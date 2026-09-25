Violencia de terciopelo y autopsia eléctrica

Tras su aclamado debut homónimo Blondshell (2023) y el posterior If You Asked For A Picture (2025), Blondshell —el alter ego artístico de Sabrina Teitelbaum— regresa con un tercer álbum de estudio titulado Violins, publicado oficialmente el 25 de septiembre de 2026 a través del prestigioso sello independiente Partisan Records.

Sus once temas dejan definitivamente atrás el velo de las relaciones amorosas tóxicas para ofrecer algo mucho más valiente y descarnado: una disección de cómo equilibrar la violencia del mundo con su frágil belleza a través de canciones sobre amistades turbulentas, dogmas religiosos, la tiranía del cuerpo y el lento, poco glamuroso y doloroso proceso de la sanación emocional. Violins se eleva, así como una autopsia eléctrica sobre el control de los propios recuerdos y la incómoda libertad de no tener que dar explicaciones a nadie.

La belleza de las cuchillas

Existe una violencia que no necesita levantar la voz. Puede esconderse en una conversación aparentemente amable, en una relación que exige demasiado, en una mirada sobre un cuerpo ajeno o incluso en la perversa exigencia contemporánea de acelerar una herida que todavía no ha terminado de cicatrizar. Blondshell lleva tres discos aprendiendo a reconocer esas zonas de fricción subterránea.

Con Violins, la artista neoyorquina afincada en Los Ángeles cambia el ángulo de observación y convierte esa tensión sísmica en materia sonora de primer orden. Abandona parte de la confesión frontal y adolescente que caracterizaba sus primeros trabajos. Esta vez prefiere insinuar, deformar, jugar con imágenes turbias y dejar espacios de silencio y asfixia para que quien escucha complete el significado.

Las guitarras entran como cuchillas de afeitar, el poso del grunge y del slacker rock permanece intacto en su ADN genético. Las canciones son capaces de transitar de la melodía más delicada a una violenta e imprevista explosión de ruido visceral. Intenta rascar bajo la costra para descubrir qué diablos queda después de la catástrofe.

Ahí reside la gran contradicción conceptual del álbum: la belleza y la violencia conviven en un estado de perpetua tensión eléctrica. Una cabeza apoyada con ternura sobre un hombro puede compartir espacio físico y mental con la amenaza sorda de que esa misma cabeza termine rodando por el suelo. Un inofensivo pastel de limón aparece de repente salpicado por recuerdos de enfermedad y muerte. El humor negro sirve como escudo protector para hablar sin tapujos de la carne, mientras una pista aparentemente ligera termina señalando una forma milimétrica y muy contemporánea de misoginia soterrada. Violins no pretende resolver estas contradicciones; las deja abiertas, respirando con dificultad entre capas de distorsión, sintetizadores analógicos, pianos solitarios y muros de guitarras.

La electricidad humana tras los mandos de la consola

La producción del disco vuelve a correr a cargo de Yves Rothman, colaborador fundamental en la sombra y arquitecto sonoro de Teitelbaum desde sus inicios. A su lado, Beatriz Artola firma la mezcla y Emily Lazar se ocupa de la masterización de altura. La grabación se planteó desde una perspectiva casi orgánica y de vieja escuela, reuniendo a un núcleo compacto de músicos para registrar las pistas tocando juntos y en directo en el estudio. Esa valiente decisión explica la palpable sensación de carne y hueso que impregna el álbum: la distancia entre la composición original y la ejecución instrumental se reduce a cero, logrando que las canciones conserven una fricción, una respiración y un movimiento totalmente humanos.

En las secciones de guitarras encontramos a Sam Stewart (asumiendo tanto la acústica como la eléctrica) y a Pierre Simon (encargado de la guitarra eléctrica y los sintetizadores ambientales). Las bases rítmicas del bajo se reparten entre Anna Butterss y Joe Kennedy, mientras que Bosh Rothman y Jamie Holmes se turnan tras los tambores en la batería y la percusión. Por su parte, Yves Rothman amplía el espectro sónico general trufándolo de efectos atmosféricos inquietantes.

La colaboración externa más destacada de la placa llega de la mano de Samia, coautora junto a la protagonista de la pieza Two Fried. La evidente complicidad creativa entre ambas artistas aporta una conexión visceral y natural a un corte que combina el humor corrosivo, la autoexigencia corporal y una mirada deliberadamente irreverente sobre los tópicos de la feminidad moderna. En el plano visual, la dirección del videoclip homónimo corre a cargo de Sabra Binder, responsable de una pieza estética que refuerza con acierto la frágil línea entre la vulnerabilidad y la agresión soterrada.

Conchas de óxido y rubio platino: el origen visceral del nombre

El nombre Blondshell no responde a un concepto matemático ni a un calculado plan de marketing de despacho. Nació de una noche cualquiera, cenando tranquilamente entre platos y palabras lanzadas al aire como piezas de un Scrabble junto a su hermana. Sabrina Teitelbaum buscaba un alter ego que dejara atrás su anterior etapa bajo el alias de BAUM —con el que nunca terminó de conectar del todo a nivel artístico—. Empezaron a jugar con términos, a combinar conceptos asociados al pelo, a la textura, a la intemperie y a la coraza. De repente, uniendo blonde y shell (concha, caparazón o capa exterior), surgió el chispazo.

Para la propia artista, el término funciona como una dualidad perfecta: un alias que es al mismo tiempo profundamente vulnerable y ferozmente protector. Una coraza rubia que esconde la trinchera emocional de sus canciones, reflejando a la perfección esa necesidad de protegerse del mundo mientras se sale a morder con guitarras afiladas. Un acto de asociación mental espontáneo que se convirtió en el sello definitivo de una de las voces más lúcidas del nuevo rock alternativo.

Tres discos para aprender a mirar el abismo

La evolución artística de Blondshell resulta fascinante porque cada álbum modifica sutilmente el punto de vista desde el que Sabrina Teitelbaum disecciona su propia biografía. Si Blondshell (2023) irrumpió con una mezcla urgente de guitarras ásperas, melodías agridulces y una escritura obsesionada con las relaciones disfuncionales, y If You Asked For A Picture (2025) ensanchó el foco hacia la memoria familiar, la infancia y las preguntas incómodas que emergen al dejar atrás la trinchera del presente, Violins da un paso definitivo hacia la madurez compositiva.

La artista se permite el lujo de ser menos explicativa. Ya no necesita construir un expediente judicial ni justificar cada una de sus lágrimas. La experiencia vital sigue latiendo en las entrañas de las composiciones, pero llega al oyente fragmentada, transformada en fogonazos poéticos y asociaciones libres. También se ha modificado radicalmente su relación interna con la industria y con su propia carrera. La propia Teitelbaum ha reconocido en diversas entrevistas que sus dos primeros discos nacieron marcados por el vértigo y la oscura sensación de que tal vez serían sus únicas oportunidades para contarlo todo antes de desaparecer.

Ahora, en cambio, se respira una calma distinta y liberadora: la certeza absoluta de que habrá más música después de este trabajo. Esa seguridad disuelve las urgencias y el resultado salta a la vista: una obra donde la autora suena infinitamente menos preocupada por demostrar quién es ante los demás y mucho más entregada a averiguar hasta dónde es capaz de estirar los límites de sus propias canciones.

Cuando el título juega con los polos

El título funciona como un juego de palabras accidental entre la palabra violins (violines) y violence (violencia). Sabrina quería explorar el contraste entre la violencia del mundo exterior y los actos de ternura o belleza interna (como la imagen de apoyar la cabeza pacientemente en el hombro de alguien). El título captura esa dualidad en un instrumento asociado a la belleza clásica, la elegancia y el drama, cuyo nombre suena casi idéntico al caos y la agresión del mundo moderno.

En varias entrevistas, Sabrina ha explicado que se sintió fuertemente atraída por la grandiosidad, el drama y la orquestación que evoca un instrumento como el violín. Aunque el álbum está construido sobre guitarras distorsionadas de esencia grunge, el concepto de los violines representa esa ambición por lograr arreglos expansivos, cinematográficos y emocionalmente desbordantes.

Por eso la canción que da título al disco es el norte magnético y el corazón emocional de todo el proyecto. Es un tema enfocado en el concepto de sanar muy lentamente y negarse a ser presionada por el entorno. Es su forma de empaquetar una obra que cabalga en el alambre, entre la belleza optimista y las verdades más crudas y afiladas de la vida.

Y es que la violencia adopta múltiples rostros: puede estallar como agresión física explícita, asomar en forma de micro-misoginia cotidiana, latir como presión social asfixiante, manifestarse a través de la enfermedad y el duelo, o incluso filtrarse en esa insoportable exigencia contemporánea que nos obliga a sanar a la fuerza y en tiempo récord para convertir cualquier crisis existencial en una bonita historia de superación personal para las redes sociales. Sabrina se rebela con uñas y dientes contra esa velocidad digital. No todo tiene que resolverse de inmediato. Algunas cicatrices exigen su propio tiempo de oscuridad y silencio.

El arte de fusionar los contrastes

En el plano estrictamente sonoro, la artista ha confesado haberse nutrido de aquellos discos que escuchaba de niña en el viejo iPod de su padre, combinando con astucia la rabia desbocada de iconos noventeros como Nirvana o Courtney Love con la sofisticación melódica de referentes tan dispares como Sade, Teenage Fanclub o Gang of Four. De esta amalgama surge un sonido que cabalga con soltura entre el rock alternativo de autor, el indie rock de guitarras afiladas y una sensibilidad grunge que huye deliberadamente de la nostalgia barata de mercadillo. Las letras hacen referencia a Leonard Cohen y Pavement.

Esa hibridación explica una de las virtudes técnicas más sobresalientes del álbum: sabe perfectamente cuándo rugir a vatios desatados y cuándo bajar el volumen para rozar el susurro. El trabajo de producción de Rothman garantiza que cada instrumento respire en su propio ecosistema. Los pianos desnudos abren pasillos de intensa intimidad; los sintetizadores modulares inyectan texturas flotantes; las líneas de bajo sostienen con firmeza canciones que de otro modo se desintegrarían entre la muralla de guitarras; y las percusiones golpean con una fisicidad orgánica que traslada la urgencia del directo directamente al pecho del oyente.

«Cada vez que escribo una canción, descubro mis sentimientos hacia otra persona, la religión o cualquier otro tema sobre el que esté escribiendo. Proceso las cosas hablando de ellas. Me resulta muy difícil ordenar mis pensamientos sin escribirlos en un diario, hablar con alguien de confianza o componer una canción» –Blondshell

Los apoyos de inspiración y sus referencias artísticas

Dado que el disco se aleja de las típicas canciones de rupturas amorosas para centrarse en temas más maduros como la sobriedad, el cuerpo y las amistades complejas, Sabrina deja pistas explícitas sobre en quién se inspiró mientras escribía en su habitación de Los Ángeles. Leonard Cohen fue su influjo es directo en canciones como Sea Legs, donde lo cita explícitamente a través de su libro de poesía The Flame para construir una reflexión existencialista.

También recurre a Pavement. El linaje del slacker rock de los noventa impregna todo el lenguaje. De hecho, en el tema de apertura Violins, lanza un guiño inconfundible con la frase «Your battle song sounds like Spit on a Stranger», haciendo referencia directa a una de las canciones más famosas de la banda de Stephen Malkmus.

Para purgar las ideas, Sabrina ha confesado que suele activar su escritura desde un lugar muy visceral: «Normalmente empiezo a escribir cuando estoy cabreada». Sin embargo, su madurez en este álbum consiste en que no se queda simplemente en la rabia; sus composiciones acaban transmutando en actos de reconciliación.

Un cuerpo que se niega a pedir perdón

Uno de los grandes asuntos vertebrales de Violins es la carnalidad. Teitelbaum elude tratar el cuerpo como un concepto abstracto o meramente estético, convirtiéndolo en una presencia cotidiana, incómoda, sudorosa, sexual, vulnerable y permanentemente expuesta al escrutinio y la mirada ajena. El cuerpo femenino se retrata aquí como un campo de batalla donde se choca frontalmente contra una supuesta nueva masculinidad que domina a la perfección el vocabulario de la terapia, gesticula con la palabra «igualdad» en la boca, pero que en la intimidad sigue reproduciendo esquemas profundamente misóginos y controladores.

Lejos de caer en el panfleto político obvio, la compositora prefiere radiografiar la contradicción con socarronería y desmontarla desde dentro. Como ella misma ha deslizado en ocasiones, su relación con el género y la identidad transita por los caminos de la curiosidad y la exploración desprejuiciada más que por el dolor victimista. Esta perspectiva resulta clave para mantener el equilibrio artístico, evitando que las canciones se deslicen hacia el terreno del manifiesto sociológico y conservando intacta su pegada visceral.

«la canción ‘If You Asked For A Picture’ trata sobre la amistad y la traición, sobre quedarse atrapada en una dinámica y dejar que las cosas se enquisten. Habla de dolor y confusión —nadie te prepara para los altibajos de una amistad entre dos mujeres—, pero también habla de un amor tan duradero que encuentras compasión pase lo que pase» –Blondshell

La voz que sabe cuándo morder

La interpretación vocal de Sabrina Teitelbaum funciona a base de contrastes dinámicos desconcertantes. Es capaz de iniciar una estrofa con un desapego clínico, casi de charla casual de barra de bar, para, apenas unos segundos después, empujar la frase hacia arriba hasta rasgarla en un grito visceral que corta la respiración. Este recurso estilístico bebe de las fuentes del slacker rock y de las maneras del mejor grunge, pero su personalidad interpretativa evita en todo momento quedar prisionera de los clichés del género.

Teitelbaum comprende perfectamente que una línea melódica gana el doble de fuerza cuando parece pronunciarse sin esfuerzo aparente. En Violins, además, el uso del sentido del humor funciona como un arma de doble filo: puede sonar desolada, cínica, tierna, sarcástica o directamente mordaz sin necesidad de alterar demasiado el registro o la paleta tonal.

La verdadera carga emocional reside en la colocación milimétrica de las palabras, en la tensión vibrante de las cuerdas y en el segundo exacto en el que decide soltar el freno de mano. La clásica dinámica de suave-fuerte-suave recorre toda la columna vertebral de la placa. Los pasajes acústicos e íntimos nunca actúan como simples descansos artificiales antes del siguiente estallido; al contrario, preparan meticulosamente el terreno emocional para que el golpe final golpee con toda su fuerza. Es la garganta de una artista que ya no necesita fingir desesperación para resultar devastadora.

La verdad incómoda de la portada

La imagen frontal del álbum rechaza de plano cualquier tentación de perfección digital pulida o artificio de estudio. El grano fotográfico evidente, la iluminación frontal dura y sin filtros y la paleta de tonos ligeramente cálidos evocan de inmediato la inmediatez granulada de una instantánea analógica de los mediados de los noventa, conectando de forma orgánica con las raíces más sucias y honestas del rock alternativo de trinchera.

El rebelde rizo rubio que cae verticalmente cubriendo parte del rostro funciona como una potentísima metáfora visual de ocultación y resistencia. No esconde la identidad de la protagonista por completo, sino que la fractura; fragmenta la mirada de la artista y le inyecta una capa extra de misterio, vulnerabilidad y tensión psicológica soterrada. A través del minúsculo hueco que deja el mechón rebelde, los ojos de Teitelbaum escrutan hacia un lateral con una expresión profundamente indescifrable, transmitiendo un estado latente de alerta permanente, introspección o incomodidad ante la mirada inquisitiva de quien observa desde el otro lado.

En su conjunto, el concepto gráfico encaja como un guante con la propuesta sonora y conceptual que late en los surcos del disco: un trabajo que se atreve a indagar en las fricciones cotidianas entre la belleza formal y la violencia estructural, huyendo despavorido de las producciones plásticas e hipermaquilladas para abrazar una crudeza orgánica que va directa a la mandíbula.

Entre las cicatrices y las disecciones

El viaje emocional arranca con la homónima Violins, una obertura de combustión lenta que va devorando espacio a base de guitarras envolventes y arreglos expansivos hasta estallar en un muro de distorsión controlada. El corte establece desde el primer minuto las reglas del juego: esa pugna perpetua entre la ternura más frágil y la violencia latente. A continuación, irrumpe Heart Has To Work So Hard, donde las seis cuerdas abrasivas transforman los restos de una amistad rota en un auténtico campo de batalla psicológico, huyendo con inteligencia del sentimentalismo fácil para diseccionar la envidia, los celos y el vacío que queda cuando una conexión vital expira.

«Mientras escribía ‘violins’, me sentí muy atraída por imágenes de paciencia y bondad, como apoyar la cabeza en el hombro de alguien, junto con imágenes de violencia. También me inspiró la idea de sanar lentamente y negarme a ser presionada por cualquier fuerza externa. Las cosas simplemente toman su tiempo. Todavía no estoy en un punto de mi vida en el que pueda tener una política de cero imbéciles, pero me gusta la idea de alejarme de las personas que no me permiten tener límites» –Blondshell

El trayecto se ilumina momentáneamente con Lucky, un tema donde sobrevuelan sutiles referencias a un pastel de limón, las calles de Dublín y los pequeños refugios cotidianos. Sin embargo, la aparente placidez salta por los aires al chocar con recuerdos punzantes de enfermedad y pérdida, demostrando la extrema fragilidad de la alegría en un mundo hostil. Sin respiro, Sea Legs nos arrastra hacia parajes de corte profundamente atmosférico; los sintetizadores tejen una superficie líquida mientras la voz adopta un tono confesional y conversacional para reflexionar sobre la melancolía, el legado de Leonard Cohen, la espiritualidad laica y la extraña belleza de la rutina.

Un punto de inflexión

New Shape baja drásticamente los decibelios para elevar al máximo el coeficiente de vulnerabilidad. Una guitarra acústica desnuda sostiene los cimientos de una letra sobre la traición, el vértigo de la inseguridad y la sensación constante de caminar sobre suelo minado. La extrema fragilidad de la interpretación hace que cada sílaba pese como una losa de plomo. Es el puente perfecto hacia Stone Fruit, sin duda una de las piezas más físicas y viscerales de todo el repertorio, donde la comunión entre el cuerpo y la mente se traduce en versos de alto voltaje emocional como «Me importa pegarme a ti como un coágulo», llevando la intimidad hacia una dimensión posesiva y casi enfermiza.

El reverso de la espiral: el humor ácido y la tregua final

La segunda mitad del álbum se abre con Two Fried, un ejercicio de autoconocimiento teñido de un ácido sentido del humor. Coescrita codo con codo junto a Samia, la canción convierte la aceptación del propio cuerpo en una sucesión de estampas tan absurdas como magnéticas, recordándonos que el proceso de reconciliación personal también pasa por saber reírse de las propias miserias. En el polo opuesto se sitúa New Age Trojan Horse, que endurece el pulso rítmico con un bajo de vocación hipnótica y texturas cercanas al new wave ochentero. Aquí, Teitelbaum ejecuta una disección magistral del varón moderno biempensante, desmontando sus buenas intenciones teóricas mientras perpetúa vicios misóginos arraigados.

«‘New Age Trojan Horse’, es una melodía pegadiza con letras mordaces y divertidas sobre la menstruación, el síndrome premenstrual y los hombres que se consideran progresistas pero que siguen sintiéndose incómodos con la realidad del cuerpo femenino»–Blondshell

La tensión se vuelve casi irrespirable en Knotted, un corte claustrofóbico que explora las dinámicas de un afecto enfermizo desde una instrumentación densa y constreñida. Las notas conducen directamente a Reinstall, uno de los momentos más cinematográficos y deslumbrantes del álbum, donde un piano melancólico teje una atmósfera de recogimiento doméstico antes de que la instrumentación escale peldaños hasta alcanzar cotas épicas. Las pequeñas frustraciones cotidianas conviven con el insomnio crónico y el anhelo desesperado de recomponer los trozos rotos.

El cierre llega de la mano de Fur Elise, una pieza de delicadeza desarmante donde el recuerdo infantil de aporrear las teclas de Beethoven en el piano familiar muta en una reflexión adulta sobre cómo aprender a crecer sin manual de instrucciones, asumiendo la autoría sobre nuestros propios demonios. El álbum se apaga sin grandes fuegos artificiales ni falsas moralejas catárticas; solo queda el poso reconfortante de haber atravesado una tormenta eléctrica: «Vendería toda mi ropa y seguiría siendo yo gritando desde el desagüe».

Curarse sin convertir el dolor en un espectáculo

Sabrina Teitelbaum ha tenido el valor de sacudirse de encima la urgencia confesional que lastraba parcialmente sus inicios para abrazar una perspectiva mucho más sabia. Ahora es capaz de contemplar una amistad naufragada, una crisis corporal, un vínculo sentimental erosionado, una noticia brutal o un fantasma de la infancia sin necesidad de sobreexplicarlo todo ante el tribunal del oyente. Violins corona así su identidad artística en una verdad tan sencilla en su formulación como compleja de ejecutar en la vida real: sanar no significa mutar mágicamente en una persona impecable de la noche a la mañana.

El disco rechaza frontalmente la comodidad de las respuestas absolutas para entregarnos algo mucho más valioso y realista: contradicciones vivas. Puedes sentirte una privilegiada afortunada y, al mismo tiempo, estallar en lágrimas recordando una pérdida. Amar profundamente tu cuerpo y seguir sintiendo incomodidad al habitarlo. Recitar de memoria el manual de la empatía y, pese a todo, descubrir viejos prejuicios agazapados bajo la alfombra. O incluso marchar hacia la recuperación y, aun así, seguir topándote con días grises e infranqueables.

En el plano puramente instrumental, esas mismas contradicciones encuentran su reflejo especular en unas guitarras que primero acarician con suavidad y luego muerden con saña, en unos pianos sobrios que preparan el terreno para detonaciones emocionales y en unas melodías luminosas que se atreven a mirar de frente a los abismos más oscuros. Violins no persigue el milagro de borrar las cicatrices; prefiere enseñarnos el oficio de convivir con ellas con dignidad, sin permitir que dicten los tiempos de nuestra propia existencia.

Escucha aquí «Violins» de Blondshell