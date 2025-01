Cariño – Tanto por hacer

Dos años después de Cariño, su disco homónimo, el pasado mes de noviembre, la banda formada por María Talaverano, Paola Rivero y Alicia Ros lanzó su tercer trabajo Tanto por hacer (2024).

Tras publicar dos álbumes, pasar por el Coachella (con gira por Estados Unidos incluida) y recibir el calor del público durante casi 7 años, las integrantes de Cariño deciden poner un punto y aparte a lo que habían estado haciendo hasta ahora y pararse a reflexionar sobre el rumbo que quieren seguir, tanto a nivel profesional como a nivel personal. De este momento de introspección del grupo nace un álbum diferente, en el que juegan con sonidos nuevos, mezclan estilos y nos presentan canciones con letras más profundas, pero siempre manteniendo el sello de identidad de las Cariño que conocemos: melodías alegres y estribillos pegadizos en canciones pop. Esta aventura no la han emprendido solas, sino que han contado para su producción, por primera vez, con los argentinos Luis Lamadrid y El Malamia (Lucas Solovera).

El mismo título del álbum es toda una declaración de intenciones, y es que las creadoras de los que son ya himnos del indie nacional como Bisexual o Si quieres nos dejan claro que tienen muchas cosas nuevas que ofrecernos. Si hasta ahora mucha gente utilizaba el término «tontipop» para etiquetar su música, con este nuevo disco se desprenden por completo de él. Nos encontramos con letras más maduras que abordan amor y desamor desde un punto de vista diferente. Ya no le cantan a ese sentimiento ansioso y juvenil que dejaban ver en sus trabajos anteriores, sino que hablan de él de una forma más calmada, haciendo balance sobre las cosas buenas y malas que tiene. El sonido que nos presentan en Tanto por hacer es también diferente. Por primera vez se han atrevido a incluir baladas en un álbum, como Siempre pierdo todo, donde, además, juegan con nuevos instrumentos como el piano. En general, el sonido que envuelve el disco es mucho más orgánico y sin tanta presencia de sintetizadores como en sus dos anteriores LP.

La canción que abre el disco, Nada importa tanto, posiblemente sea la que mejor resuma la idea principal que quieren transmitir con él. Es un grito a la relativización en una época en la que se nos exige ser los mejores en cada cosa que hacemos para ser validados por la sociedad. El mensaje que quieren dejarnos en este tema es claro: tenemos que pararnos y ver la vida desde otra perspectiva, una que nos permita discernir entre lo que es realmente trascendental y aquello de lo que podemos prescindir. Al final, no pasa nada si no apruebas un examen o si no te ascienden en el trabajo, y, aunque parezca que el mundo se cae cuando rompes con tu pareja, mañana volverá a amanecer igual que lo ha hecho hoy. Nada es tan importante como para hacer al mundo detenerse.

Tras este inicio, nos encontramos con Venero, una canción que habla sobre la dificultad de olvidar a quien todavía significa todo para ti, pero sabiendo que debes hacerlo por mucho que duela. En este disco, lleno de contrastes, donde Cariño no dejan de experimentar con nuevas melodías y mezclas de géneros, nos encontramos con varios temas en los que se aventuran con ritmos que recuerdan a la música urbana. Veneno o La última vez pueden ser dos de ellos, aunque más claramente lo vemos en Y yo que pensaba. Sin embargo, este no es el único estilo nuevo con el que se atreven, ya que, en la tercera canción, B2B, nos encontramos con un estribillo que, musicalmente, podría estar sacado de una canción de k-pop.

Pero lo que no puede faltar, sin lugar a duda, en un álbum de Cariño son las canciones pop. La reina por excelencia es Lo noto, pues es en ella donde mejor reconocemos ese ritmo que caracterizaba los trabajos anteriores del trío, aunque rápidamente nos damos cuenta de que su letra contiene un mensaje totalmente diferente al que nos tienen acostumbrados. Las relaciones (sea del tipo que sea) son complejas, porque los seres humanos lo somos, y muchas veces aparecen conflictos que tenemos que resolver para evitar que se enquisten. Justo después de este golpe de realidad, nos encontramos Hay magia, uno de los temas más bonitos que han escrito y que contrasta por completo con el anterior. Su mismo título ya nos da pistas sobre lo que nos vamos a encontrar cuando la escuchemos, y es que eso es precisamente lo que sentimos cuando conocemos a ese alguien. De repente nuestra vida se llena de magia, todo es perfecto, nunca nos han roto, y el mundo entero empieza a girar a nuestro alrededor.

En Tanto por hacer había también un hueco para responder a aquellos que les habían sugerido hacer una canción protesta. El amor y el romanticismo van insertos en su ADN y, como dejan bien claro en No quería escribir de amor, novena canción del disco, «querían escribir una canción que no fuera de amor, pero no pueden porque, en el fondo, no quieren».

Cariño querían que su tercer disco fuese diferente y, en mi opinión, lo han conseguido con creces. Nos han presentado un trabajo perfectamente cohesionado, con un hilo conductor que une cada uno de sus temas y que nos va guiando a lo largo de las doce canciones que lo componen. Desde la portada, donde simulan el conocido meme del autobús, hasta Botellas a pares, María, Paola y Alicia nos recuerdan que tanto el amor como la vida misma están llenos de matices; no todo es bueno o malo y no podemos ser felices todo el tiempo. A veces hay que ser adultos, valorar lo que queremos en nuestra vida y aprender a soltar lo que no nos conviene, y otras veces tenemos volver a ilusionarnos por ese «amor adolescente, como cuando tenía[mos] 20» y dejarnos llevar.

