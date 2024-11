Carolina Durante se reafirma como una de las bandas más atractivas del panorama alternativo español con su tercer álbum, Elige tu Propia Aventura (2024, Sonido Muchacho/Universal Music). Con este trabajo, los madrileños abrazan la madurez mientras recorren los altibajos emocionales de una generación que, además de su aventura, elige su propio caos.

La fórmula que trazan se niega a abandonar la frescura descarada que los hizo únicos (y que marcó una nueva línea en el panorama musical más novel), y se lanzan a ampliar su sonido con nuevos matices que se atreven a mirar hacia géneros y épocas que van más allá de su característico punk-pop.

He de admitir que nunca fui especialmente fan de este grupo. Aunque entendía su popularidad, sus discos anteriores no terminaban de resonar conmigo; quizás me parecían demasiado caóticos o demasiado anclados en un estilo juvenil que no me atrapaba. Pero con Elige tu propia aventura he tenido que rendirme a la evidencia: este disco me ha sorprendido, y mucho. No solo por su sonido más elaborado, sino por la manera en que la banda ha sabido conservar su esencia mientras explora nuevos territorios que me resultan, por primera vez, fascinantes

Desde el puro inicio, este trabajo deja claro que esta no será una repetición de sus álbumes anteriores.

Joderse la vida arranca el álbum, con un estallido de energía y sarcasmo que pone las cartas sobre la mesa: aquí no hay espacio para medias tintas. Las letras, cargadas de ironía y desencanto juvenil, son una constante en todo el disco, abordando temas como la autodestrucción, el amor fallido y la obsesión por las pequeñas tragedias cotidianas. Diego Ibáñez canta con esa mezcla de apatía y pasión que tanto caracteriza a la banda (aunque sacándole esta vez mucho más provecho a su registro vocal), mientras las guitarras siempre punzantes te arrastran a la pista o te hacen estrellarte contra el sofá.

Luego llega Normal, que sorprende con la participación de Rosalía, quien se sumerge en el espíritu más punk de la banda y deja claro que la catalana también sabe moverse en terrenos inesperados. Es una mágica simbiosis donde ambos artistas encuentran un punto medio entre sus mundos. Es punk, es indie-pop, es Carolina Durante y también Rosalía explorando sin miedo.

Musicalmente, el grupo amplía sus horizontes. En temas como Verdes, Césped, el britpop nostálgico se hace presente con una melancolía que recuerda notablemente a Blur, mientras que Tempo 2 coquetea con el groove madchester de The Stone Roses y Primal Scream, sin perder la energía que les caracteriza.

Tampoco falta el guiño a los referentes nacionales: Probablemente Tengas Razón evoca el lirismo oscuro de Los Planetas, pero con un sello propio que engancha al oyente de principio a fin.

Así, este álbum está lleno de pequeñas sorpresas que enriquecen su escucha y disfrute. La producción de Ali Chant (conocido por trabajar con Yard Act y Dry Cleaning) añade texturas que no se habían escuchado antes en el grupo. Su mano experta dota al disco de una claridad sonora sin despojarlo de su energía cruda.

Los arreglos, que incluyen sintetizadores, cuerdas y vientos (gracias a colaboradores como David Grubb -Novo Amor-, y Pete Judge -Massive Attack- ), se integran en canciones como San Juan, tema redondo que destila melancolía y elegancia, rompiendo con el tono frenético de otros temas, como Tomé Café. El resultado es un disco que sabe cuándo rugir y cuándo detenerse a reflexionar.

Las letras siguen siendo uno de los puntos fuertes de Carolina Durante. Con una mezcla de ironía, humor y sensibilidad, abordan temas como el autoengaño, los dramas sentimentales y la búsqueda de sentido en los pequeños placeres para que actúen de refugio, ya sea un partido de fútbol, una hamburguesa o una conversación con mamá.

Son historias extraídas directamente de la vida cotidiana, de las ilusiones y decepciones, y que capturan con precisión las contradicciones de una generación que busca sentido en medio del caos, narradas con esa chispa que hace conectar de forma irremediablemente visceral.

Elige tu Propia Aventura es más que un álbum; es un reflejo de su tiempo, una banda sonora para las noches de excesos, los días de resaca emocional y esos momentos de reflexión en los que el mundo parece girar demasiado rápido.

Con este trabajo, Carolina Durante no solo crece, sino que se reafirma como una de las voces más relevantes de la música española actual. Sin importar si estás saltando en un concierto o reflexionando en tu cuarto, estas canciones están destinadas a acompañarte durante mucho tiempo.

En definitiva, este nuevo álbum es una revelación. Si, como yo, no te considerabas fan de la banda, este es el momento de darles una oportunidad. Puede que, como me ha pasado a mí, encuentres algo inesperado: un disco que conecta, que arriesga y que, sobre todo, demuestra que crecer no significa perder la chispa. Y es que si este disco fuera una aventura, no habría duda de qué opción elegir: siempre adelante, sin mirar atrás.

Escucha aquí Elige tu Propia Aventura de Carolina Durante