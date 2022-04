El dúo estadounidense conformado por la vocalista y letrista Jade Matthews y el productor Augustus Muller (Boy Harsher) ha regresado con la banda sonora de The Runner.

La pareja, que se conoció mientras estudiaba cine en el Savannah College of Art and Design, decidieron realizar este cortometraje durante la pandemia. Es una especie de ‘documental’ con tintes de Lynch, Lars Von Trier y Cronenberg, que muestra el proceso de grabación del dúo, un camino de lujuria y compulsión que rinde un homenaje al horror de los 80.

El soundtrack abre magistralmente con Tower, una mezcla de voces que combinan el terror y frustración, acompañadas con los sintetizadores reflexivos de Muller, los cuales van descendiendo poco a poco para dar continuidad a Give Me a Reason, una pista seductora, misteriosa y romántica, empapada a la vez de tristeza.

En Autonomy tenemos la colaboración con Cooper Handy, siendo la canción número tres, pero la que cierra con broche de oro la película. Este es un tema fascinante, que combina sintetizadores brillantes y que nos hacen recordar inmediatamente a New Order. A diferencia de las demás canciones, esta tiene una percusión alegre y se siente esperanzadora.

Continúan The Ride Home y Escape, dos canciones que pasarían desapercibidas por sus letras genéricas al escucharlas por primera vez, pero funcionan en el contexto de la película. Las inclinaciones italo-disco se hacen presentes en Machina, un tema en compañía de BOAN, que termina evocando la magia y nostalgia de esos tiempos. El álbum cierra con I Understand: un viaje lírico al abismo vocal de Matthews, If you wanna break free / all you gotta do is tell me, and I will understand.

Si bien la película carece de elementos, el proyecto muestra la evolución del dúo, dejándonos un soundtrack virtuoso, tributo al darkwave de los 80s. Para fans de Boy Harsher esta entrega será satisfactoria y no dudo que varias canciones, atraigan a nuevos seguidores de la banda. Se agradece que haya más proyectos apoyando la narración cinematográfica.

Escucha aquí el disco de Boy Harsher