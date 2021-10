Si algo no debe tener un gran crítico musical son prejuicios. Esa es la diferencia entre los grandes críticos musicales y los críticos musicales prácticamente mediocres en todo. Y por supuesto, quien escribe estas líneas pertenece al segundo grupo. Por ello, me gustaría hacer esta reseña un poco más personal que de costumbre. Porque lo merece.

Todo cuando el señor Crazyminds me dijo: “oye, escúchate esto de esta chica de aquí, de Madrid, seguro que te gusta”. Admito que entonces torcí un poco el gesto. Para mí, los grupos españoles se adscriben a unos pocos estereotipos de éxito: Están los grupos de épica de extrarradio, los grupos de épica de litoral y los grupos graciosetes. Si uno con su banda domina uno de estos tres géneros va a poder vivir de la música cómodamente, van a copar las listas de ventas (si es que eso existe aún), los carteles de todos los festivales y la programación de esa radio que todos estáis pensando (que, siendo justos, bendita sea su existencia). Por supuesto hay excepciones, y voy a poner nombres propios, como Triángulo de Amor Bizarro o el mejor grupo de la historia, Melenas. Pero no es la norma.

Y me siento mal por haber torcido el gesto cuando el señor Crazyminds me dijo que me escuchara este Moon Songs (2021), porque como músico underground (bueno, no tan underground, pero bastante) soy consciente del talento oculto en la planta baja del Siroco, en la BeCool o en la Magazine. He compartido escenario, camerino y hotel con bandas increíbles y qu,e o resisten a duras penas, o no existen ya. Y este Moon Songs me ha recordado la gente que ha luchado (hemos luchado) hasta que no ha podido más y me recuerda a todo el talento joven que hay más allá de falsas épicas y trap. Blue Boredom me ha hecho recuperar la fe. Tan simple como eso.

Pero vayamos al quid de la cuestión: Moon Songs es el fruto de la colaboración de Ana Regatero, líder e ideóloga de Blue Boredom, y Astronaut Husband, alias del músico americano, de Milwaukee, Alec Grefe. El resultado es un impresionante álbum ambiental, cuidado al milímetro, intimista, gélido y cálido, como una chimenea el día de navidad en medio de un bosque en Canadá. Reconfortante como una manta de estas de patchwork y un chocolate caliente mientras nieva tras los muros de un metro de espesor. Moon Songs te traslada a un mundo en el que todo está bien, nada puede ir mal. Un álbum que nos recuerda al Sufjan Stevens más íntimo, a los paisajes sonoros inspirados en el paisaje islandés de los primeros Sigur Rós o el rasgueo de guitarra de Nick Drake en su Pink Moon (1972) (¿Es una referencia el nombre del disco?). Parece increíble que de una ciudad tan hostil, gris, sucia y descorazonadora como Madrid pueda salir tanta belleza.

Realmente pasa una cosa muy especial con la colaboración de Blue Boredom y Astronaut Husband. Por separado, Blue Boredom suena a banda de gente joven, intentando buscar su sitio, con mucho potencial por explotar, pero pasándolo bien más que tocando con ambición. Por su parte, Astronaut Husband es una especie de Elliott Smith con un potente sedante a base de opiáceos, con unas atmósferas muy cuidadas, pero que quizá se pierda entre la niebla y no llegue a emocionarnos como debería.

En cambio, juntos, todo cobra sentido. Encajan como los engranajes de un reloj. De los buenos, no los Swatch esos baratos. De los que se dan cuerda. Parece que hubieran estado tocando juntos toda la vida. No sería de extrañar que hubieran ido al mismo colegio de las colinas de Suecia. Es increíble que se conocieran de repente por Instagram para dejarnos esta maravilla sutil, acogedora y frágil, como una estatua de hielo, como un copo de nieve, como las florecillas esas amarillas que salen en abril. De hecho, resulta imposible destacar un tema por encima del resto por lo unitario y homogéneo del álbum, sería como elegir a cuál de nuestros gatos queremos más.

Sin embargo, quizá la única pega que podemos encontrar es un excesivo minutaje. Es posible que se alargue en exceso, aunque, no por ello, dejéis de escucharlo de principio a fin. Un álbum que debe considerarse como un todo, en una época en lo que prima es la inmediatez de la canción. Un disco que nos invita a sentarnos y tomarnos un rato para nosotros solos, con nuestros pensamientos, encontrarnos a nosotros mismos. Como hacer yoga, pero sin ser una cosa aburrida de personas de mediana edad. Desde aquí, solo queremos expresar nuestro deseo y, por qué no decirlo, EXIGENCIA de que esta colaboración dure para siempre.

Queremos irnos a vivir a Moon Songs. Es mejor que Madrid. Y probablemente que Milwaukee.

