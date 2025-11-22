Entre el delirio y la carretera

Solar Eyes aterriza con un alarido desde el pasado, mostrando un viaje psicodélico que huele a gasolina y a ácido. Live Freaky! Die Freaky es un álbum que parece nacer en el borde de una autopista desierta, donde se mezclan el baile y la decadencia. El disco respira la herencia hippie, pero la devuelve retorcida. Es un trabajo que rompe la calma de su álbum debut (2024).

El disco fue lanzado el 26 de septiembre de 2025 bajo el sello Fierce Panda Records. La grabación tuvo lugar en el Courtyard Studio de Oxfordshire. En la coproducción intervino Ian Davenport y en la mezcla Jeff Knowler. A nivel instrumental, el álbum despliega un arsenal de guitarras psicodélicas, repletas de loops incisivos, efectos fuzz junto a un delays atmosféricos y una base rítmica marcadamente dancefloor.

Solar Eyes está conformado por Glenn Smyth (voz, guitarra) y Sebastian Maynard Francis (batería), ambos oriundos de Birmingham, UK. Sus composiciones, cortas y punzantes, se construyen a base de riffs y percusiones que empujan como un motor insuflado con jet fuel. A ello se le suma unas letras que oscilan entre la ironía y la profecía, conjugando un cosmos extremadamente psicodélico y lisérgico.

La «cocina» ácida de Birmingham

Live Freaky! Die Freaky! se mueve entre la encrucijada psicodélica, el indie dance y el rock más áspero. una fórmula que fusiona guitarras alucinadas con ritmos potentes, creando un sonido de los 60 pero con el pulso electrónico de los 90. Al mismo tiempo, se perciben ecos al spaghetti-western (Ennio Morricone) y al sonido de bandas como The Doors, The Stooges o The Velvet Underground.

Pero Solar Eyes todavía viaja más lejos. En sus capas se adivina la sombra de Jefferson Airplane, ese vuelo ácido que iluminó el verano del 67. O las derivas lunáticas de Syd Barrett, rozando el extrarradio de la cordura. Sin embargo, también resuenan las huellas de Primal Scream, el latido drónico de Spacemen 3, los mundos fronterizos de Calexico y los ensueños polvorientos de The Black Angels. El álbum absorbe todo ese linaje y lo invierte. Su psicodelia no mira al pasado como quien observa un santuario; lo mira como quien reescribe una leyenda.

La pulsión fatalista de un título que muerde

El álbum en sí funciona como un eslogan arrancado de una pared sucia al amanecer. Ya su título proviene de la película de animación homónima (2006), cuyo humor negro se inspira en los crímenes de la familia Manson. Solar Eyes toma ese guiño, lo desarma y lo convierte en detonador. No busca glorificar la violencia; busca exponerla. Mostrar la frontera donde la contracultura se tuerce y la utopía se mancha, revelando la cara más inquietante del sueño hippie.

Todo parte de la inspiración de Glenn Smyth tras leer Chaos: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties. De él obtuvo el ambiente psicodélico y paranoico de finales de los 60. Todo ello, hábilmente mezclado con la visión/audición de películas y música de aquel periodo (Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino y Fear and Loathing in Las Vegas de Terry Gilliam), dio como resultado el álbum.

Según palabras de Smyth, el álbum articula temas de «oscuridad, brutalidad y heroísmo derrotado», usando personajes que sobreviven a situaciones límite. Las canciones entrelazan el deseo de huida y obsesión hacia el lado tenebroso del sueño californiano, conectando la contracultura, el psych rock y la tragedia de los outsiders. Para lograr esta atmósfera, Smyth se refugió en la caravana familiar de su padre alejándose de los sueños californianos y sumergiéndose en el asilamiento para generar en una narrativa más oscura.

En definitiva, podemos decir que el título res un mantra hedonista y existencial donde no basta con existir, hay que experimentar la vida y su fin de manera radical, consciente y memorable. Es por ello, que el álbum, conecta con una música frenética, de psicodelia rota y de narrativa de luces y sombras, y de caos y catarsis.

El sueño gráfico de la portada

La cubierta del disco conecta con el imaginario del álbum. Distorsiona los elementos hippies y las referencias sixty bajo una óptica alucinatoria y sombría. Se fusiona con imágenes que remiten a la contracultura californiana, al sol distorsionado y al espejismo ácido. El arte retoma la estética de los fanzines y carteles de la costa Oeste, creando un aura vintage y perturbadora, coherente con la temática inspirada en el reverso oscuro del american dream, consolidando el espíritu underground del álbum.

Voz, filosofía y posición ante la vida y la sociedad

La voz se despliega bajo un timbre cargado de matices trágico-delirantes. Su tono mezcla la aspereza de los crooners psych con inflexiones garage y ecos cavernosos. Recuerda la modulación narcótica de Jim Morrison y el dramatismo ácido de Syd Barrett, aunque matizada por una rabia más contemporánea y una frescura propia de la escena alternativa británica.

No cabe duda de que la identidad pensativa de Solar Eyes reivindica la visión del outsider moderno. Su discurso rezuma desencanto ante el mainstream, y una fascinación por la dualidad polar de la luz y la oscuridad. Por tanto, «Vive de forma extravagante! ¡Muere de forma extravagante!» podría resumir la esencia de un disco que invita a romper la rutina y a desafiar lo convencional, a exprimir la vida hasta su última gota, abrazando tanto la euforia como el riesgo.

Solar Eyes nos recuerda que vivir plenamente implica aceptar el caos y que morir también puede ser un acto de autenticidad absoluta. Este enfrentamiento implica enfrentarse a las sombras psicológicas, propias y colectivas, y vivir al margen de dogmas y normas sociales, bajo una intensidad desafiante que no teme al caos ni al error.

Hurgando en las entrañas de la playlist

Según palabras del propio Smyth: «Las canciones hablan de un mundo brutal, de héroes caídos, y de la búsqueda del sentido en una realidad contaminada por la violencia y el desencanto». El disco arranca con Murdering Hippies!, un golpe rítmico de psicodelia retro que marca el territorio. La guitarra chispea riffs agresivos y coros que evocan un aquelarre de outsiders en plena huida ácida. La letra, inspirada en Charles Manson y la violencia contracultural, traduce el malestar en pura combustión sonora.

«El álbum trata sobre el tormento psicológico autoimpuesto de estar atrapado dentro del culto a Manson. Parte de la paranoia, de la ilusión alimentada por las drogas, y de perder el contacto con la realidad, dividida entre el amor y la supervivencia, atormentada por el conocimiento de que la persona que ama es capaz de asesinar» –Glenn Smyth

Primer tramo del viaje lisérgico

El disco inicia el viaje con Murdering Hippies!, un golpe rítmico de psicodelia retro que marca el territorio. La guitarra chispea riffs agresivos y coros que evocan un aquelarre de outsiders en plena huida ácida. La letra, inspirada en Charles Manson y la violencia contracultural, traduce el malestar en pura combustión sonora.

Acto seguido sobreviene el ritmo melancólico de Time Waits For No One. Los loops y los efectos psicodélicos envuelven la voz, creando un efecto de suspensión temporal. La letra reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la necesidad de actuar. Nos hace recordar que incluso en la psicodelia existe conciencia y premura.

Inmediatamente después, suena Set the Night on Fire, un rito eléctrico que revive la intensidad con guitarras incendiarias y un groove danzante que incendia la noche. La pista combina rituales urbanos con metáforas de libertad y transgresión. Smyth canta con un filo febril, mientras la batería acentúa la sensación de movimiento constante.

Tras esos compases surgen los susurros íntimos de A Couple Of Kisses. La instrumentación es más ligera, casi juguetona, con resonancias que perpetúan el space pop de los 90. La voz se vuelve cercana, íntima, y los arreglos crean un pequeño oasis dentro del frenesí general. Sirve como puente emocional antes de sumergirse de nuevo en los golpes rítmicos.

Segundo tramo: de la oscuridad a la catarsis

Sin apenas respiro, arranca el frenesí de Your Love is Like a Drug. Se recupera la intensidad sónica a base de riffs repetitivos y un dron sutil de fondo. La letra compara el enamoramiento con la adicción y el descontrol. Es uno de los temas más bailables del álbum, fusionando psicodelia con indie dance.

Al instante, se cristaliza Speedball Lovers. La velocidad y la urgencia se vuelven protagonistas. Cada golpe de batería y cada acorde de guitarra empuja al oyente hacia adelante. La canción refleja el vértigo de la vida nocturna y la fascinación por lo prohibido.

Justo después, se materializa No Rider on the Horse. Baja el tempo y se presenta un paisaje sonoro más sombrío. Los sintetizadores y delays de guitarra crean atmósferas densas, mientras la batería mantiene un pulso constante. Smyth explora la paranoia y el aislamiento, reforzando la tensión narrativa del álbum.

Más tarde, aparece el puzzle emocional de Rubik’s Cube. Aquí la banda juega con estructuras más complejas. La canción se mueve entre piezas y secciones cambiantes. Los loops de guitarra giran sobre sí mismos. La letra reflexiona sobre las decisiones, el caos y el control, convirtiendo la escucha en un pequeño desafío mental.

Tercer tramo: de la catarsis al epílogo luminoso

El noveno corte, I See the Sun, eleva el álbum a un punto de purificación. Las guitarras expansivas, la batería precisa y las armonías brillantes simbolizan la claridad tras el desconcierto. Aquí, la luz y la oscuridad se abrazan, un leitmotiv que atraviesa todo el disco. Este respiro luminoso prepara el terreno para las sombras que aún acechan en los siguientes temas.

Tras la purga anterior, Mr. Magpie introduce un aire nuevo de misterio. Ritmos marciales y coros fantasmales crean un aura de suspense. La letra, cargada de simbolismos y dualidades, refuerza la narrativa de contracultura y subversión, recordando que incluso tras la luz, la negrura sigue viva.

Desde ese enigma, An Eagle Flies Alone abre un espacio de vuelo y libertad. La canción es expansiva, con capas de guitarra que evocan alturas y horizontes amplios. Su épica representa la autonomía y la visión panorámica de la existencia, conectando directamente la tensión previa de Mr. Magpie con un sentimiento de liberación.

El disco culmina con Hello Charlie, un epílogo breve y juguetón. La guitarra se relaja, la batería acompaña con sutileza y el ritmo se aligera. Es la despedida irónica que cierra el círculo narrativo y emotivo del álbum, devolviendo al oyente a la carretera del caos y a la alegría de Solar Eyes. La caída, el renacimiento y la alucinación colectiva quedan sellados en este guiño final.

Finalizando el viaje

El ciaje lleg a a su término y los ef ectos de la avrnira siguen dando coletazxos en la mente del oyente. Estamos ante un trabajo osado y compacto, capaz de reconectar el misticismo y y la psicodelia «peligrosa» con el pulso bailable y contemporáneo. Es un disco que escribe con lucidez el reverso tenebroso de la cultura pop sin caer en la caricatura. Este hecho que queda sostenido por las letras y una producción férrea.

Como puntos débiles el disco asume riesgos temáticos y estéticos que pueden alienar al oyente más convencional. La constante referencia a la cultura Manson puede resultar difícil de digerir fuera de los contextos underground.

Por otra parte, la sobresaturación de referencias al psych rock clásico puede diluir la originalidad del álbum frente a lanzamientos contemporáneos que buscan una mayor innovación sonora. Sin embargo, el carácter conceptual, la coherencia del viaje lírico y musical, y la potencia expresiva del dúo, despliegan un magnetismo único en la escena indie psych gracias a su producción y nexos con la contracultura y la psicodelia hippie.

La fascinación que existe en el público por lo psicodélico y los temas oscuros puede posicionar a Solar Eyes como referentes de la nueva ola británica y abrirles la puerta a festivales internacionales y colaboraciones con cine y audiovisual.

Como reza el título del esférico… ¡Vive de forma extravagante! ¡Muere de forma extravagante! es una invitación a bailar en el borde de la luz y de la sombra, a mirar más allá del espejo cotidiano y a aceptar la paradoja de que el caos puede ser tan hermoso como peligroso. La exuberancia puede coexistir con la reflexión y eso es precisamente lo que Solar Eyes nos recuerda. La música no solo se escucha sino que se atraviesa, se respira y se vive. Es el encanto de su ácida seducción.

Escucha aquí «Live Freaky! Die Freaky» de Solar Eyes