Carlangas – Universo Paralelo

Con Universo Paralelo, Carlangas entrega un disco que suena muy seguro de sí mismo, pero sin necesidad de recurrir a grandes artificios para llamar la atención. Desde la primera escucha se percibe una sensación de libertad creativa, como si hubiera decidido dejar de lado cualquier presión externa para centrarse únicamente en hacer las canciones que realmente quería hacer. El resultado es un álbum directo y honesto.

Esa personalidad se nota especialmente en temas como “Gran Vía”, una de las canciones más inmediatas del disco. Tiene una energía contagiosa y un gancho melódico que hace que vuelva a tu cabeza horas después de haberla escuchado. En el otro extremo está “Familia S.L.”, donde muestra una faceta más reflexiva, observando ciertas dinámicas con una mezcla de ironía, crítica y cercanía que funciona especialmente bien.

Uno de los mayores aciertos de Universo Paralelo es que consigue combinar intensidad y ligereza sin perder coherencia. Las guitarras vuelven a ocupar el centro de la propuesta y todo transmite una sensación muy orgánica, como si las canciones hubieran nacido en un local de ensayo antes que en una pantalla de ordenador.

Dentro de esa energía destaca “Problemas”, junto a Dear Joanne, una de las canciones más contundentes del álbum. Tiene actitud, tiene nervio y una letra que apunta directamente a esa tendencia de culpar siempre a los demás o al sistema sin detenerse a mirar hacia uno mismo. Es un tema que entra por la fuerza de las guitarras, pero que gana todavía más peso cuando se presta atención a lo que está diciendo.

Frente a esa cara aparece “Lo quiero todo”. Sin perder la identidad del disco, baja un poco las revoluciones y demuestra que también sabe moverse en terrenos más melódicos y abiertos. Es una de esas canciones que entran con facilidad, pero que encajan perfectamente dentro del conjunto porque mantienen intacta la personalidad del álbum.

También se agradece que Carlangas siga apostando por una forma de escribir muy reconocible. Sus canciones parten de situaciones cotidianas y emociones cercanas, pero evitan tanto el dramatismo excesivo como las frases grandilocuentes. Hay ironía, hay observación y, sobre todo, hay una sensación constante de que está contando cosas que todos conocemos de primera mano.

Universo Paralelo no es un disco que pretenda reinventar nada, y precisamente ahí reside parte de su encanto. Después de varias escuchas, queda la impresión de que el gallego ha encontrado un equilibrio muy natural entre la inmediatez del rock, el gancho del pop y una manera de escribir que suena cada vez más personal.

Escucha aquí el disco de Carlangas, Universo Paralelo