Buckcherry – Roar Like Thunder

«Roar Like Thunder es una maravilla de principio a fin. Tiene ritmo, vibra, y cada canción tiene un tema con el que todos se identifican. Abróchense los cinturones y disfruten del viaje» (JOSH TODD)

El rock es un flujo de energía y sentimientos que lleva circulando por mi sangre desde los años 70, cuando todavía era un crio que iba en busca de emociones intensas. Y es que el rock agita el cuerpo y remueve el metabolismo, es por eso que nunca muere ni debe morir. Partiendo de ello, Buckcherry es una de esas bandas actuales que mantienen y sintetizan este proceso. Su espíritu efervescente exhala máxima adrenalina, al mismo tiempo que alimenta fuertes flujos que explosionan glóbulos rojos.

Roar Like Thunder, undécimo álbum de su discografía (13 de junio de 2025), es el último latigazo hard rock de esa banda rocker de California, mezcla de Aerosmith, Guns N’ Roses y AC/DC. Se trata de cinco tipos capaces de reventar las neuronas mientras cristalizan el esqueleto como un cristal Swarovski de alta gama.

Como su traducción indica, Roar Like Thunder, es una onda de choque que se propaga en todas direcciones como el rugido de un trueno. Los responsables de esa vorágine son Josh Todd (voz), Stevie Dacanay (guitarra), Billy Rowe (guitarra), Kelly LeMieux (bajo) y Francis Ruiz (batería). El álbum no inventa nada, pero arrasa como el fragor de un estruendo. Así es como lo define Josh Todd y su panda de cherrys.

Roar Like Thunder sigue la línea de sus trabajos anteriores. Bajo un con estilo enérgico y crudo, las guitarras son prominentes y la voz de Josh Todd es se alza como un detonante característico de la banda. El disco se grabó en Nashville (Sienna Studios), fue producido por Marti Frederiksen y masterizado por Anthony Focx (Metallica, Aerosmith…). Los críticos han elogiado su arresto y desvergüenza. El plástico se ha publicado a través de diferentes sellos según la región: Round Hill Records en Norteamérica, Sony Japan en Japón y Earache Records en el resto del mundo.

«Hay que ser fiel a uno mismo y preservar lo que se cree. La gente va a un concierto de rock porque quiere divertirse. Si tienes buenas canciones encuentras público. Tienes que ser inolvidable, Si logras combinar todo eso, puedes tener éxito» (JOSH TODD)

Roar Like Thunder es el tema de apertura del disco. Se trata de una llamada a la acción, con un mensaje de empoderamiento y determinación. Habla sobre encontrar la fuerza interior para superar los obstáculos y alcanzar los objetivos: «Simplemente mantente con vida y ruge como un trueno». La letra es directa y sin rodeos, con un enfoque basado en la energía y en la pasión. Evoca temas de poder, resistencia y autoconfianza. La metáfora del trueno ( «roar like thunder») simboliza una expresión de fuerza interior, determinación y la capacidad de hacer sentir una presencia con impacto. La canción invita a tomar control, a ser audaz y a no temer a mostrar quién eres realmente, enfrentando los desafíos con una actitud imparable.

When The Sun Goes Down, es una reflexión sobre la noche y la libertad que conlleva. refleja un sentido de vivir el momento, donde las experiencias y emociones alcanzan su punto máximo. La canción habla sobre dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del momento, con un enfoque en la diversión y la aventura. La letra es directa y sin rodeos, con un lenguaje que es característico de la banda: «Ella sabe cómo hacer que se vuelvan locos (…) Ella está destinada al infierno cuando el sol se pone».

Come On expresa acción, deseo o desafío, con un tono directo y confrontado. Representa una invitación a enfrentarse a las dificultades, a la pasión o a la vida misma con entusiasmo y determinación. La temática es típica del estilo de Buckcherry, que a menudo aborda temas de avidez, rebeldía y empoderamiento, con un lenguaje directo: «¿Estás dispuesto a mostrar tus cicatrices?».

Talking Bout Sex es una expresión explícita y directa sobre la sexualidad y las fantasías relacionadas con ella. Buckcherry, conocida por su estilo rockero y a menudo provocador, utiliza letras que celebran y exploran temas de deseo, atracción y pasión sin reserva: «¿Qué tiene que hacer un hombre para ser tu rey?».

Blackout descifra una exploración de los instantes oscuros en la vida de una persona, sus luchas internas y la dificultad para escapar de patrones destructivos. También es una expresión de estar atrapado en un ciclo del que no se puede salir fácilmente: «Algo se ha apoderado de mi cabeza (…) Me siento como un muerto viviente».

I Go Boom se eleva como un himno a la autoexpresión, la confianza en uno mismo y la celebración de la vida a través de la música y la actitud positiva. Es un llamado a ser auténtico, a dejar que la energía interior se libere y permita disfrutar de los momentos sin miedo: «Soy salvaje. Estoy haciendo ‘tictac’ como una bomba de relojería. Puedo ver la mirada en tu cara».

Set It Free sugiere un deseo de soltar algo que ha estado retenido, ya sea sentimientos, recuerdos o relaciones que ya no sirven. La pista transmite un mensaje para liberarse de las cargas emocionales para poder avanzar. La letra refleja esos sentimientos profundos de necesidad de cambio, de dejar atrás el dolor o las restricciones, y de buscar una verdadera liberación emocional: «He vivido una buena vida (…) suficiente para alimentar mi alma. No más miradas detrás de mí. No más lágrimas (…) Nunca me rindo ante el miedo».

Hello Goodbye explora el amor y la separación, con una dualidad emocional entre el deseo de estar juntos y la realidad de que quizás las cosas no funcionen. La referencia a «hello» y «goodbye» refleja esa tensión entre el comienzo y el final de una relación y a su vez sentimientos de nostalgia y deseo, así como la aceptación de que algunas relaciones pueden llegar a su fin, incluso cuando todavía hay sentimientos arraigados: «Veo el dolor en tus ojos colgando sobre mí. Al igual que las estrellas en el cielo se disparan a través del mar. Estoy tan avergonzado de la verdad y las mentiras».

Machine Gun aborda la intensidad emocional, la autoconciencia y la autodestrucción. La metáfora del «machine gun» (ametralladora) sugiere una fuerza imparable, agresiva y demoledora que representa impulsos y una actitud desafiante frente a la vida: «He oído que te gustan los chicos malos. ¿Es solo lujuria o es lo que necesitas? ¿Romperles el corazón es solo parte de tu plan?». La repetición y el ritmo acelerado transmiten una sensación de energía incontrolable, reflejando quizás una lucha interna o una explosión de emociones. La letra también puede interpretarse como una declaración de resistencia, con la banda expresando que no se doblegarán ante las adversidades, usando la metáfora de la máquina de guerra para ilustrar su poder y determinación.

Let It Burn expresa un sentimiento intenso de liberación emocional y la necesidad de dejar atrás el dolor y las heridas del pasado, permitiendo así un nuevo comienzo. La frase «let it burn» (déjalo quemar) simboliza la idea de soltar el rencor, la tristeza o el sufrimiento en lugar de aferrarse a ellos, promoviendo un proceso de purificación y renovación. La energía intensa y el tono agresivo de la música refuerzan la sensación de desahogo y catarsis: «Mis pensamientos finalmente se están volviendo realidad. Es hora de que cambien las mareas».

Para finalizar cabe decir que Roar Like Thunder es un excelente que emerge como un poderoso rugido de rebeldía y energía desenfrenad. A través de sus diez pistas la banda canaliza su espíritu indomable con riffs contundentes y letras que incitan a la pasión. Se trata de un disco que no solo golpea con fuerza, sino que también invita a despertar esa bestia interior que busca gritar su verdad al mundo. En cada tema, Buckcherry demuestra que su música es un trueno que resuena en el alma, recordándonos que, a veces, la mejor forma de ser escuchados es simplemente rugir con toda nuestra fuerza.