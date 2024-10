BORIS BLANK – RESONANCE

«La música de Resonance está pensada para quedarse completamente a oscuras en un baño termal, bajo un firmamento formado por leds, una isla reclinable con una enorme pantalla de proyección en el techo, y dos pisos de jardines invernales. Quería crear cierta dramaturgia ambiental y una especie de viaje donde la gente se sintiera relajada y profundamente inspirada parea dejarse ir.

En el álbum todo es pausado a excepción de dos o tres temas que mantienen un ritmo más febril. Se trata de facetas que pertenecen al microcosmos del agua, en todos sus estados agregados, bien como tierra o parte elemental del cosmos, como disolución de la gravedad o estado inmersivo de flotación»

BORIS BLANK

La música es la máxima expresión del alma humana. En ella confluye todo. Por eso hay discos que surgen para que el cuerpo se electrifique y no pare de moverse. Otros, sin embargo, concurren para ser sentidos mientras la mente recorre las infinitas dimensiones con sus múltiples encantamientos y liturgias. Sea como sea, hay discos que merecen estar en lo más alto porque realmente son excelentes.

La vida, sin duda, es una constante oscilación entre esos estados y las sensaciones que nos producen. Todos ellos brindan la posibilidad de experimentar con lo real, lo imaginable y aquello que está más allá de la percepción posible o imposible. ¿Qué sería de la existencia si no pudiéramos trascender imaginariamente todo o nada?

Boris Blank, cerebro de Yello, es de los que entiende esa pregunta y por eso se atreve a responderla con su música. Reconoce que la música es un lenguaje que nos acerca y aleja de toda realidad e irrealidad, que permite experimentar en otros mundos y metaversos. La naturaleza, el cosmos y el ser humano, son elementos interconectados entre sí y permiten crear interacciones sónicas que pueden generar vida por sí mismas. Como decía el propio Nietzsche… «Sin música la vida no sería imposible».

Dieter Meier y Boris Blank son los creadores de Yello, una formación de música electrónica formada en 1979 en la ciudad suiza de Zúrich. Su biología sónica abarca una vitalidad con más 40 años recorriendo sus entrañas. No obstante, al margen de su amplia discografía, ambos tienen publicaciones independientes y álbumes en solitario: Dieter (Out of Chaos, 2014) y Boris, el más prolífico (Convergence,2014, Electrified, 2014 y Resonance, 2024).

Resonance es el último éxito sonoro de Boris Blank, una palpitante licuefacción sónica que fusiona música ambient, trance y electro. El álbum, compuesto por 12 temas, fue encargado originalmente para el Spa Termal FortySeven, cercano a Zúrich y diseñado por el loado arquitecto Mario Botta. El lugar trascienden los límites del espacio y el tiempo.

Pero Resonance no es tan solo un álbum de buena música; es al mismo tiempo una experiencia inmersiva única. Para crear esta inmersión, Stefan Bock y Stefan Zaradić de IAN Records, junto a Boris Blank, han utilizado el innovador sistema Spatial Sound Wave del reconocido Instituto Fraunhofer. Gracias a ello ha generado un elaborado paisaje sonoro espacial en 3D.con el fin de ofrecer a los oyentes bienestar y relajación que los transportan a reinos ambientales inexplorados. Cada sala del Spa posee tipologías desiguales. Por ello, Blank compuso los temas sonoros para que cada una de estos espacios tuviera su personalidad y se renovasen sin interrupción.

Ahora bien, Resonance como álbum no queda atrapado en ese bucle sonoro sin fin, sino que es una traslación reformada con la novedad de que las pistas poseen su propia apertura y cierre. Todas ellas se centralizan con cuestiones relacionadas con el agua, como el vapor, las nubes, las cascadas, el hielo, junto con elementos de piedra e incluso con la gravedad y la sensación de fluctuación. Además, en el álbum se incluyen tres temas inéditos. Para Blank, este proyecto supuso un desafío que lo adentró en territorios acústicos desconocidos, tema que siempre expongo en artículos sobre músicos más experimentales o atrevidos.

Para inspirarse Blank se ha visto rodeado de múltiples espacios efusivos, como las resonancias de las cimas montañosas, los fenómenos atmosféricos, los grandes lugares reverberantes como las fábricas y los garajes subterráneos. Estas resonancias forman parte del concepto sonoro de Resonance. De ahí su título.

Como lugar de trabajo, Boris despliega su arsenal creativo tanto en el estudio de Yello como en su casa. Para crear Resonance ha compuesto hasta 120 pistas que reelabora bajo una mixtura estereofónica. Luego esta mezcla la vislumbra en su cabeza como un combinado tridimensional da modo de guía. Finalmente reelabora las multipistas bajo el audio espacial de MSM-Studios de David Merkl y Stefan Bock, es decir, trabaja toda la mezcla a mediante el sistema Spatial Sound Wave (SSW).

El sistema SSW se basa en la síntesis de campo de ondas. Permite a los ingenieros de audio renderizar el sonido en cualquier disposición y configurar los altavoces en espacio complejos. Sin embargo, para la audición en streaming y en discos de Blu-ray, se usa una mezcla de Dolby Atmos a fin de crear un sonido envolvente en 3D más apropiada para estos soportes.

Blank se define como un autor de fases anímicas. Para ello recurre a una gran variedad de espacios y ritmos que van desde los oscuros espasmos hasta las atmósferas más etéreas. Sus discos con Yello demuestran esa enorme capacidad de mezcla que, junto a su compañero Dieter Meier, fusiona compases latinos, africanos y asiáticos con jazz, clasicismo y electrónica depurada.

El tiempo pasa pero el viaje musical de Boris Blank continúa desafiando los límites y las normas convencionales. Resonance es una prueba de su espíritu innovador y de su capacidad para inventar paisajes sonoros expansivos que cautivan y trasladan al público a dominios de tranquilidad y máxima reflexión.

Los fanáticos del audio espacial disfrutarán de Resonance en su formato de Blu-ray Pure Audio con mezclas de Dolby Atmos, Auro-3D y Estéreo. Además, el boxset de lujo incluye cinco videos adicionales en Atmos, un CD y un folleto de 24 páginas.

Yello y sus dos integrantes, llevan más de 40 años en activo, ofreciendo trabajos que sorprenden constantemente. Personalmente descubrí esta formación hace muchos años, cuando sacaron al mercado su célebre tema The Race. Desde entonces he comprado todos sus discos, que son muchos, porque realmente todos ellos son obras maestras del sonido y de la originalidad. Mi duda siempre permanece en mi cabeza… ¿De dónde obtienen semejante poder creativo? ¿Qué es lo que impulsa a Yello a tanta variedad de sonidos y ritmos?

Yello se autoalimenta de su propio metabolismo. La música es su sangre y su líquido cefalorraquídeo. Esa dinámica vital genera un entorno innovador que pocas formaciones electrónicas son capaces de generar. Discos como Motion Picture, Point, Touch, One Second, Stella, Essential, Pocket Universe, Live in Berlin, You Gotta Say Yes To Another Excess y otros tantos (ver discografía), así como el apasionante Electrified de Boris Blank, son auténticas delicias sonoras para escuchar a todo volumen bajo un equipo de alta definición como son los Bang & Olufsen.

«Cada espacio tiene sus propias vibraciones únicas. Me fascina entrar en estas esferas y hacerlas tangibles con la ayuda de la música. Cuanto más grandes, más interesantes. Mi objetivo esta vez era hacer los espacios lo más grandes y amplios posible»

Boris Blank sobre la inspiración de Resonance