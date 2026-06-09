El descenso analógico al fin del futuro

Escuchar música introspectiva va mucho más allá del simple entretenimiento pasivo; representa una inmersión mental profunda donde la melancolía y el misterio actúan como un ecualizador emocional de primer orden. Determinados géneros electrónicos, tales como la IDM, el ambient hauntológico o la electrónica analógica de síntesis vintage, abren compuertas hacia estados alternativos de la realidad, propiciando espacios idóneos para la concentración, el trabajo intelectual y la meditación activa. En un entorno caracterizado por la sobreproducción de radiofórmulas, el ruido constante de las plataformas ultra comerciales y el diseño deliberadamente adictivo de las redes sociales, estas frecuencias deterioradas ofrecen un refugio orgánico y una validación de la introspección frente a la vaciedad y angustia del día a día.

El seguidor devoto de estas corrientes suele disfrutar de la soledad elegida y de la búsqueda de significados ocultos en el arte. Este perfil de oyente reúne frecuentemente a programadores, diseñadores gráficos, escritores e investigadores científicos que emplean estas texturas como combustible mental diario. Tras trece prolongados años de absoluto silencio discográfico desde la publicación de su aclamada obra crepuscular Tomorrow’s Harvest (2013), el dúo escocés Boards of Canada interrumpe su aislamiento para entregar Inferno, una obra monumental de setenta minutos que redefine el fin del futuro y la desintegración cognitiva de nuestra era.

«Nuestra conciencia es todo lo que está vivo y quizás sagrado en cualquiera de nosotros. Todo lo demás es una maquinaria muerta» –Kurt Vonnegut

Los cartógrafos de la memoria perdida

Pocas formaciones han construido un imaginario tan reconocible y resistente al paso del tiempo como Boards of Canada. Nacido en Escocia a finales de los años ochenta alrededor de Michael Sandison y Marcus Eoin, el proyecto desarrolló una identidad única basada en sintetizadores analógicos, grabaciones educativas antiguas, documentales científicos y una obsesiva exploración de la memoria, la infancia y el paso del tiempo. Su consagración llegó con Music Has the Right to Children (1998), una obra fundamental para comprender la evolución de la electrónica experimental moderna y una de las piedras angulares de la corriente hauntológica.

A diferencia de muchos artistas asociados a la IDM, el dúo nunca persiguió el virtuosismo técnico como fin último. Su objetivo siempre fue construir atmósferas capaces de despertar recuerdos ambiguos, sensaciones familiares y paisajes mentales situados entre la nostalgia y la inquietud. Discos como Geogaddi (2002), The Campfire Headphase (2005) o Tomorrow’s Harvest (2013) ampliaron ese universo hasta convertirlos en una referencia imprescindible dentro del catálogo de Warp Records.

Tras trece años de silencio discográfico, el grupo regresa con Inferno, publicado por Warp Records y Music70 el 29 de mayo. Grabado y producido en su estudio Hexagon Sun, situado en las colinas de Pentland, el álbum mantiene intacta la filosofía artesanal del proyecto. Sandison y Eoin controlan la composición, la producción y el diseño visual, mientras que Matt Colton firma la masterización en Metropolis Studios.

Lejos de refugiarse en la nostalgia de trabajos anteriores, Inferno traslada su mirada hacia las incertidumbres contemporáneas. Si Tomorrow’s Harvest observaba el agotamiento del mundo físico, este nuevo trabajo parece adentrarse en la erosión de la conciencia en una época marcada por la inestabilidad global, la automatización creciente y la influencia cada vez más profunda de los algoritmos sobre la experiencia humana.

Purgatorios visuales y el desplome del tiempo

La portada de Inferno está diseñada deliberadamente como un rompecabezas visual lo-fi lleno de capas superpuestas. Bajo esa neblina analógica emergen detalles que dialogan directamente con el universo conceptual del álbum. El elemento más inquietante no reside en la fuga lumínica rojiza que invade el encuadre, sino en las figuras humanas del fondo. Sus cuerpos aparecen parcialmente absorbidos por el desenfoque, como recuerdos que comienzan a desaparecer antes de haber sido completamente registrados. No parecen protagonistas de una fotografía. Parecen restos de una memoria en proceso de descomposición.

Todo apunta a que se trata de un grupo de niños son un grupo de niños con mochilas caminando en lo que parece ser un bosque o parque. La silueta del centro lleva una mochila escolar y, a la derecha, se aprecia con más claridad el rostro y la parte superior del cuerpo de una niña con cabello largo.

La confusión principal viene de que la fotografía original está fundida mediante una doble exposición con un paisaje de atardecer o un incendio forestal. Esto baña toda la mitad inferior izquierda con una mancha roja y anaranjada muy agresiva, simulando una fuga de luz destructiva o una quemadura química en el negativo físico. Al fondo a la derecha, entre los árboles, se intuyen formas geométricas difusas que la comunidad de oyentes asocia con una casa rodante (camper) o una estructura liminal abandonada.

El caos aquí no estalla: se organiza como una memoria que se está descomponiendo en tiempo real

Viaje secuencial a través de la playlist

El dúo introduce por primera vez guitarras eléctricas procesadas, baterías en vivo, bajos de gran peso y secciones de cuerda analógicas que conviven de forma orgánica con sintetizadores vintage y grabaciones de cinta desgastadas.

La primera mitad destaca por un uso masivo de muestras de voz y ritmos pesados, mientras que la segunda parte se sumerge en pasajes instrumentales abstractos, oscuros y puramente cinemáticos. El tratamiento de las voces en el disco profundiza en la deshumanización de la conciencia a través de codificadores de voz, sintetizadores de texto y diálogos fracturados. De esta manera, la banda sugiere una progresiva subordinación de la conciencia a sistemas de decisión cada vez más automatizados.

En definitiva, el disco opone la resistencia orgánica del ser humano frente a la programación informática estricta, priorizando la imperfección analógica de la cinta magnética frente al perfeccionismo aséptico de los algoritmos digitales contemporáneos. La audición de Inferno exige una entrega total de setenta minutos ininterrumpidos. El orden secuencial de los temas traza un descenso psicológico estructurado en micro-narrativas conceptuales que guían la mente del oyente a través del laberinto analógico.

El descenso al abismo

La liturgia se inicia con Introit, un breve preludio coral esotérico que evoca la sintonía de un programa científico de los años setenta. Un sintetizador analógico asciende y deja un acorde siniestro suspendido. Seguidamente aparece el sencillo Prophecy At 1420 MHz, que introduce guitarras y batería precisa. La voz de Seyyed Hossein Nasr proclama que Dios es la resonancia definitiva mientras la voz robótica tartamudea «consciencia».

Con Hydrogen Helium Lithium Leviathan retorna el sonido clásico del grupo. Un sintetizador flotante guía al oyente por un parque abandonado, aludiendo a la soberanía de la Inteligencia Artificial. La atmósfera de Age Of Capricorn se sostiene sobre guitarras de post-rock y una sucesión de capas sintéticas que convierten la canción en una profecía transmitida desde una frecuencia olvidada. Una voz distorsionada recita alusiones al Anticristo mientras se despliega un coro con intentos fallidos de deletrear la palabra «maravilloso».

En Father And Son se cortan voces en crisis espiritual sobre un ritmo funky. Un bajo sísmico sacude la mezcla, emulando la caótica estructura de un montaje tipo collage, donde las voces y fragmentos se cortan, se interrumpen y se reorganizan como piezas de memoria.El interludio Somewhere Right Now In The Future calma el caos con guitarras de ensueño. La pista plantea una paradoja existencial donde el mañana y el ayer ocurren en un único instante infinito.

Naraka, por su parte, introduce un ritmo propulsivo y bajos densos. La tensión del tema se disuelve en un hipnótico canto Hare Krishna que aporta una inesperada calidez humana frente al colapso digital. La brevedad de Acts Of Magic sostiene un pulso constante que sirve de introducción ritual. Sus muestras de voz sobre ocultismo sugieren que la tecnología actual es el nuevo esoterismo humano.

El sonido opresivo de Memory Death evoca la pérdida de la memoria. Un monitor cardíaco marca el pulso rítmico entre sintetizadores de ambiente y el constante zumbido de moscas que sugiere la muerte. Tras ello suena The Word Becomes Flesh, pista que despliega un oscuro híbrido de funk sintético y electrónica industrial. Sus voces artificiales narran un desarrollo embrionario en tono clínico, asimilando la biología a una fábrica industrial. Ese universo de espacios infinitos, vacíos y liminales evoca la sensación de un laboratorio abandonado o una realidad mal renderizada. Actúa como marco mental: claustrofobia que se expande, repetición sin salida, rareza que se vuelve norma..

Actos de supervivencia

La segunda mitad se abre con Into The Magic Land, una hermosa pieza de post-rock. Guitarras procesadas y xilófonos recrean un parque de atracciones espectral que invita a la contemplación pacífica. La melancolía de Blood In The Labyrinth incorpora arreglos de cítara. Una respiración agónica y las voces de adictos al PCP añaden angustia real, transformando el tema en una travesía asfixiante.

La belleza de Deep Time rinde homenaje al tiempo cósmico. Su cambio armónico emula la salida del sol. El uso de este tema en un video de la Casa Blanca provocó una dura denuncia de Warp Records. La extensa All Reason Departs arranca con una tétrica voz que susurra: «La gran guerra debe ser luchada». Los ritmos rotos emulan el derrumbe de la cordura geopolítica y de los conflictos modernos.

Los sintetizadores de Arena Americanada irrumpen con acordes celestiales. Su ritmo sincopado recrea de forma satírica la constante distracción mediática y el vacío absoluto de la cultura de masas. Sin melodía inicial, The Process se diluye como un reloj de arena. El tema evoca cómo los algoritmos de la red nos transforman en comunidades radicalizadas antes de disolverse por completo. Su título es una alusión directa a la controvertida Iglesia del Juicio Final (The Process Church of the Final Judgment), una escisión herética y apocalíptica de la Cienciología surgida en los años sesenta que combinaba elementos del cristianismo con el satanismo.

Sostenida por un solemne órgano de iglesia, You Retreat In Time And Space brilla con una melodía celestial. Es un bálsamo de paz que reconforta al oyente frente a la destrucción exterior. El viaje concluye con I Saw Through Platonia, donde un latido cardíaco late bajo un cálido manto de sintetizadores. El tema se desvanece de forma serena, liberando finalmente la mente terrenal.

Ecos entre ruinas magnéticas

Aunque Inferno conserva una personalidad inconfundiblemente propia, su lenguaje establece puentes con algunas de las obras más inquietantes de la electrónica contemporánea. La manipulación de la memoria remite inevitablemente al trabajo de The Caretaker, especialmente en su capacidad para transformar la degradación sonora en discurso narrativo. Los pasajes más luminosos dialogan con ciertos momentos de Tycho, aunque Boards of Canada evita cualquier tentación contemplativa para adentrarse en territorios mucho más ambiguos.

También aparecen conexiones evidentes con Broadcast y Pye Corner Audio en el uso de material audiovisual obsoleto como materia prima emocional. Por otra parte, algunas secuencias recuerdan a la vertiente más cinematográfica de Oneohtrix Point Never, especialmente cuando los sintetizadores parecen colapsar sobre sí mismos.

Sin embargo, la comparación más pertinente sigue encontrándose dentro de la propia discografía del grupo. Si Tomorrow’s Harvest representaba el final del mundo físico, Inferno parece explorar las consecuencias mentales de aquel derrumbe. Ya no observamos el paisaje devastado. Ahora habitamos dentro de las ruinas.

Boards of Canada busca el borde negativo de la nostalgia. Al superponer los recuerdos inocentes de la infancia (los niños paseando) con texturas abrasivas, colores de fuego y tipografías masivas que tapan la fotografía, el dúo visualiza la tesis central del álbum: la desintegración cognitiva y la erosión del tiempo. Es un recuerdo feliz atrapado dentro de una memoria que comienza a arder desde sus propios márgenes

Frecuencias desde el borde del tiempo

Con la publicación de Inferno el dúo escocés demuestra que su capacidad para sintonizar el pulso de su época permanece intacta tras trece años de absoluto retiro mediático. Este álbum se desmarca del simple ejercicio de nostalgia estéril; se erige como un testimonio político y espiritual sobre la alienación contemporánea frente al auge de la inteligencia artificial y la fractura de las certezas modernas.

Al fundir la calidez imperfecta de la cinta analógica con arreglos físicos y composiciones clínicas de gran tensión, el grupo construye un refugio existencial para el oyente en mitad de la tormenta global. El disco ofrece una experiencia de resistencia que exige tiempo, atención plena y una desconexión voluntaria de las dinámicas de gratificación instantánea impuestas por la tecnología actual.

Como ocurría en Matadero Cinco de Kurt Vonnegut, donde pasado, presente y futuro conviven simultáneamente en una misma dimensión, Inferno parece existir fuera del tiempo lineal. Cuando el último latido de I Saw Through Platonia se desvanece, queda la sensación de haber atravesado una anomalía temporal más que un simple álbum. Una vieja grabación llegada desde un futuro que ya ocurrió. Un recordatorio de que, en una época obsesionada con almacenar datos, quizá la experiencia humana siga encontrándose en aquello que no puede archivarse por completo.

Escucha aquí «Inferno» de Boards of Canada