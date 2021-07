Carlota está puto pillada. Todos lo hemos estado, no vamos a engañar a nadie. Es una sensación bonita, pero también a veces te deja un poco en la mierda. Qué se le va a hacer.

En realidad, no sé si Carlota sigue pillada o si ya se la ha pasado. O si ha estado pillada de diferentes personas. La cuestión es que en Regálame Flores hay fotografías de momentos bonitos. Acercarse a una persona con todo el miedo que eso implica (Cerca del sol), desearla muy fuerte y saber que la hostia está al caer (Noches en el mar), agarrarse a una persona sin que importe el resto del mundo (Abrázame) o seguir aferrándose a algo que nunca más será (El final).

No conozco a Carlota. O sí. Me recuerda a algunos momentos de mi vida. Yo también he estado obsesionado con algunas personas. He tratado de acercarme a ellas, he dado parte de mí o he disimulado mi alergia al polen para hacer un plan bonito. Al escucharla, siento que he pasado por ahí.

Si tengo algo claro, es que lo que hace Carlota es especial. Llevo semanas tratando de dar vuelta a esta reseña y hay mil formas de hacerlo fácil. Podría hablar de lo cristalina y frágil de su voz; de los arreglos que introduce en las canciones inspirándose en la música sesentera; de su similitud (facilona, he estado peleando por no incluirlo) con la voz de Amaia Romero en temas como Vuelvo enseguida; en la coctelera de twee pop, canción melódica o power pop que es su música; en que, a diferencia de otros grupos de indie pop más inspirados en sonidos actuales, esto te lleva al catálogo noventero de Elefant y más allá.

Pero hay algo diferente con Carlota. Es algo curioso. En ocasiones, cuando estoy cerca de dormir, de repente surge una melodía en mi cabeza. Y esa es la de Los últimos días felices o de Flores o Qué fácil es querer. Esto no es tan frecuente en mí.

Durante estos últimos días he vuelto a escuchar a Carlota. El disco entero, de principio a fin. Creo que es una persona consciente de que está creciendo. Que ha estado sola, pero ahora está mejor. Y yo me alegro de ello cuando vuelvo a escuchar, por enésima vez, La despedida.

A veces me pregunto si Carlota estará bien. Ojalá que sí.

Escucha aquí el último trabajo de Carlota