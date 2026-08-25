Brandon Flowers – Thrasher

¿Thrasher es una reinvención o una vuelta a las raíces?

Antes de los estadios y las luces de Las Vegas hubo una casa en Utah. En esa casa se escuchaba mucho country, ya que el padre de Brandon era un fanático de Johnny Cash y Waylon Jennings. Pero su educación musical no quedó ahí. Su hermano mayor le inculcó el amor por el new wave y el pop/rock británico, enseñándole bandas como The Smiths o The Cure, además de Metallica. Mucho antes de llenar estadios y de siquiera empezar su carrera, Flowers ya estaba creando el universo musical que lo definiría.

Su carrera en The Killers hizo de Las Vegas una identidad. Thrasher hace de Utah un recuerdo, su recuerdo. Quizás por ello, lo nuevo de Flowers no suena a un músico intentando caminos nuevos. Más bien suena a un músico recuperando algo que siempre estuvo ahí. Después de dos discos en solitario y más de diez años después de The Desired Effect, su anterior disco, Flowers abandona gran parte de esa grandilocuencia que asociamos a The Killers para pasarse al country, el folk y la tradición americana.

«Yo crecí escuchando synth-pop y a bandas inglesas como New Order y los Smiths, pero un día, conduciendo por Las Vegas, puse una de esas emisoras de radio que se dedican al rock clásico y tocaron Born to Run. Tenía 24 años. En cuanto aparqué el coche, fui a comprarme el disco. Escuchando ese disco, en la cabeza no tenía New Jersey, sino una América que supe reconocer y que en cierta forma había olvidado». Declaraba Brandon para la revista Rolling Stone.

Thrasher y el sonido de Nashville

Si Thrasher nace de la memoria, su sonido procede de Nashville. Flowers se aleja de los sintetizadores y las capas de producción para abrazar una instrumentación mucho más orgánica. Guitarras acústicas, pedal steel, armónicas y arreglos a la Americana ocupan el primer plano. Estos elementos junto a un jugoso coro aportan al disco esa cercanía que pierde el rock de estadio que ha caracterizado a Flowers. Este cambio, musicalmente tan diferente, no hace que parezca otro Brandon, las canciones siguen cargadas de esa épica que sólo consigue su voz. Ahora esa épica se centra en una guitarra acústica, una historia familiar o un recuerdo de infancia.

La elección del sonido Nashville no es metida con calzador. Brandon reunió a varios de los músicos más destacados del género en los míticos RCA Studios. Las paredes de ese estudio han sido testigos de grabaciones de artistas como Elvis Presley, Willie Nelson o Roy Orbison entre muchos otros. Brandon se junta con músicos como David Rawlings a la guitarra, Bruce Bouton a la pedal steel o el legendario Charlie McCoy (Dylan, Elvis, Cash) a la armónica a sus 85 años. Con este elenco a su alcance, Brandon ha querido volver a sus raíces de la manera más auténtica.

En los últimos años hemos visto cómo cantantes de otros géneros cambiaban de estilo radicalmente para irse al country. Thrasher no suena como un rockero disfrazándose de cowboy durante diez canciones. Suena a un músico que vuelve a las canciones con las que creció y que a pesar de que otro estilo lo llevara al éxito, siempre habían estado ahí.



El elenco de músicos de Thrasher.

Canciones para volver a casa

Si una canción representa al disco, esa es la que lo abre, “Does It ever Cross Your Mind?”. Nos encontramos con un corte de country clásico, armónica y guitarras cobran vida con sus frases y Brandon luce su mejor faceta de cantautor. Una letra visceral que habla del destino o del universo juntando milagrosamente a dos personas. «Podría haber nacido en Bangladesh, pero no, nací aquí, con suficientes caramelos en mi cesta». Es una de las frases características de la canción, en la que deja claro que se siente afortunado de la vida que ha tenido.

Nos adentramos en una taberna típica americana en “One Of Us”. Imagínense la taberna de madera, paisanos disfrutando de una cerveza y la banda tocando fondo. El tema tiene un ritmo más bailable, pero a pesar de tener ese pulso, Brandon se abre por completo con la letra. Flowers nos habla de pérdidas y relaciones personales, agradeciendo a alguien que siempre fue uno de los suyos.

Si quisiéramos tener una imagen de su infancia, “Tiger’s Blood” nos transporta directamente a ella. Esta canción podría ser el corazón de Thrasher, el estadounidense habla sobre la figura de su padre y la música con la que creció. Flowers pudo haber abandonado Utah por Las Vegas, la vida rural por los grandes escenarios, aun así esa herencia country, nunca desapareció. La influencia de The Boss se hace evidente en este tema, empapado de la pura tradición americana.

Vuelta a la ciudad que nunca duerme

Momentáneamente volvemos a Las Vegas, sus casinos y sus luces en “Paradise”. Brandon se inspira en personas cercanas que dedicaron su vida a trabajar en casinos de la ciudad. A lo largo de este enérgico tema, Flowers nos hace meternos en la piel de alguien que ve el éxito pasar de cerca. Habla de esas personas que están tan cerca del lujo sin poder llegar a rozarlo, como un empleado que aparca coches caros. En una reciente entrevista, el cantante confesaba que es una réplica a “Another Day in Paradise”, el éxito de Phil Collins.

Una sección de vientos nos da la bienvenida al viaje en “The Red Ground”. Este tema se convierte en el más cinematográfico del disco. Podemos cerrar los ojos e imaginarnos en un paraje desértico, ya sea de México o de Texas. Lo que sí está claro es que podría dar paso a una gran secuencia de una película. Los pequeños fraseos de guitarra junto a los vientos y esa sección rítmica tan de película, se convierten en la banda sonora de esa Utah que atraviesa todo el álbum.

La quinta estrella

En el último álbum de The Killers: Pressure Machine, ya apreciamos ciertos aires de country/western. Pero en Thrasher, el estadounidense ha explotado todo su potencial. Sí es cierto, que podemos encontrarnos con ciertos pasajes que podrían evitarse y el disco seguiría siendo igual de bueno. Lo que vulgarmente se conocería como “canciones de relleno”. “Miss America” seguramente no sea relleno, Brandon no es de esos, pero es una canción que se convierte en una canción más. A lo largo del disco nos encontramos con canciones con una identidad muy marcada como “Paradise” o “Does It Ever Cross Your Mind”. Personalmente de cinco estrellas que podría tener el álbum, yo le daría cuatro y comenzaría con la quinta. El hecho de contar con esos músicos ya hace que el disco tenga un nivel excepcional, solo hay que escuchar esa armónica, que tiene vida propia. Brandon se siente libre y eso lo notamos en el nivel de interpretación, que es, simplemente fantástico.

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