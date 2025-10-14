En el umbral de la noche australiana, donde las sombras se alargan y la melancolía se convierte en paisaje, surge Strange Love. Es el álbum debut de Bleak Squad. Este cuarteto está formado por Adalita (Magic Dirt) y Mick Harvey (The Birthday Party, Nick Cave & The Bad Seeds). Seguidos de Mick Turner (Dirty Three) y Marty Brown (Art of Fighting). Se trata de una reunión de leyendas del rock independiente que, sin embargo, suena como si hubieran estado tocando juntos durante décadas.

La química entre ellos es palpable, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. El resultado es un álbum que se despliega como una novela nocturna. Donde cada canción es un capítulo que explora los rincones más oscuros y hermosos del amor, la pérdida y la redención. Strange Love es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, hay belleza. Hay todavía amor en todas sus formas. Un amor siempre extraño y siempre verdadero.

Penetrando en el núcleo del escuadrón sombrío

Literalmente, Bleak Squad podría traducirse como «escuadrón sombrío» o «escuadrón desolado». Ese contraste entre lo colectivo (squad) y lo desolado (bleak) es justo lo que Strange Love trata de expresar: el amor como un refugio precario en medio de la intemperie emocional.

Es asi como el nombre Bleak Squad encierra, en sí mismo, una declaración estética y emocional que dialoga directamente con Strange Love. La conjunción introduce una ironía cálida: una colectividad en medio de la soledad. Esa tensión —entre lo oscuro y lo humano, entre el frío y la compañía— define tanto el espíritu de la banda como el corazón del álbum.

En consecuencia, Bleak Squad nace de esa estética sobre el desencanto compartido: una banda que no se une para celebrar, sino para acompañar las ruinas. No son depresión ni derrota, sino una forma de mirar el mundo sin maquillaje, aceptar la belleza de lo roto. Al mismo tiempo, sugieren camaradería, una tribu emocional donde el dolor no aísla, sino que los une. En conjunto, el nombre podría traducirse simbólicamente como «la hermandad de lo triste» o «la compañía de lo desolado» —una identidad colectiva que abraza la vulnerabilidad como refugio.

El extraño amor que nos rodea

Strange Love es el álbum debut de la banda australiana. Fue lanzado el 22 de agosto de 2025 bajo el sello Poison City Records. La producción se llevó a cabo en los estudios Head Gap Studios y Standalone Studios de Melbourne. El título es ya de por sí una declaración en sí misma. Encapsula una exploración de las complejidades y contradicciones del amor. La propia Adalita describe ese amor como «una fuerza extraña que puede ser desconcertante y reveladora». Este concepto se refleja en las letras del disco. En ellas se narran temas como el desamor, la introspección y la búsqueda de conexión en un mundo caótico.

Strange Love representa mirar al amor como si fuera una criatura deformada y bella, una energía que respira bajo la piel de todo lo humano. Y en manos de Bleak Squad, ese amor no es un refugio, sino un laberinto. Una emoción que corta, que brilla y se escapa entre los dedos.

El título no busca romantizar nada. Habla de lo que duele y de lo que fascina, de esa frontera difusa entre deseo y vacío, ternura y devastación. Cada tema del disco abre una puerta distinta dentro de esa confusión. Los amores se disuelven, las conexionessobreviven en ruinas, y los afectos se reconstruyen desde la ceniza. En el universo de Strange Love, no es lo desconocido, sino lo cotidiano revelado bajo otra luz. El amor se convierte en un lenguaje sin traducción. El ruido y la armonía coexisten como metáfora de lo que somos. Es el caos en busca de belleza.

La distorsión en los ecos de la melancolía

Strange Love se mueve en los márgenes del rock alternativo australiano. Pero su raíz se hunde profundamente en la tradición del post-punk oscuro y el indie experimental. La densidad emocional de la guitarra, combinada con la percusión precisa y las capas de sintetizadores sutiles, crean una atmósferas etéreas y abrasivas. Adalita hace el resto.

La instrumentación es clásica. Guitarras eléctricas y acústicas. Bajo y batería, Pero las texturas se expanden con pianos desolados, efectos de pedal, loops atmosféricos y distorsión controlada. Ello genera un sonido que recuerda a The Birthday Party, Dirty Three, Nick Cave & The Bad Seeds, Cocteau Twins (en su densidad atmosférica). E incluso a The Cure en la melancolía romántica y el dramatismo contenido. Pero también a Crazy Horses & Neil Young por sus derroche de guitarras distorsionantes y pesadas. Sin embargo, Bleak Squad tiene un sello único. Muy cercans a la crudeza emocional australiana, donde cada canción surge del silencio húmedo de la ciudad de Melbourne al amanecer.

«Strange Love»: un viaje entre sombras y latidos

Desde el primer instante de Lost My Head, nos arrastra a un terreno donde la confusión y la urgencia se mezclan. Las guitarras se enredan con un bajo pulsante. Y los hums sutiles parecen susurrar la ansiedad contenida del mundo. La voz de Adalita se eleva como un eco que intenta encontrar sentido en el caos. No es solo una apertura. Es un torbellino que te pone frente al espejo emocional del disco. Las guitarras descienden como cascadas de distorsión pesada.

Sin tiempo de asentarse, World Go To Hell abre grietas en el paisaje sonoro con percusiones afiladas y sintetizadores que vibran como cristales tensos. La canción se desliza entre furia y resignación. Es como un viaje por calles nocturnas iluminadas por neones quebrados.

«Deja que el mundo se vaya al infierno (…) Todos pendemos de un hilo (…) Intentando descubrir cómo trepar» (‘World Go To Hell’)

Entre tanto desorden emocional, Everything Must Change ofrece un respiro, pero no de manera suave. Más bien es una corriente de melancolía que arrastra a la introspección. La voz, íntima y rasgada, guía al oyente a través de la certeza de la impermanencia. Mientras la instrumentación, delicadamente tejida, refleja cómo incluso en la transformación hay belleza.

Con Let Go of Love, el disco gira hacia la fragilidad de las emociones humanas. Aquí, Bleak Squad construye un espacio donde cada acorde es un gesto de abandono y liberación, y los silencios entre notas funcionan como respiraciones conscientes. La transición desde el cambio inevitable hacia la aceptación del desarraigo se siente natural. Es como si cada canción fuera un paso medido en un camino invisible.

Podría definirse como un interludio hacia Strange Love, el tema homónimo. Aqui las emociones se condensan y estallan en un tapiz de texturas densas, contrastes de luz y sombra. Es un anhelo que hiere y reconforta a la vez. La canción abre con una guitarra suspendida en el aire, afinada casi al borde del desgarro, y un bajo que late como un recuerdo reprimido. Todo en ella suena contenido, a punto de romperse. Esa tensión es su esencia: el equilibrio entre lo que aún se ama y lo que ya no puede sostenerse. Es uno de mis temas preferido.

En el puente, todo se disuelve: las voces se multiplican, las frecuencias graves se expanden, y la canción parece desintegrarse sobre sí misma. Es un instante de catarsis controlada, en el que la distorsión no destruye, sino que revela lo que se escondía detrás del orden. Luego, el tema se retrae con elegancia: una última línea vocal, casi susurrada, que se apaga sin cerrar del todo la herida.

Strange Love es también un punto de inflexión narrativo. En realidad es el vértice del álbum. Allí se cruzan todos los hilos emocionales: la pérdida, la ternura, la culpa y la esperanza mínima que sobrevive a todo eso. Su estructura, lejos de ser un estribillo pegajoso, es un ciclo emocional: ascenso, ruptura y silencio.

Escucharla varias veces revela su verdadera intención: no busca consuelo, sino comprensión. Es una canción que se atreve a habitar la incomodidad, a quedarse en el temblor del después. En cierto modo, todo el disco podría girar alrededor de este tema, que condensa la dualidad de Bleak Squad: vulnerabilidad y lucidez, herida y claridad.

Blue Signs introduce un tono casi espectral. Las guitarras que susurran, capas de sintetizador que fluyen como corrientes de agua fría, y hums reducidos que crean una sensación de distancia y misterio. Funciona como un preludio emocional al tema homónimo. Son esas señales azules que uno percibe cuando algo está a punto de romperse, pero aún no lo ha hecho. La voz suena distante, como si viniera desde una habitación contigua, y la producción deja espacio a los silencios, a los ecos. Líricamente, habla del instante previo a la pérdida. De esos gestos pequeños —una mirada, una palabra no dicha— que anuncian el fin antes de que ocurra. No hay dramatismo, solo una melancolía limpia, casi luminosa.

Después de este clímax, Safe As Houses nos envuelve en una calma engañosa. La percusión se vuelve metódica, casi mecánica, y los acordes se suceden con precisión quirúrgica. La voz mantiene la tensión emocional bajo la superficie, recordándonos que incluso la seguridad puede ser frágil.

El disco se oscurece con Ghost of The Bad Humour Man, otro temazo qye me guardo en mi rincón. Cada nota parece perseguir el ego. La producción juega con capas y texturas, creando una atmósfera fantasmagórica en la que los hums, apenas perceptibles, amplifican la sensación de inquietud y desasosiego. Es un recordatorio de que las sombras internas siempre acompañan la luz, y que el humor, a veces, tiene un lado macabro.

Finalmente, Melanie, otra de mis pistas top, cierra el viaje con un susurro de despedida. La voz se suaviza, las guitarras se pliegan sobre sí mismas muy distorsionadas, con ounteos psicodélicos. Los sintetizadores se disuelven en un eco cálido. Es una transición final que deja al oyente con la impresión de haber atravesado un territorio de tensión, sombras y luz.

Epílogo para un amor incompleto

Cuando Strange Love se apaga, lo que queda no es silencio, sino una vibración tenue, como el zumbido que persiste después de una conversación demasiado honesta. Bleak Squad no compone canciones, sino fragmentos de una confesión colectiva, esos pensamientos que se dicen en voz baja cuando nadie escucha.

El disco se desliza entre los márgenes del amor y la pérdida. Entre la ternura y la autodestrucción, pero sin dramatismo. Todo está narrado con la elegancia del que ha aprendido a mirar el abismo sin caer. Hay en su sonido una melancolía luminosa, esa rara mezcla de tristeza y redención que solo aparece cuando algo se rompe para mostrar su verdad.

Escucharlo es como abrir una ventana a la memoria. Los hums son los ecos del tiempo. Las guitarras son ráfagas de pensamiento. La voz es un hilo que cose las grietas. Y al final, cuando Melanie se disuelve en un último respiro, comprendemos que Strange Love no habla del amor extraño. Sino del amor que sobrevive a lo insolito. Porque Bleak Squad no busca respuestas. Solo deja constancia de la belleza que queda cuando todo lo demás ha ardido. Y en ese eco, casi imperceptible, el oyente se descubre a sí mismo: un corazón que todavía vibra, incluso en la penumbra.