition completa un recorrido coherente de principio a fin. Trece canciones, trece capítulos unidos por una misma idea: las máquinas pueden estar hechas de acero, pero los motores que las mantienen vivas siguen funcionando gracias al corazón de quienes nunca dejan de levantarse.