Hace 5 años una casualidad, o llamémosle destino, hizo que Adrian Quesada y Eric Burton se conocieran, dando paso a Black Pumas, una de las bandas R&B más interesantes del panorama actual.

Quesada era un productor ya galardonado con un Grammy con su grupo de funk latino, Grupo Fantasma al Mejor Álbum de Rock/ Alternativo Latino, por su albúm El Existential (2018), mientras que Burton, cantante y compositor, tocaba en las calles y muelles de Santa Mónica. Un amigo común les puso en contacto, teniendo una conexión inmediata, ya que lanzaron su primer disco homónimo, Black Pumas en 2019 por el que les nominaron al Grammy al Mejor Artista Nuevo.

En 2023 sacaron su segundo LP, Chronicles of a Diamond, en el que no repitieron a pies juntillas la fórmula de su trabajo anterior y donde afianzaron su posición en la industria musical.

El nombre del grupo viene de un viaje a México, en el que fueron inspirados por una criatura mítica y las representaciones de gatos; ilustran muy bien esta parte en la portada de Black Pumas y Chronicles of a Diamond. Por otro lado, su sonido coquetea con el soul, el rock, R&B y psicodelia, con un gusto innegable por el drama y producciones que suenan muy cinematográficas. En cuanto a la voz de Burton, aporta una gran energía y elasticidad a los temas y las producciones de Quesada.

Este dúo suena bien en estudio, pero es en el directo cuando van con toda la artillería pesada y, fruto de la gira de 2024, surge este LP en directo Live from Brooklyn Paramount, donde encontramos temas de sus dos trabajos, incluso alguna que otra sorpresa.

La enérgica Fire da el pistoletazo de salida con una cierta emoción, y supone buen punto de partida donde Burton da rienda suelta a su voz, mientras que el resto de la banda se regala con un groove que se pega y no te suelta. No deja de resultar curioso que este tema sea, desde el punto de vista sonoro, tan enérgico, y a la vez se hable en su letra la vulnerabilidad de las relaciones.

En este directo hay espacio para sonidos muy eclécticos, como el funk en I’m Ready (sacado de su Live from Capitol Studio A) que se deshace en los oídos y donde a su vez encontramos referencias R&B, con menciones a Marvin Gaye.

Ese punto cinematográfico que os comentábamos antes, se ilustra muy bien en Gemini Sun, con un combo entre batería y bajo que dota a este tema de cierta dosis de misterio.

Burton busca la interacción con el público en Know you Better, tema de corte soul y con un aura muy luminosa. El conjunto de músicos, los coros y el mismo Burton, se complementan y entienden muy bien entre ellos, dando mucha calidez no sólo a este tema, sino al repertorio completo.

Black Pumas tienen dotes para el drama, lo demuestran en Black Moon Rising, donde el amor se mezcla con lo inevitable del cambio en la vida.

Esta vez, en Tomorrow, no es la batería la que inicia la canción, sino la guitarra, con una sinceridad y alma que tocan directamente al oyente, llegando su momento culmen con el falsete de Burton. Es una canción nostálgica, con sus toques de psicodelia al órgano, pero que también aporta su propia personalidad.

Y seguimos con dos temas muy funkies a la par que festivaleras, como son Sauvignon y Ice Cream, el primero con ciertas dosis de intriga, y el segundo con una distorsión de guitarras que consigue unos efectos muy interesantes.

More Than a Love Song, uno de los himnos del dúo, explora el significado de la vida y los obstáculos a los que nos podemos ver expuestos, con metáforas y un pegadizo estribillo.

Una de las sorpresas la encontramos en el tema Confines (sacado de su Live at Capitol A), que es más sencillo de lo que acostumbran, con protagonismo de la guitarra acústica para dar paso después a una franqueza abrumadora (no por casualidad Black Pumas hacen referencia a hacer temas en los que crean y con los que puedan ser honestos, no se trata de hacer música a cualquier precio).

El piano de Chronicles of a Diamond nos devuelve de nuevo al cine, con una dosis de emoción, mientras que el groove recalcitrante de Mrs Postman nos lleva a una canción sexy y con una gran línea de bajo, que suena a la perfección en directo.

Uno de los mejores exponentes de la psicodelia de Black Pumas, bien podría ser la hipnótica OCT 33, que a su vez hace un guiño a Otis Reading (en Fa-Fa-Fa-Fa).

Y ya estamos llegando al final, por eso suben las revoluciones con uno de sus estandartes, la icónica Colors que es una representación algo alterada, lo que significa el amor.

Otra de las sorpresas viene de la mano de la preciosa Fast Car, tema originario de Tracy Chapman y que la banda lleva a cabo a su estilo y sin desmerecer al original.

Y como fin de fiesta, Rock and Roll, que es una amalgama de todo lo comentado anteriormente: mezcla de estilos, derroche de emoción al cantar, elegancia e impecabilidad en todos los aspectos.

En Black Pumas encontramos una nostalgia en la que no se sumergen, sino que les sirve como base para mezclar todas sus influencias y deleitarnos con funk, soul, R&B, rock and roll. En directo suenan impecables, con calidez y elegancia, mejorando el sonido de estudio.

Estamos seguros de que la energía sin fin de Burton, mezclada con la elegancia y sensualidad de las producciones de Quesada hacen un tandem que seguirá creciendo en importancia.

