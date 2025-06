Bruce Springsteen – Tracks II: The Lost Albums

Difícil es abordar el análisis de un Box con más de 80 pistas firmadas por un as del rock country como es Bruce Springsteen. Bruce es simplemente Bruce y por ello le llaman… The Boss.

Hacía tiempo que permanecía desconectado de sus andanzas, aunque siempre ha permanecido dentro mi sino como uno de los artistas que más me han impactado. Su bagaje musical es un lujo, sus directos un auténtico torbellino de sonido, calidad y entrega. Cuenta con discos preciosos y temazos que se han impregnado en el código genético de millones de personas. No hacen falta presentaciones, ni enumerar sus cuantiosos éxitos.

Todos tenemos en nuestras cabezas múltiples canciones que nos hacen recordar la vida, las emociones, la gente, la sociedad… A medida que ha encanecido, sigue siendo un virtuoso potente y magnánimo. Llena los estadios más enormes y mantiene un vínculo profundo con sus millones de seguidores. Su carrera y legado han contribuido a dar forma a la música y han inspirado a generaciones de músicos.

Bruce Springsteen es un autor incomparable, que ha capturado el espíritu de las clases trabajadoras, y ha compartido su visión del mundo a través de su música, usándola como una plataforma para abogar por la justicia social. Simultáneamente ha sido un firme defensor de los derechos de los inmigrantes, y ha participado en campañas políticas para promover el cambio. Su habilidad para contar historias y su entrega apasionada, lo convierten en una presencia imparable en la escena musical.

«La música puede ser un arma poderosa para el cambio social y político. Puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas» (BRUCE SPRINGSTEEN)

Pues bien, The Boss acaba de sacarse de la manga un monstruo musical: Tracks II: The Lost Albums, una colección de 83 canciones repartidas en 7 discos de lujo que cubren un total auditivo de 4 horas y 45 minutos. ¿Quién es capaz hoy en día con 75 años de edad lanzar semejante proeza? Creo que solo hay una respuesta: BRUCE SPRINGSTEEN.

La macro pieza ha visto la luz pública este 27 de junio de 2025 y lo ha hecho a través de la discográfica Columbia Records. Bajo la producción de Ron Aniello, Jon Landau y el propio Bruce Springsteen, el gigantesco box es la continuación de su anterior entrega recopilatoria, Tracks (1998), otra brillante colección que reúne cuatro discos de tomas descartadas.

Recordemos que el 20 de junio de 2025 se estrenó el documental de 17 minutos Inside Tracks II: The Lost Albums, donde el propio Springsteen ofrece a los espectadores una mirada profunda de cada «álbum perdido». En él se habla de los 7 discos inéditos (perdidos) que permanecian ocultos al público: Twilight Hours, Perfect World, Streets of Philadelphia Sessions, Faithless, Somewhere North of Nashville, Inyo y LA Garage Sessions ’83.

Erik Flannigan, responsable de los archivos de Bruce Springsteen, incluye en el documental comentarios sobre los contextos que circundaron estas grabaciones e historias inéditas. Tambien confirma que habrá una tercera y última titulada caja recopilatoria, Tracks III, que posiblemente verá la luz durante los próximos tres años. Se comenta que será una entrega similar a la primera caja y, por tanto, contendrá canciones de toda su carrera en lugar de álbumes completos.

«Escribo sobre el amor, la pérdida y la lucha porque son las cosas que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas» (BRUCE SPRINGSTEEN)

Bruce Springsteen siempre ha sido un narrador cuyas letras revelan múltiples facetas de su creatividad y evolución artística. Muchas de las canciones de Tracks II muestran un enfoque más experimental e introspectivo, incluso más crudo en comparación con los álbumes principales.

En él se pueden distinguir varias corrientes temáticas y estilísticas como narrativas humanas y sociales que hablan de historias de personajes marginados, luchadores y soñadores, o que desarrollan una diversa experimentación musical que hace gala a una gran variedad de estilos y arreglos, desde baladas hasta canciones con influencias de country, folk y rock; finalmente expresa un documentario de reflexiones personales donde se expresan momentos de introspección, dudas y autoevaluaciones en las que el artista explora su propia identidad e inquietudes.

Esta nuevo lanzamiento multi volumen permite pues al oyente apreciar la amplitud y profundidad del proceso creativo de Bruce Springsteen. La inclusión de estas grabaciones revela que muchas canciones podrían haberse convertido en clásicos por derecho propio. Además, Tracks II ofrece una visión más íntima del artista, mostrando sus perplejidades, su perfeccionismo y su deseo de experimentar con diferentes ideas, lo que humaniza y enriquece la percepción de su obra.

El lanzamiento de Tracks II ha sido recibido con enorme entusiasmo por parte de los seguidores y críticos, ya que proporciona un material adicional para comprender mejor la trayectoria del Boss. Las 83 pistas que ofrece son magníficas. No hay desperdicios ni rellenos, salvo algún tema instrumental donde se echa en falta el rugido del rockero. Cada una de las pistas aporta su especial idiosincrasia. En consecuencia, estamos ante un recopilatorio esencial para entender la extensión de la obra del artista y conocer la importancia de las sesiones de grabación como un espacio de experimentación y autoconocimiento.

«La vida no es solo un viaje, es una oportunidad para crear, para amar y para dejar una huella. No importa qué tan difíciles sean los tiempos, siempre hay una razón para levantarse y seguir adelante» (BRUCE SPRINGSTEEN)

Por tanto, y para finalizar este análisis cabe decir que Tracks II: The Lost Albums no presenta aquellos álbumes que Bruce Springsteen dejó de publicar, sino que recopila canciones y grabaciones relacionadas con proyectos que no llegaron a concretarse o que permanecieron inéditos en su momento. Esto incluye material que pudo haber formado parte de álbumes como The River, Nebraska, etc… o proyectos no realizados pero que ahora, en conjunto, ofrecen una visión valiosa de su proceso creativo y de sus álbumes perdidos en sentido conceptual.

Como bien confirma su página web: «Bruce Springsteen es la personificación del rock & roll, con más de 140 millones de discos vendidos en todo el mundo, y más de 70 millones en Estados Unidos. Está reconocido como un artista en vivo incomparable. Ha ganado 20 premios ‘Grammy’, un premio ‘Óscar’, dos ‘Globos de Oro’ y un premio ‘Tony’ especial». Y esto parece un nunca parar… Larga vida pues al Boss.