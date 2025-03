Black Snake Moan – Lost In Time

Según la teoría del eterno retorno, la historia no es lineal, sino cíclica, es decir, una vez cumplido un período de hechos éstos vuelven a ocurrir bajo circunstancias semejantes, fenómeno que suele ocurrir a menudo en los contextos históricos y en el mundo del arte, especialmente en las tendencias de moda y revivals musicales. La neopsicodelia es una prueba de ello. Desde hace un tiempo, este retorno está reaparenciendo bajo las nuevas pinceladas de la tecnología moderna. Se inspira copiando y actualizando las bases de la psicodelia original de los 60/70. En consecuencia, numerosas formaciones han aparecido abrazando esta nueva línea de sonido y estética. Una de ellas es Black Snake Moan, alias el gemido de la serpiente negra. Su reciente álbum Lost In Time, perdido en el tiempo, es un destacado referente de ello.

«Siempre me han fascinado los lugares y paisajes evocadores. Me han inspirado viajes, no sólo físicos sino también espirituales e imaginativos. Es un verdadero desplazamiento interior creativo y estimulante» (Black Snake Moan)

Black Snake Moan es el proyecto liderado por el cantante, guitarrista y compositor italiano Marco Contestabile. Su último disco, Lost in Time (2024), se define como un viaje neopsicodélico hacia la inmensa curva cristalina de sueños y realidades que se deslizan al ritmo de una sutil percepción del tiempo. Black Snake Moan, al mismo tiempo, toma como referencia homónima la vieja canción de «Blind» Lemon Henry Jefferson que, a su vez infunde la película de Samuel L. Jackson y Cristina Ricci rodada en 2006.

Lost in Time representa una imaginería hipnótica que recupera un magma sónico de raíces blues, folk y atmósferas de rock psicodélico. La naturaleza cíclica de su estructura dirige el eje de 9 canciones dentro de una alternancia entre el renacimiento y la transformación. A través de este proceso, se desvelan ciertos interrogantes de la vida como arcanos mayores de supervivencia.

El disco ha sido grabado y mezclado por Marco Degli Esposti en el Happenstance Studio Recording de Carbonarola. La masterización es obra de Andrea De Bernardi (Eleven Studio) y el arte gráfico es de Laura Kensington con fotos de Stefano Dili. La producción se ha llevado a cabo a través de Pirata Records (ITA) y el sello estadounidense Echodelick Records. El resultado es un disco que abre las puertas hacia las dimensiones que yacen en el interior de la mente humana.

«Cada uno de nosotros elige su propio camino y cada uno de nosotros elige arruinar su vida como desea. Lamento que ya no exista una realidad “mainstream” que dé la bienvenida a otros tipos de música, sino solo a la música de moda o a la música pop de éxito» (Black Snake Moan)

Tras el triunfo de su álbum debut Spiritual Awakening en 2017, y los sonidos etéreos de Phantasmagoria (2019) y Revelation & Vision (2022), Black Snake Moan sigue capturando al público gracias a sus trabajos y actuaciones en directo, como los realizados en ESNS Groningen, MIL Lisboa, Sziget Festival Budapest, o en el International Blues Challenge de Memphis).

Lost in Time consta de 9 canciones que evocan horizontes dilatados de luminosidad y negrura, principio y mutación. Este juego de dualidades permanece presente a lo largo de todas las piestas. El disco cuenta con la colaboración especial de Roberto Dell’Era, más conocido por sus trabajos con Afterhours y The Winstons.

Black Snake Moan se inspira en las resonancias de la antigua cultura etrusca. impregnada de cultos a la muerte y creencias en el más allá. Asimismo, esta herencia se fusiona con las perspectivas espirituales de las culturas indígenas del suroeste de Estados Unidos, tierras que parecen estáticas pero que cambian como espejismos por ls misteriosa acción de sus mantras y performances ritualistas.

Sus fuertes conexiones con el mundo chamánico recuerdan panoramas hipnóticos que narran visiones nocturnas y dunas desérticas que nublan la mente y despiertan los sentidos adormecidos de la noche. Lost in Time se caracteriza por construir una marcada dicotomía entre sueños contrapuestos donde todo nace y todo muere. Cada tema ofrece su contexto cósmico.

Dirty Ground es la pista que inaugura el pistoletazo de salida. Reflexiona sobre la fugacidad de los recuerdos y la identidad, abrazando el aislamiento y la inevitable desaparición de la consciencia. Put Your Flowers se adentra en la búsqueda de la iluminación con sombras que oscurecen la mente pero traen la paz. Cross The Border captura la tranquilidad de la tierra sagrada, simbolizando los cambios hacia nuevos reinos de espiritualidad. Light The Incense, por su parte, captura la esencia atemporal del mundo onírico y la naturaleza efímera de los deseos, rindiendo un sentido al ciclo de la vida y la muerte. El resto de temas como Shade Of The Sun, Sunrise, West Coast Song y Goin’ Back mantienen esos conceptos oníricos que fundamentan el ciclo del eterno retorno latente en la filosofía del artista.

No cabe duda de que el proyecto de Marco Contestabile deambula como una dilatada dicotomía incrustada en la naturaleza humana, manteniendo una lucha permanente con las distintas polaridades y la necesidad de trascendencia a través de distintas evocaciones espirituales y psicodélicas. Es la dialéctica del ciclo eterno.

En consecuencia, Lost in Time es un trabajo conceptual, onírico, con una profunda mutación interior que muestra el despertar completo del espíritu. Es esa serpiente que gime desde sus sombras tras liberarse de su piel y desvelar su ancestral sabiduría como eterna narradora de historias de ensueños y pesadillas. Black Snake Moan nació de la necesidad de emprender un camino solitario, interno. Es la visión de una banda encerrada en un todo, tocando múltiples instrumentos al mismo tiempo. Es el espejo de su realidad artística y creativa.