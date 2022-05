Blossoms están de vuelta con toda la frescura indie que les caracteriza. Más de dos años después de su anterior LP, al fin sacaron a la luz su cuarto trabajo de estudio: Ribbon Around The Bomb. Este tiempo no ha pasado en vano, mucho menos con todo lo acontecido entre medias, y los ingleses han sabido reflejar sus propias vivencias en este nuevo álbum. Sin renunciar a su carácter divertido, casi juguetón, su sonido se afianza, sus letras maduran y consiguen contar una nueva historia a través de estos elementos.

Todo este crecimiento se nota desde el principio. The Writer’s Theme es una introducción que se funde con la siguiente canción, Ode To NYC. Con estos dos temas tenemos los elementos que van a ser recurrentes a lo largo de todo el álbum: los violines de la introducción, el ritmo desenfadado y las armonías acompañadas de los coros característicos de la banda. Es el caso de Ribbon Around The Bomb y The Sulking Poet, que parecen canciones hermanas, pero cuyo corazón está en la letra. El enorme progreso que han tenido en las letras es fácilmente visible a lo largo de todo el álbum. Es el caso también de The Writer, cuya sencillez hace que la letra se vuelva la mayor protagonista, derrochando ternura y nostalgia.

Dentro de todo este mar de creatividad que derrochan, también se pueden atisbar otras referencias. Born Wild, Everything About You y Edith Machinist beben del post-punk de los 80. Care For y Cinerama Holy Days nos llevan a los 70. Pero, sin duda, la gran estrella de este álbum es ese tema de 7 minutos llamado Visions. Un tema profundamente maduro, introspectivo y nostálgico, alejado de lo divertidas que sonaban las primeras canciones del álbum. Mantienen los mismos elementos, uniéndolos de manera orgánica, y generando una narrativa que te sumerge en su propio proceso de maduración. El cierre del álbum, The Last Chapter, formado por unos pocos acordes de piano, resulta tan acertado como sencillo.

No les ha hecho falta crear otro tema que puedan (o podamos) calificar como himno, como en anteriores álbumes. Han hecho algo que es muy importante para cualquier artista: madurar y demostrarlo. Al fin y al cabo, a todos nos toca crecer y ellos nos quieren enseñar cómo lo han hecho y de la forma que mejor saben, con su música.

Escucha aquí Ribbon around the bomb, de Blossoms