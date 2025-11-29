Casablanca Drivers: Cómo bailar sobre las ruinas del tabloide «hype

Dicen que París tiene una forma curiosa de masticar a las bandas de rock, pero algunas superan este proceso digestivo. Los Casablanca Drivers no saben a asfalto parisino. Saben a salitre, a resaca bajo el sol y a una ironía que solo se cultiva en una isla. Desde las entrañas de Córcega hasta los clubes sudorosos de la capital francesa, esta banda ha venido a secuestrar tus oídos con una propuesta que huele a peligro controlado.

Tabloid, su más reciente trabajo, no es un simple disco de tantos otros. Huele a fresas con nata. A Daiquiri con barquillo de chocolate. Sus siete pistas nos tiran a la cara un espejo deformante. Suenan a un artefacto sonoro que mezcla el cool desganado de New York con la electricidad nerviosa de Manchester City, todo ello envuelto en un smoothie que exclama: «Todo eso nos importa una mierda, pero mirad qué bien nos queda el traje».

Dicho esto…. Bienvenidos al circo.

La tripulación del caos

En la nave figuran dos personajes letales: Alexandre Diani, voz principal. Su registro vocal es como si estuviera aburrido en la mejor fiesta del mundo, pero con el hook melódico que te obliga a prestar atención. Es el clásico tipo que te ofrece el último cigarrillo antes de que el mundo se acabe, un susurro cargado de electricidad.

A su lado, el otro mandamás, Nicolas Paoletti, la guitarra arquitecta que azota el ruido, el cerebro tras el cableado. Su guitarra es la responsable del código genético Super Baggy. Sus riffs están medidos al milímetro. Sabe cuándo aplicar el sonido jangly y playero o cuándo meter la distorsión hasta que te sangren los oídos. Sin duda, es la columna vertebral del tabloide, un tipo que nunca pierde el ritmo incluso cuando el resto se está cayendo a pedazos. Entremedio, late una vibra rítmica con diversos mercenarios reclutados a merced de las necesidades de la misión en curso.

En Tabloid las baterías suenan secas, con mucho pulso y cero adornos. Los bajos te remueven el estómago. Amas secciones son el motor que evita que el tren se descarrile cuando las guitarras y la voz están en plena espiral lisérgica. Como envoltorio del regalo, pinceladas retro de sintetizadores que aparecen para dar ese toque de verano infinito y psicodelia suave. Toda esa vorágine sonora nos asegura que el cuerpo siga bailando, aunque las letras hablen de crisis existencialistas. El disco fue lanzado al mercado el 25 de abril de 2025.

«El sonido de ‘Tabloid‘ refleja nuestro mundo actual: caótico, desigual y complejo» – Nicolas Paoletti

¿Por qué «Casablanca Drivers»?

Como bien dicta la ley de etimología, hay nombres cuyo origen y significado estrujan la cabeza de los atrevidos, y realmente sin saber por qué. La curiosidad es la máxima responsable de que dicha ciencia nos lleva a descubrir lo absurdo. Por ello, en cuanto a significados podemos imaginar mil cosas a la vez, pero en este caso el doble calificativo de la banda nace con una inequívoca vocación: representar la velocidad y la cinefilia, un cóctel absurdo pero que mezclados son pura explosión. Y asi es. Oír a los Casablanca Drivers es como entrar en un thriller de acción alocada, ochentera y sin frenos. Siempre huyendo hacia adelante. Estos tipos no conducen como turistas hacia un destino, pilotan por el placer de quemar goma y gasolina. ¡Están locos!

¿Por qué «Tabloid»?

Bueno todos sabemos a qué se refiere ese nombre… En periodismo un tabloide es un periódico de formato pequeño, barato, lleno de escándalos, crímenes y celebridades. El disco adopta esta filosofía. Canciones cortas, directas, llenas de ganchos escandalosos y melodías que se pegan como un Super Glue. Mire por donde se mire, es música de consumo rápido, de extrema originalidad, que deja un regusto máximo placer. Su misión es recuperar ese groove alternativo de los 90 pero inyectándole el cinismo de la era Instagram. Es decir, hacen música para gente guapa con problemas feos.

«Con ‘Tabloid’, Casablanca Drivers hace realidad uno de sus sueños más antiguos: convertirse en periodistas, al menos a su manera» –Bandcamp

Bajo el estigma de máscara negra

El título, el sonido y la estética con la máscara de látex no nacieron en el seno de un estudio, sino de una epifanía cínica en medio de una gira por el Reino Unido. La historia dice que una mañana, mientras hojeaban la prensa sensacionalista, se toparon con un artículo donde un adolescente juraba no defecar para combatir el cambio climático. Esa es la chispa del Manifiesto Tabloid. Se dieron cuenta de que lo urgente (la crisis climática) y lo absolutamente absurdo (la anécdota escatológica) no solo coexisten, sino que se venden bajo el mismo titular chillón.

Su misión es la crónica: Si el mundo se va al carajo, y si la última noticia es una payasada de titular doble, ellos serán quienes documenten esos absurdos finales. Casablanca Drivers se han convertido en los periodistas que no usan corbata, los que cubren el caos y el humor negro de nuestros tiempos con la sinceridad cortante de un riff afilado. El disco es su primer gran reportaje.

El nacimiento de lo absurdo

No estamos hablando pues de una banda cualquiera sino de una célula operativa muy freak con un claro manifiesto entre cejas. La versión moderna, más sucia y descarada, de la única música rock que realmente sabe cómo bailar.

Nacidos en Ajaccio (Córcega), tierra que dio luz a Napoleón Bonaparte, es una banda que ha ido emergiendo desde los sótanos y bares cochambrosos de París. A fechas de hoy representan el calor del Mediterráneo bajo la frialdad urbana. Su garage pop con toques de madchester destilan una rítmica narcótico de melodías perfectas junto a un ruido crudo de surf psicodélico. No se toman nada en serio, pero funcionan con una maquinaria precisa y despiadada. Son los herederos bastardos del jangle-pop de los 90 pero con la arrogancia explicita de que su música suene a substancia de diseño.

La banda no viene de la nada. Ha abierto fuego en puntos clave del circuito underground y mainstream francés. Han demostrado que su caos es vendible. Abrieron fuego para los Naive New Beaters en la mítica L’Olympia, demostrando que el Baggy puede conquistar incluso los templos. Agotaron entradas en La Bellevilloise y Supersonic, dos puntos calientes donde se cocina el verdadero hype de la capital. Recorrieron la geografía con el dúo Polo & Pan, ampliando su radio de influencia y refinando su sonido en vivo hasta convertirlo en un arma de precisión.

Visualizando la estética del tabloide

Tenemos que detenernos aquí porque la imagen es un puñetazo visual. Sobre un fondo blanco aséptico —casi clínico— flota un torso medio cuerpo y una cabeza enfundada en una máscara de látex negro con spikes, el fetiche BDSM, la anulación de la identidad. Un gimp que rezuma peligro.

Debajo de esa cabeza monstruosa, una corbata estampada y una camisa de oficina con un bolsillo lleno de bolígrafos y una tarjeta de identificación borrosa. Es la sátira perfecta del trabajador moderno. El Tabloid (tabloide) representa la prensa sensacionalista, lo sucio, lo que se consume rápido. La portada viene a decirnos que «Por fuera soy un empleado corporativo, un número más en tu hoja de cálculo; por dentro soy un monstruo de látex listo para generar el caos». Es, en definitiva, la máxima representación tensora entre la vida civilizada y los impulsos animales.

Análisis del «tracklist»: vibraciones y letras

Las siete canciones que componen la superficie sónica de Tabloid funcionan como titulares de noticias bizarras. Los temas suelen arrancar sin preámbulos. Letras que hablan de fiestas que salieron mal, amores tóxicos en la era digital y la búsqueda de identidad en una ciudad que te ignora. Hay frases en espanglish o franglish. No buscan la poesía profunda, buscan el eslogan y cantan sobre la banalidad del éxito.

Hay momentos donde la música se siente como estar flotando en una piscina a las 4 de la mañana. Tabloid captura esa euforia triste. Al mismo tiempo, se percibe una crítica a la cultura de la imagen. «Mírame, pero no me toques». La música es bailable, pero las letras a menudo destilan ansiedad y alienación. El mensaje de Tabloid es un grito ahogado en una oficina con aire acondicionado. Nos dice que todos llevamos una máscara. Que la sociedad moderna es una mezcla absurda de burocracia (la corbata) y perversión (la máscara de pinchos). Casablanca Drivers no vienen a salvar el rock, vienen a burlarse de su cadáver mientras bailan encima.

Siete titulares en las ruinas de la fiesta: Crónica de un epílogo de 24 minutos

Tabloid es una ráfaga de 24 minutos y 47 segundos de ruido y glamour impúdico. Aquí están los siete titulares que componen la crónica de esta pesadilla corporativa y baggy. Encendamos motores y pisemos el acelerador…

Take Action es la primera llamada a la anarquía. El puñetazo en la oficina, el rgido feroz del escape turbo. Su ritmo Super Baggy arranca al instante, sin preámbulos. La colaboración con Kirin J Callinan (un artista conocido por su performance teatral y glitch) es como una inyección de jet fuel. El riff contagioso te deja seco: «¡Muévete ahora y pregunta después!». Se trata de una una canción que te obliga a quitarte la corbata y a ponerte la máscara de látex. La letra se enfoca en el imperativo: «No pienses, actúa». Es la acción sin propósito, la única respuesta a la alienación. El groove es la única verdad.

Aligator, es el instinto animal en el traje, un tema donde la sección rítmica se vuelve primal. El bajo es fangoso, lento y amenazante, como el reptil acechando. La guitarra, en contraste, es aguda y nerviosa. Es la canción de la tensión: el garage-rock de garra. La metáfora del «Aligator» es el perfecto reflejo de la portada. Es el Id desatado, el impulso violento que se esconde bajo la camisa de cuello. La letra no habla de amor o desamor, sino de instinto, colmillos y supervivencia. La revelación de que el ser humano es, al final, una bestia elegante.

No Mercy o la indiferencia total, representa el cero de la compasión en el dancefloor. El ritmo Super Baggy vuelve a toda máquina, pero esta vez con un toque de frío industrial. La canción es implacable, con riffs mecánicos y repetitivos. Un tema ideal para el pogo cínico. La letra es una declaración de indiferencia. No hay piedad en el mundo moderno, ni en la redacción de noticias, ni en la pista de baile. Es un tema que celebra la dureza de la supervivencia en el paisaje corporativo y social; solo queda el placer vacío del ritmo.

Late All Day es la «abeja obrera» existencial, un respiro a medio tiempo. Se trata de una melodía más cercana al pop desganado de los años 2000, con esa sensación de arrastre, de alguien que se está quedando dormido al volante. Simboliza la celebración de la pereza existencial. El narrador llega tarde para la vida, tarde para el trabajo, tarde para sus propios sueños. Es la antítesis del Take Action, mostrando que el impulso de moverse siempre choca contra la realidad del agotamiento. En definitiva, muestra la sensación de estar fuera de sincronía en un mundo hiperactivo.

More Guns es la fetichización de la violencia absurda. El sonido es directo, provocativo, con una potencia que recuerda al punk-garage más desquiciado. Es el hook más controversial, diseñado para ser un titular de primera página en el Tabloid. El tema va cargado de sátira social. No es necesariamente un llamamiento a las armas, sino una burla a la cultura de la agresión y el fetichismo bélico que consumimos en los medios. El Tabloid se alimenta de la violencia, y esta canción le da exactamente lo que pide, con una sonrisa sarcástica y un beat bailable. Es la aceptación bizarra del caos.

The Feeling, la sensación de que el groove es todo lo que importa. Muestra el corazón puro del Baggy. Aquí se centran en el sentimiento, en la vibración. El bajo se vuelve a inflar, la guitarra se aclara ligeramente y todo se enfoca en crear ese vibe de baile hipnótico y circular. Es el punto de éxtasis. Después de toda la sátira y el caos, esta canción es la tregua. Se trata de la conexión primitiva con la música. Olvida los titulares, olvida las máscaras: solo queda la sensación, ese vínculo innegable entre el ritmo y el cuerpo. La única verdad que el EP está dispuesto a ofrecer sin ironía.

Dream On o el epílogo de la resaca. Un final ambiguo. Podría ser un cierre épico, o una balada lo-fi de desilusión. Sea cual sea la instrumentación, el tono es de despedida con un gesto de hastío. El final perfecto para el Tabloid. Después de toda la acción, la agresión y el baile, el narrador nos deja con una frase que puede ser de aliento o de burla: «Sigue soñando» (Dream On). Es un final abierto que encapsula la filosofía de Casablanca Drivers: el ciclo del hype y el cinismo continúa, y la única forma de lidiar con ello es encender otro cigarrillo y esperar la siguiente edición.

La ansiedad es el nuevo «groove»

Si el rock de los noventa buscaba la liberación y el éxtasis en la pista de baile, Tabloid te ofrece la liberación y el éxtasis de la ansiedad. El mensaje que Casablanca Drivers nos estampa en la cara es que la vida moderna es un tabloide constante: todo es urgente, todo es hype, todo está lleno de titulares vacíos y de un sensacionalismo agotador. Desde el imperativo de Take Action hasta el agotamiento de Late All Day, el disco es una radiografía de la alienación posmoderna. La banda nos dice: «Baila con tu máscara. Grita tu hastío. El monstruo del látex es más real que el oficinista de la corbata».

Ellos no ofrecen soluciones, solo ofrecen la música perfecta para que te rindas a la locura. La filosofía es de una lucidez brutal: si no puedes vencer al caos, conviértete en el caos y ponle un buen beat. Con Tabloid, Casablanca Drivers no solo han entregado un EP brillante, sino que han firmado la banda sonora de la crisis nerviosa mejor vestida de la década. Esto no es un disco. Es la nota de suicidio que lees en un bar a las 4 de la mañana, mientras el bajo te vibra en el pecho y te obliga a pedir otra copa. Su grandeza reside en esto: consiguieron que el cinismo fuera sexy, el agotamiento bailable y la sátira, absolutamente adictiva. Casablanca Drivers son el titular que nunca quisiste leer, musicalizado para que no puedas parar de mover los pies.

Conclusión. Este disco no es para escuchar sentado analizando acordes. Es para ponerlo a todo volumen mientras conduces por una autopista equivocada. Casablanca Drivers han logrado con Tabloid algo difícil: sonar peligrosos y comerciales al mismo tiempo. Son los bastardos ilegítimos del indie francés, y gracias a dios, no tienen intención de madurar. Si te gusta que tus melodías pop vengan envueltas en alambre de espino y látex, Tabloid es tu nueva biblia.

Escucha aquí «Tabloid» de Casablanca Drivers