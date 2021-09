Freddie Gibbs y Madlib, Jay-Z y Just Blaze, MC Guru y DJ Premier, Prodigy y Havoc… en la historia del rap han existido legendarias parejas rapero-productor. Actualmente pocos tándems como el que forman Boldy James y The Alchemist demuestran una sinergia y entendimiento mayor y 2020 fue un año absolutamente estelar para los dos artistas.

The Alchemist, posiblemente el mejor productor del año pasado, fue el arquitecto de dos de los más destacados proyectos del año Alfredo, con Freddie Gibbs y The Price Of Tea In China, con el propio Boldy James, el cual rompió cualquier pronóstico, y se erigió como uno de los raperos más consistentes y versátiles con 3 lanzamientos más, cada uno con un productor distinto: Manger On McNichols (Sterling Toles), The Versace Tape (Jay Versace y Real Bad Boldy (Real Bad Man).

Sin embargo, en este año 2021 el rapero de detroit ha querido ser más paciente y ha esperado hasta agosto para lanzar su primer álbum: Bo Jackson (2021), la esperada cuarta colaboración entre Boldy James y The Alchemist. El nombre del álbum viene dado por la ex-leyenda del deporte americano Bo Jackson, el único deportista de la historia capaz de ser All-Star en dos deportes tan distintos como el fútbol americano y el beisbol.

El nivel de confianza actual de Boldy James es tan alto que se llega a comparar con el atleta, pero en parcelas tan distintas como fue el tráfico de drogas en su pasado, y su nivel de rap actual. De hecho, en una entrevista para el medio The Ringer el propio The Alchemist reflexionaba irónicamente sobre como ese dramático pasado persiste en las letras actuales de su compañero: “Él tocó ambos mundos… ¡Ni siquiera tiene una buena imaginación! Sólo habla de su vida real, no se inventa nada, frente a otros raperos que tienen que ser más imaginativos”.

Y para acompañar esta descarnada e inmutable narración, The Alchemist despliega una sensacional y fluida combinación de instrumentales que sumergen en la más profunda oscuridad para a continuación emanar una cálida luminosidad. El proyecto se estructura instrumentalmente de una forma muy clara e intencionada, intercalando los ambientes más duros y oscuros en las posiciones impares (1-3-5-7-9-11) con las bases más elegantes y luminosas en las posiciones pares (2-4-6-8-10-12). Un equilibrio cartesiano, orgánicamente conectado mediante envolventes transiciones y completamente calculado por el genio de Los Ángeles, el cual confirmaba en su Twitter que el álbum se componía únicamente de estos 12 cortes, y que por lo tanto las dos últimas First 48 Freestyle y Drug Zone son canciones bonus fuera de esta estructura inicial.

Con un enfoque parecido, pero más minimalista al álbum Haram (2021), su otro gran proyecto colaborativo de este año con Armand Hammer, y en contraste a la monocromía y claustrofobia de su anterior trabajo con Boldy James The Price Of Tea In China, The Alchemist ha conseguido superarse de nuevo. El hipnótico dialogo entre el amenazante piano y el mustio bajo en E.P.M.D (4)es una obra maestra de loop minimalista carente de percusión y da paso a Steel Wool (5) una oscura y caleidoscópica composición boom-bap que nos traslada inmediatamente a las noches más peligrosas de Detroit. En la misma línea se encuentra Flight Risk (9) posiblemente la instrumental más claustrofóbica del álbum, con su lúgubre ritmo de piano y su bucle vocal distorsionado y que contrasta con la calidez y melancolía que emana de la guitarra eléctrica en 3rd Person (12).

Respecto al contenido lírico de Bo Jackson (2021) Boldy James continua con sus duras narraciones callejeras hiperrealistas, apoyadas en su característica voz monótona y relajada, pero que sorprende con complejos cambios de flow y juegos de palabras. Comienza seguro y confiado en el tema de apertura Double Hockey Sticks: “Heart of the block, voice of the streets, streets of Detroit, I’m already famous” para más adelante describir impasiblemente la historia de una redada a traición en Illegal Search & Seizure: “Now the F-E-Ds kickin’ in my crib, yellin’ “Freeze”, Hella cheese hid in the wall, touchin’ fetti off fentanyl”.

Sin embargo, algunas de las mejores canciones del LP aparecen cuando a la ya fantástica dupla se suman los perfectos colaboradores en las letras: su compañero de sello Griselda Benny The Butcher, Stove God Cook$, Roc Marciano, Earl Sweatshirt, Curren$y y Freddie Gibbs completan un plantel estelar. Especialmente brillantes son los versos abstractos de Earl Sweatshirt: “Pourin’ grapes on the dates etched on the headstones over the grave” y los únicos juegos de palabras de Roc Marciano: “Broke generational curses with my cursive” en la nostálgica Photographic Memories. Otra actuación remarcable es la de Freddie Gibbs, posiblemente el rapero más en forma de la actualidad, con su habitual sentido de humor callejero: “Went from a prison cell in France to droppin’ movies in Cannes” en la peligrosa y burbujeante canción Fake Flowers.

Bo Jackson (2021) es un proyecto con un equilibrio y precisión envidiable, tanto en las instrumentales, las letras y las colaboraciones. En 2021 los nombres de Boldy James y The Alchemist son sinónimos de calidad y más si van juntos. Candidato indiscutible a mejor álbum rap del año.

Escucha aquí Bo Jackson de Boldy James con The Alchemist