Bloomsday – Heart of the Artichoke

«No soy una compositora que se dedique a escribir sobre temas conceptuales. Tengo una melodía que me gusta y la dejo que madure durante un buen rato. En lo que respecta a la conexión humana, aprendo todo a través de mis relaciones. Necesito intercambiar ideas con otras personas, porque la comprensión inconsciente de mí misma surge al hablar con ellas»

Iris James Garrison

Para quien no lo sepa, Bloomsday es un vocablo inglés que hace referencia al día que se conmemora a Leopold Bloom (16 de junio desde 1954). Se trata del personaje principal de la novela Ulises de James Joyce. Sin embargo, Bloomsday es también el nombre por el cual se conoce la banda musical de Iris James Garrison y Alex Harwood, un dúo de indie pop con sede en Brooklyn (EEUU) formado en 2019. El grupo tiene dos trabajos ya publicados: Place to Land (2022) y el actual álbum (2024) del cual hablaré a continuación. Pero bien… ¿por qué vamos a hablar de alcachofas?

Metafóricamente hablando, se dice que una alcachofa simboliza a la persona que, siendo buena, tiene o deja algún sabor amargo. En lo sagrado, representa el sufrimiento, la pasión, y con sus espinas punzantes, se accede al corazón, representando la resurrección y la salvación.

Así es como Bloomsday ha querido titular su nuevo álbum, una especie radiografía sobre lo que somos, sentimos y lastramos, en nosotros mismos y en los demás. Por tanto, si te gusta la suavidad, la dulzura, la intimidad profunda, y sobre todo, oír la música entre velas y una voz que encandila las raíces de la vida, Bloomsday es tu destino y Heart of the Artichoke tu álbum.

Este nuevo trabajo de Bloomsday rebosa oro y diamantes, en el sentido de que sintetiza la brillante emanación de flujos emocionales y valores humanos de alto porcentaje sensitivo. Ambos conceptos edifican esa tibieza e incandescencia que dan forma a las sombras y fantasmas internos, pero que a través del sonido ven la luz y se transforman en resplandescencia. Sin duda, estamos ante un disco pleno de intimidades.

Indagando más sobre el corazón de la alcachofa, se descubren muchas otras plásticas y texturas sobre lo fútil y sus remembranzas hieráticas, como las exhalaciones de identidad, las relaciones humanas y la introspección. Las diez canciones folk que condensan todas esas serenidades, son aquellas que precisamente deberían permanecer siempre ligadas a nuestra naturaleza humana.

Técnicamente hablando, el álbum ha sido producido por Ryan Albert, grabado por Nick Kinsey, mezclado por Henry Stoehr y masterizado por Heather Jones. En su contenido intervienen diversos instrumentistas y vocalistas, como Alex Harwood, Chris Daley, Andrew Stevens, Hannah Pruzinsky, Richard Orofino, Maya Bon, Ryan Albert y John Bohannon, todos ellos músicos de altísimo nivel.

Heart of the Artichoke es, por consiguiente, un compromiso adherente y sensato que refuerza las emociones humanas universales y la capacidad para crear atmósferas evocadoras, incitando al auditorio a sumirse en un estado de migración reflexiva y a enlazar con las honduras de privativas vivencias.

PISTA POR PISTA

Desmenuzando el disco pieza a pieza, capa por capa, nos encontramos que el corazón de la alcachofa contiene pliegues líricos de extrema belleza, complejidad y metaforismo. Por ejemplo, Artichoke nos expresa el deseo de conocer a alguien descubriendo sus capas ocultas a fin de poder ver su núcleo, al igual que descubrimos al retirar las hojas de una alcachofa. Solo así logramos llegar al corazón de verdad (Video).

Seguimos desnudando la alcachofa. Where I End and You Begin es el tema que abre el álbum y nos habla de esa relación de alguien a quien amas pero ya no está, sin embargo, deja sus recuerdos de alguna manera, dando a entender que algo termina para dar comienzo a otra cosa. Según Iris: «Esa canción habla de una persona de mi pasado que me rompió el corazón. Es una canción escrita en retrospectiva, Me gusta porque narra el lugar donde yo termino y donde comienzas en realidad, es decir, habla de la codependencia y de no saber dónde estamos separados. Ser consciente de eso de vez en cuando y tener ese flashback se siente increíble pero también puede ser adictivo, tóxico t destructivo».

En cambio, Virtual Hug hace referencia a esos abrazos imaginarios que, de alguna manera, se sienten como auténticos, porque demuestran que la distancia no siempre desvía las relaciones, sino que aviva el deseo y el acercamiento (Video).

Dollar Slice nos invita a a sentir la vorágine de vivir en una gran ciudad y a no desperdiciar la vida en sus superficialidades, Debemos aprovechar lo que nos da la existencia ya que difícilmente la oportunidades no son repetibles (Video).

Bumper Sticker es una canción que nos plantea el dilema de que los problemas son obstáculos que impiden ser feliz, no obstante, son situaciones en la vida que debemos encarar y superar en lugar de evadirse o colocar recosidos: «He estado buscando un buen momento pero en un mal lugar. Ahora la niebla se está levantando frente a una montaña mientras amanece» (Video).

Después de casi tres minutos a bordo de la instrumental Night Swim, surge entre la niebla, Carefully, un tema sedoso como el pelaje de un felino persa. La canción nos indica que debemos tener cuidado al exponer sensibilidades abiertas. Las personas lastiman, y cuando la vida te queda al descubierto, otros pueden aprovechar esa vulnerabilidad revelada. De ahí la importancia de salvaguardar nuestros núcleos: «No dejes que te vean. No bajes la guardia (…) Solo mantén tus ojos (…) de vuelta al estante».

Iris matiza estos aspectos de manera más explicativa: «La canción tiene mucho que ver con las voces internas en mi cabeza, que vuelven a la duda, a la sensación de que no valgo nada o de que nada de lo que diga será lo suficientemente bueno para las expectativas». Toda la pista es un enjambre de registros maravillosos.

Look After sigue la línea del anterior corte, dulce y tierno cuya letra expresa ese miedo a perder o a olvidar pero la vida continua y uno debe creer en sí mismo y en sus propios sueños: «Tu miedo es que un día no te llamaré y olvidaremos quiénes somos, pero mira ahí afuera, todo lo que quieres y necesitas, todo lo que quieres ser, puedes conseguirlo».

Object Permanence, se alza con una preciosa consonancia que genera armonía y luminosidad, creencia y esperanza: «Mira hacia (…) el lugar que construimos juntos (…) Podemos hacer un desastre pero eso no significa que todo se haya ido a la mierda )…) Atrévete a creer en lo que tenemos».

Y llegamos al núcleo del corazón de la alcachofa, es parte final que cierra el álbum y le abriga en su global coherencia. Me refiero a esa amistad que el tiempo ha convertido en añeja y verdadera. Old Friend, es ese viejo amigo que siempre está cerca y acude sin llamarlo: «La historia continúa pero necesito renovar. Promete soñar hasta que tu copa nunca se llene. Dime esas mentiras con una sonrisa diabólica (…) Viejo amigo… dime por qué vivo».

LLEGANDO AL FINAL

Diseccionado ya el corazón de la alcachofa, se puede concluir que estamos frente un disco rebosante de intimidad, de turbaciones y vivencias comunes. No hay grandes diferencias generales. Todos estamos dentro del mismo guion pero que interpretamos con patrones parecidos, aunque aportamos nuestra parte de emociones y pensamiento. Todos vivimos y sufrimos las consecuencias de las cosas, de las experiencias que sentimos en nuestras respectivas pieles. Somos como las alcachofas que describe Bloomsday cuyos corazones aparecen a medida que vamos quitando las hojas verdes y secas. La vida es eso, un viaje hacia el corazón de la alcachofa.

Escucha aquí el disco de Bloomsday, Heart of the Artichoke