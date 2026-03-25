Los hijos bastardos de la «new wave»

Dicen queIrreversible es todo aquello que, una vez ocurrido, no admite marcha atrás, es decir, que no se puede devolver al estado anterior. Es un concepto ligado al tiempo: marca un antes y un después, una línea que se cruza una sola vez. Entenderlo no es rendirse, sino aprender a vivir sabiendo que no hay botón de deshacer.

Al mismo tiempo, Irreversible es el concepto y segundo álbum de estudio por el que Brigitte Calls Me Baby (abreviado BCMB) deja de ser una banda perdida de los 80 para asumir que también puede convertir la vulnerabilidad extrema en combustible en pleno colapso emocional. En base a ello, el disco funciona como una tesis sobre el cambio inevitable y el punto de no retorno, tanto en lo personal como en lo artístico, es decir, con esa imposibilidad de volver atrás.

Publicado el 13 de marzo de 2026 a través de ATO Records, Irreversible consolida una mezcla muy cuidada de indie rock contemporáneo, new wave ochentero y romanticismo crooner de los 50 cincuentero. Conceptualmente, sus once cortes orbitan alrededor de la memoria, la obsesión y las heridas que ya no se pueden deshacer.

Este abanico existencial toma forma gracias al trabajo de la voz barítona y dramática de Wes Leavins, las guitarras de Jack Fluegel y David Rosendahl, el bajo de Devin Wessels al bajo y la batería de Jeremy Benshish. La producción es obra de los hermanos Lawrence y Yves Rothman, que graban en Los Ángeles y apuestan por un sonido de capas mínimas para no borrar la tensión del directo.

Manual de heridas permanentes

Irreversible gira en torno a tres ejes clave: el punto de no retorno emocional, la crisis del crooner y el choque entre nostalgia estética y un presente mental muy roto. Leavins habla de momentos, pérdidas y romances que te desfiguran por dentro hasta que ya no puedes reconocerte en tu versión anterior, y eso se cuela tanto en las letras como en el tono casi confesional de su interpretación.

Es decir, funciona como una palabra fría, casi clínica, aplicada a experiencias tan íntimas como un sueño de infidelidad o el recuerdo de unos primeros días de amor que se han ido para siempre. Cada canción es una variación sobre esa idea de permanencia emocional: el subconsciente que te traiciona, la mirada ajena que te define, la certeza de que las cicatrices duran más que cualquier relación.

«Una vez que el público te observa, la forma en que escribes canciones cambia para siempre. Ya no puedes volver a la pureza de escribir solo para ti; no hay vuelta atrás. El álbum acepta que la mirada del otro es irreversible y ahora forma parte de su identidad. Es el fin de la inocencia artística» –Wes Leavins

Rediseñando la existencia

Es por ello que el álbum trata sobre eventos que dejan marca. De lo irreversible como trauma. Una vez que conoces a alguien o pierdes a alguien, tu mapa emocional se redibuja. No existe un botón de reiniciar para volver a ser quien eras antes de esa persona. El tiempo se cristaliza como enemigo y solo se mueve en una dirección. Esa ansiedad recorre todo el tracklist, como la incesante sensación de que cada segundo que pasa te aleja más de una versión de ti mismo que era más feliz o más simple.

El concepto visual refuerza este mensaje. Wes Leavins aparece a menudo con trajes impecables, pero en entornos que sugieren decadencia o aislamiento. Es la imagen de la elegancia que se quiebra. Una vez que la máscara de perfección se rompe, el daño es irreversible, y el álbum celebra esa rotura como algo honesto. En resumen, Irreversible es el sonido de una banda aceptando que crecer es perder cosas por el camino, pero que en esa pérdida es donde se encuentra la verdadera identidad.

«Post‑punk» de terciopelo y cuchillas

BCMB se formaron en Chicago y se colocaron en el radar indie con un debut que jugaba sin pudor al revival de época, mezclando ecos rockabilly y jangle pop con una estética de crooner anacrónico. Desde entonces han girado intensamente, teloneando a bandas como Inhaler y preparando el salto a festivales de mayor tamaño, mientras la crítica los encajonaba entre The Smiths, Echo & The Bunnymen, The Cure y los primerizos The Killers.

En Irreversible se nota que han decidido tensar ese mapa de influencias: las guitarras chorus y el dramatismo vocal claramente morriseyano chocan con bajos melódicos muy New Order, sintes que huelen a OMD y un pulso rítmico que mira de reojo al revival post‑punk de The Strokes. También hay huellas del britpop teatral de Pulp, de la melancolía pop de The La’s y de la sensibilidad alternativa de Radiohead cuando se trata de desnudar la vulnerabilidad sin perder elegancia.

El laboratorio de los hermanos Rothman

Sonoramente, Irreversible se mueve en una línea de producción pulida, con mucho brillo en guitarras y sintes, pero sin caer del todo en el pastiche retro. Los Rothman construyen un paisaje donde conviven baterías orgánicas y percusiones programadas, capas de órgano, líneas de bajo muy presentes y guitarras que pasan del arpegio jangle al riff new wave afilado.

La voz de Wes Leavins es el arma principal: un barítono dramático, a medio camino entre Morrissey y un crooner clásico, que articula cada sílaba como si estuviera cantando al borde del escenario, mirando a alguien concreto en la primera fila. Ese tono teatral sostiene el concepto del crooner en crisis. No es solo seducción, también es ansiedad, ataques de pánico disfrazados de serenata y confesiones que suenan demasiado íntimas para un espacio público.

Once formas de no volver atrás

Sumergirse en el minutaje de este trabajo es aceptar un juego de espejos donde la luz del pop más radiante siempre proyecta una sombra cargada de intención. No estamos ante una simple colección de cortes, sino ante una secuencia narrativa que disecciona la imposibilidad de dar marcha atrás. A través de once pasajes, la banda nos conduce por un laberinto de guitarras de cristal y sintetizadores que parecen rescatados de una madrugada en los ochenta, construyendo un relato donde cada melodía es una huella y cada estribillo un recordatorio de lo que ya no podemos cambiar.

Es en este despliegue de honestidad brutal donde las composiciones de Leavins encuentran su verdadera fuerza, transformando el arrepentimiento en una experiencia colectiva y bailable. A continuación, desgranamos este inventario de memorias irreversibles, pista a pista.

La melancolía onírica y de neón

El viaje comienza con There’s Always, un medio tiempo donde la mezcla de jangle pop y esa épica contenida se hace tangible mediante guitarras limpias y un estribillo que crece sin llegar a estallar. Líricamente, el título evoca una reflexión suspendida: «siempre hay… algo que interrumpe la calma, un pero, un recuerdo, una persona que vuelve, dejando la sensación de bucle emocional». Es un rastro de memoria o una presencia que regresa para instalarnos en ese bucle emocional que vertebra todo el álbum.

Sin solución de continuidad, Slumber Party golpea con un nervio directo y ganchos pop que beben de The Cars y el revival dosmilero, elevando el estribillo al modo de The Killers. Tras ese disfraz de fiesta de pijama, late una crítica a la exhibición constante y a la obligación de «actuar la propia intimidad para una audiencia invisible», sugiriendo que incluso en el descanso somos observados.

La narrativa se vuelve cinematográfica en I Danced With Another Love In My Dream, momento en el que las resonancias con The Smiths emergen con mayor nitidez. Es una confesión sobre infidelidades del subconsciente donde «el sueño te traiciona y te obliga a mirar de frente deseos no verbalizados», planteando si una traición onírica puede ser un punto de no retorno en lo real.

Esa tensión desemboca en la atmósfera opresiva de The Pit, un descenso hacia un post-punk de neón donde mandan los órganos y las percusiones programadas. Aquí, la fosa es un agujero emocional, una «depresión alimentada por la desconexión y la soledad de la carretera» que el propio Leavins ha señalado como el núcleo de este concepto.

Diseños genéticos y estelas invisibles

Con Truth Is Stranger Than Fiction recuperamos las guitarras afiladas y el pulso de The Strokes, envueltas en la grandilocuencia de la era Hot Fuss. Es una declaración de principios: las obsesiones y autoengaños que narra el disco son «más absurdos y dolorosos que cualquier ficción escrita».

Por su parte, These Acts Of Which We’re Designed profundiza en texturas sintéticas para hablarnos de un determinismo inquietante, de «comportamientos que repetimos por un guion genético que nos empuja al desastre».

Como un respiro necesario aparece Sillage, un interludio atmosférico que funciona como un perfume sonoro. El término francés define la estela que deja un aroma al pasar, la metáfora exacta para esas «huellas invisibles de las personas que ya no habitan nuestro presente».

El eco de la memoria en un cierre irreversible

En el tramo final, I Can’t Have You All To Myself nos muestra a un crooner abatido. La voz de Leavins se quiebra sobre una balada que explora la imposibilidad de poseer al otro y esa «soledad radical de aceptar que nunca serás el universo entero de nadie».

El pulso eléctrico regresa con I Can Take the Sun Out of the Sky, un corte de familiaridad instantánea que juega con la omnipotencia del amor adolescente para estrellarse contra la realidad de no poder cambiar ni nuestros propios patrones.

Esa nostalgia agridulce culmina en The Early Days of Love, un homenaje nítido a la luz de The Smiths donde el cerebro edita el pasado para hacerlo habitable. Finalmente, Send Those Memories cierra el arco. Es una súplica para que nos devuelvan los recuerdos atrapados en el otro, una aceptación final de que «jamás volverás a ser la misma persona que antes de que esa historia te atravesara».

Leavins canta sobre un amor terminado que aún duele porque dejar ir a esa persona sigue siendo una tarea pendiente, pidiendo casi por correo una devolución de todos esos recuerdos que se han quedado atrapados en el otro. Es un final perfecto para el arco conceptual: cuando suplicas que te devuelvan las memorias, en realidad aceptas que jamás volverás a ser quien eras antes de esa historia, justo la definición práctica de lo irreversible.

La herencia BCMB

Con Irreversible, el pasado deja de ser un disfraz. Brigitte Calls Me Baby firman un paso adelante extraño y honesto, esa zancada incómoda que das cuando por fin dejas de imitar a tus héroes y empiezas a parecerte peligrosamente a ti mismo.

Estamos frente a un disco que suena clásico sin ser museo, que usa el brillo del new wave para iluminar la ansiedad contemporánea y que convierte a Wes Leavins en uno de los pocos crooners capaces de cantar la fragilidad sin esconderse detrás del guiño retro. Si el pasado era estilismo, aquí lo que no tiene marcha atrás es la identidad: Brigitte Calls Me Baby ya no se pueden deshacer de la banda en la que se han convertido, y eso, por suerte, también es irreversible.

El último asalto

No cabe duda de que el mensaje central del álbum estriba alrededor de la vulnerabilidad extrema y la aceptación de que el tiempo y las emociones nos transforman de manera permanente. El título no es casualidad.

Irreversible explora la idea de que hay momentos, traumas o encuentros amorosos que te cambian tanto que no hay vuelta atrás. Una vez que experimentas algo profundo (una pérdida, un éxito repentino o un desamor), la versión anterior de ti mismo deja de existir. Wes utiliza su voz barítona no solo para seducir, sino para mostrar fragilidad y ansiedad. Las letras hablan de sentirse observado, de la soledad en medio de la gira y de la desconexión con la realidad.

Conceptualmente, el disco intenta unir dos mundos: la estética visual de los 50 y el sonido de los 80 junto a letras que se sienten muy actuales sobre la salud mental y la presión social. La obsesión y el sueño, la mirada del otro y la permanencia son los temas recurrentes. Es el miedo a que nada de lo que construimos sea eterno, pero que las cicatrices sí lo sean. En resumen, Irreversible es una exploración de la identidad de una banda que intenta encontrar su lugar en el presente usando las herramientas del pasado.

Escucha aquí «Irreversible» de Brigitte Calls Me Baby