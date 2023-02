El pasado 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín, llegó a las plataformas lo nuevo de Caroline Polachek: Desire, I Want To Turn Into You. La artista nacida en Manhattan ya había demostrado su talento bastante antes de su aclamado Pang (2019): primero con Chairlift (un dúo formado por la propia Caroline y Patrick Wimberly vigente durante 12 años que se caracterizaba principalmente por el indie pop y synthpop) y segundo con su proyecto en solitario como Ramona Lisa (con un único disco con toques de música ambient y minimalista). Ahora, tras cuatro años del brillante Pang, la estadounidense vuelve con un disco cuyos singles ya lograron ponernos los dientes largos.

Lo primero que hay que decir es que es un completo acierto que este álbum haya salido en una fecha tan marcada, porque es un disco que enamora de principio a fin durante todo su recorrido. Pang jugaba muy bien con los sonidos pop, pero aquí Polachek ha sabido crear un nuevo amalgama de sonidos que resulta en uno de los discos más polifacéticos de lo que llevamos de década. Un viaje sonoro que da comienzo con Welcome To My Island, un completo acierto como canción de apertura: su sonido tan vibrante y cautivador nos incita a seguir a bordo: «Welcome to my island…Float on the ocean blue».

No obstante, donde vemos ya que nos hemos adentrado en un océano plagado de grandes sonidos es en la siguiente canción titulada Pretty In Possible; canción experimental que bebe de los sonidos más característicos de Massive Attack. Además, Polachek juega muy bien con los silbidos en este tema (que sirven de coros), cosa que repite de gran forma en Bunny Is A Rider.

Otra muestra del abanico de sonidos se ve en Sunset; un tema que se siente veraniego y refrescante donde escuchamos un flamenco pop con toques de rumba catalana que nos deja recuerdos de temas de Rosalía.

El disco también esconde una cara más «oscura» y la encontramos en Crude Drawing Of An Angel; con una producción de Polachek y Danny L Harle que se siente más que influenciada por discos como Ultra de Depeche Mode. Esto ocurre ligeramente también en Hopedrunk Everasking; a pesar de estar lejos de ser la mejor canción del álbum, contiene una de los tonos más meláncolicos y rasgados de la carrera de Caroline Polachek.

Si hablamos de Desire, I Want To Turn Into You, tenemos que hablar de la marca que más identifica a Polachek: el pop. Esta etiqueta cuelga extraordinariamente sobre tres temas. Primero en I Believe, que es la canción más ochentera del disco dedicada a la gran artista Sophie. Segundo, Butterfly Net y Smoke, dos almas gemelas dentro del disco Pang.

Y por último, hablamos con especial cariño de Blood And Butter y Billions, que podrían ser fácilmente las mejores canciones realizadas por la artista. Aquí eleva su toque marca de la casa a niveles estratosféricos y los mezcla con sonidos de música celta (Blood And Butter) y coros de música clásica (Billions). Lo bien que empieza el disco con Welcome To My Island y lo bien que termina con la fabulosa Billions. Una canción influenciada por la mitología griega (véase en su videoclip, como también se ve en Bunny Is A Rider con el laberinto del minotauro) que en su lírica resume lo que se siente al escuchar el disco: «I never felt so close to you». Nos sentimos bienvenidos en esta «isla» musical gracias a su originalidad en los sonidos, repertorio y equilibrio entre canciones.

En resumen, Desire, I Want To Turn Into You es un gran paso adelante en la carrera de Caroline Polachek. Un sólido contendiente para estar en los puestos más altos de discos de 2023.

Escucha aquí el disco de Caroline Polachek