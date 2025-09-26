Blondshell – If You Asked for a Picture

«Es un disco sobre el transitar de la vida cotidiana y descubrir quién eres. quién quieres ser. de qué eres capaz. qué tipo de relación quieres tener. todas esas cosas. La música puede hacerte SENTIR que no estás solo. Que estás conectado con otras personas. Y DECIRTE que todo va a estar bien. incluso cuando no lo está. puede COMUNICARTE que las cosas van a mejorar» (BLONDSHELL)

A veces de las portadas sencillas surgen obras de arte. Así ha sucedió cuando en mayo de 2025, Blondshell, el proyecto musical de Sabrina Teitelbaum, presentó su segundo álbum, If You Asked for a Picture. Un disco que profundiza las complejidades emocionales de la artista. El amor, el control, la autorreflexión, la identidad y el crecimiento personal, se establecen como sus constantes vitales.

El título se inspira en una línea del poema Dogfish de Mary Oliver, una poeta estadounidense ganadora del Premio Pulitzer de Poesía (1984). El título es como una fotografía de alguien tratando de descubrir quién es y qué tipo de vida quiere vivir. El resultado es un álbum de doce canciones que erizan la piel del oyente.

El álbum fue producido por Yves Rothman, conocido por su trabajo con artistas como Kim Gordon y Yves Tumor. La mezcla estuvo a cargo de Lawrence Rothman, mientras que el mastering fue realizado por Joe LaPorta. If You Asked for a Picture fue lanzado bajo el sello Partisan Records el 2 de mayo de 2025. Además, el álbum cuenta con la participación de varios músicos que aportaron a la instrumentación y arreglos.

SOBRE LA «CONCHA RUBIA» Y SU BANDA

Blondshell (traducido como concha rubia) es una cantante y compositora estadounidense originaria de Los Ángeles. Su música fusiona elementos del grunge, el indie rock y el pop alternativo. Su sonido distintivo ha sabido capturarla atención de críticos y oyentes por igual.

Desde su debut homónimo en 2023, ha mostrado una evolución significativa en su música. If You Asked for a Picture refleja una madurez en su estilo. Composiciones más complejas y una producción más refinada. Este álbum marca un paso importante en su carrera. Gracias a él se consolida su identidad artística y alcance sonoro.

Para lograrlo Sabrina Teitelbaum utiliza su música como una plataforma para indagar y expresar experiencias personales. Su estilo honesto y vulnerable presenta una perspectiva que equilibra la vulnerabilidad con una estética más dura. Como referencia toma los álbumes Rated R de Queens of the Stone Age y Californication de Red Hot Chili Peppers.

If You Asked for a Picture es una obra pues que captura la esencia de la juventud en transición, llena de contradicciones y descubrimientos. El álbum no solo refleja el crecimiento personal de su autora, sino que también instiga al público a recapacitar sobre sus propias experiencias y emociones.

Blondshell encarna el lado más furioso, claro y vulnerable de Sabrina Teitelbaum, una cantautora que transforma sus heridas en arte. Criada en un hogar neoyorquino caótico, encontró refugio en la música de Patti Smith, Joy Division o Velvet Underground. Con ellos descubrió su identidad queer mientras cantaba en noches de micrófono abierto en Manhattan.

Su voz emerge de años de búsqueda, moldeada por la composición confesional y perfeccionada junto al productor Yves Rothman. Con guitarras intensas y melodías cautivadoras, Blondshell canta sobre la salvación —no por fe, sino por validación. Deja entrever que incluso en la oscuridad siempre hay esperanza.

DESMENUZANDO LAS PISTAS DE BLONDSHELL

Navegar por un disco y desmembrar su mapa sonoro es uno de los placeres más grandes después de escuchar gratamente su sonido. Indagar sobre las canciones y descubrir de qué hablan y cómo lo hacen representa un nivel superior de conocimiento del disco. Lo he comentado varias veces: un disco no solo es sonido sino también mensaje. El álbum de Blondshell consta de doce pistas.

Para comenzar, Thumbtack se presenta como una apertura suave que establece el tono introspectivo del álbum. Folk alternativo con influencias de yacht rock. La canción introduce de inmediato la propuesta artística de Teitelbaum. Explora la ilusión de control en relaciones complicadas, utilizando la metáfora de un «pulgar» para representar el deseo de dirección.

A continuación, T&A irrumpe como un tema enérgico que aborda las dinámicas de poder en las relaciones. Es una transición hacia un tono rock alternativo con toques de grunge. Se convierte en vehículo para una crítica a la superficialidad de las redes sociales y la objetificación.

Seguidamente, Arms se arma en base a una deliberación sobre la protección y la vulnerabilidad. Adopta un carácter de indie rock introspectivo. La pieza reflexiona sobre la codependencia y la búsqueda de consuelo en relaciones disfuncionales. Ofrece, además, una instrumentación que enfatiza con la vulnerabilidad emocional de la letra.

En contraste, What’s Fair se alza como una crítica a las expectativas sociales y personales. Posee un pulso de pop alternativo influenciado por los años 90. La canción se convierte en una conversación directa con su madre. Aborda temas de aprobación y expectativas familiares, mientras una melodía melancólica acompaña y realza la lírica.

Avanzando en la narrativa del disco, Two Times explora la repetición de errores en las relaciones. Su sonido pop‑rock, con reminiscencias de bandas de los 2000, acompaña una narrativa inspirada en las relaciones turbulentas de las comedias románticas. Aporta un toque nostálgico a través de su estructura melódica.

Por su parte, Event of a Fire se erige como una metáfora de la destrucción y el renacimiento. Enmarcada en un indie rock melódico, la canción aborda la pérdida y el duelo. Ofrece una producción que refleja con fuerza la intensidad emocional que impregna la composición.

De manera complementaria, 23’s A Baby invita a una reflexión sobre la juventud y la madurez prematura. Bajo un aire de rock alternativo y toques dream‑pop, la canción plantea una introspección sobre el paso del tiempo. Se apoya en una instrumentación etérea que acompaña la meditación lírica.

La historia familiar forma una parte esencial de lo que somos, porque de ella nace nuestra raíz. Nadie posee una vida familiar perfecta. Reflexionar sobre nuestro pasado —lo que hemos vivido y lo que ha vivido nuestra familia— es una pieza clave de ese rompecabezas. Descubrir quiénes somos y qué tipo de vida queremos construir. Por eso, esta pista encaja profundamente dentro de ese viaje de introspección. Nos creemos jóvenes y sentimos que lo sabemos todo, pero realmente estamos inmersos en la complejidad de descubrir quiénes somos.

Siguiendo la evolución temática del disco, Change se presenta como un tema sobre la inevitabilidad del cambio y la adaptación. Su base de soft rock con influencias de los 70 sirve de marco para una exploración íntima del cambio personal y la aceptación. La música misma evoluciona para reflejar la transformación interna del narrador. En cualquier amistad o relación, es un obstáculo que la gente cambie. No sabes con lo que te vas a encontrar.

En contraste, Toy se convierte en una crítica a la objetificación y el control. Con un enfoque de pop alternativo y elementos lo‑fi, la canción desarrolla una lírica directa sobre la superficialidad. Se ajusta con una producción minimalista que intensifica el mensaje. Más adelante, He Wants Me explora las dinámicas de deseo y poder. Sus tintes de indie rock y grunge, la adentran en la tensión inherente a ciertas relaciones. Utiliza una instrumentación pesada para subrayar el conflicto que describe.

Por su parte, Man ofrece una reflexión sobre la identidad y las expectativas de género. Es rock alternativo enriquecido por matices de blues. La canción conjuga elementos clásicos y contemporáneos para crear una producción que refuerza su mensaje introspectivo. En las propias palabras de Blondshell: «Hablo de tener 17 años y estar en una situación con un hombre mucho mayor».

Finalmente, Model Rockets cierra el álbum con una meditación sobre la fragilidad y la esperanza. En una mezcla de indie rock con influencias de folk. Esta pieza concluye el viaje del disco reflexionando sobre la fama y la percepción pública. La instrumentación suave contrasta con la crítica lírica, dejando al oyente una sensación de cierre y contemplación. Según cuenta la propia Sabrina: «En mi experiencia como bisexual, se puede atribuir la insatisfacción a la sexualidad. Cuando estoy con hombres, pienso: «Eh, probablemente soy lesbiana». Luego, cuando estoy con mujeres, pienso: «Obviamente soy heterosexual». Estás escuchando toda esta bifobia en tu cabeza. Eso surgió en esta canción».

LOS NOMBRES DETRÁS DE BLONDSHELL

Un disco no se sostiene solo en la voz que lo firma. Tras la misma se despliega un equipo de músicos y técnicos que han puesto su huella en cada compás. Aunque muchas veces sus nombres quedan relegados a la letra pequeña. En el centro de todo está Sabrina Teitelbaum, alias Blondshell, cuya interpretación vocal carga con la crudeza, la ironía y la vulnerabilidad. Su presencia es el núcleo emocional del disco y lo que da coherencia a la multiplicidad de arreglos.

El pulso y la textura y e peso rítmico lo aporta Bosh Rothman en la batería. Un músico que consigue equilibrar contundencia y sutileza según lo requiera cada canción. Junto a él, Joe Kennedy se encarga del bajo y los teclados. Ofrece un colchón armónico que refuerza la tensión de las guitarras. Aporta un dinamismo que se siente incluso en los pasajes más contenidos.

Las guitarras, eléctricas y acústicas corren a cargo de Sam Stewart. Su versatilidad marca desde los riffs más incisivos hasta los detalles acústicos que suavizan ciertos cortes. En algunos temas, el propio Kennedy se multiplica, sumando guitarras o incluso celeste, ampliando la paleta instrumental con un carácter casi cinematográfico.

No obstante, mientras que los créditos oficiales del álbum en Discogs y MusicBrainz confirman a Kennedy como bajista y teclista. Algunos vídeos promocionales —como el de T&A— acreditan el bajo a Keith Karman para esa grabación específica. Esta dualidad ilustra una realidad habitual. Los álbumes suelen combinar grabaciones de estudio con colaboraciones puntuales o músicos que participan en directo o en visuales promocionales.

Lo mismo ocurre con los créditos de ciertos instrumentos adicionales, que varían según el material consultado. Lo que emerge de este repaso es la constatación de que Blondshell no es obra de una sola persona. Por muy carismática que sea su voz. Es un trabajo coral donde cada músico y técnico ha aportado su parte. Desde la batería precisa hasta las guitarras incisivas, pasando por el bajo y la producción.

En un tiempo donde solemos fijarnos solo en el nombre de portada, vale la pena recordar que la música también se sostiene sobre la suma de voluntades. Y aunque sean anónimas para muchos, son las que permiten que una voz como la de Sabrina Teitelbaum brille con toda su fuerza.

CERRANDO LA «CONCHA RUBIA»

En conjunto, If You Asked for a Picture se revela como un viaje emocional cuidadosamente tejido. Donde cada canción funciona como un fragmento indispensable de un todo mayor. Desde la introspección de Thumbtack hasta la meditación final de Model Rockets, Blondshell construye un relato sonoro que equilibra crudeza y delicadeza, urgencia y contemplación.

Este álbum no solo invita a escucharlo, sino a vivirlo, a recorrerlo como si fuera un mapa íntimo de deseos, contradicciones y transformaciones. Y en ese recorrido, Sabrina Teitelbaum no solo despliega su voz. sino también una profunda narrativa que convierte cada pista en una confesión, un espejo y una pequeña obra de arte.