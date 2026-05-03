La verdad es que me he pegado unas vueltas al nuevo disco de Bunbury, De un siglo anterior, y sigo procesándolo. Es, sin rodeos, un disco lento, de los que no hacen ningún esfuerzo por caer bien ni por darte algo inmediato a lo que agarrarte. Aquí no hay hits claros ni momentos de “subidón”, más bien todo avanza a su propio ritmo, con una calma que a ratos puede desesperar si no entras en su juego.

Me da la sensación de que es el cierre lógico de lo que empezó con Cuentas pendientes, pero mucho más desnudo y tirando de ese folklore que le tiene obsesionado últimamente. Es un trabajo muy Enrique Bunbury, con esa cabezonería suya de ir a la contra de lo que marca la industria; tiene ese punto denso, casi introspectivo, donde las canciones parecen más pensadas para escucharlas a solas que para compartirlas. De hecho, el tema homónimo, «De un siglo anterior», resume muy bien esa sensación: tiene ese aire de tango-bolero oscuro que te hace sentir que estás en un bar a las cuatro de la mañana y sin mirar el reloj.

No es, desde luego, música para tener puesta de fondo mientras haces cosas por casa. Es un álbum que te pide sentarte con una copa en la mano, poca luz para dejarte llevar y ponerte a arreglar el mundo. Quizás ese sea su punto flojo: el ritmo general. Es un disco tan de atmósfera que, si te pilla en un día con poca paciencia, puede que algunas canciones te parezcan que transitan demasiado por el mismo camino. Si alguien llega esperando algo más directo o ese rock de estadio de otras épocas, probablemente se baje a mitad del álbum.

Aun así, hay algo muy honesto en esa decisión de no adaptarse. Bunbury no está intentando gustar ni convencer a nadie aquí y eso se nota. Otra cosa es que te apetezca acompañarlo en ese viaje más pausado. Si conectas, bien y si no, tampoco pasa nada. No te persigue, o entras tú, o se queda donde está. Al final, es el disco de un tío que se siente de otra época y, sinceramente, no le importa lo más mínimo que lo sepamos.

Es Enrique Bunbury en estado puro, haciendo exactamente lo que le da la gana.

Escucha aquí De un siglo anterior, de Enrique Bunbury