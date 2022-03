CHARLI XCX – CRASH

Desde el pasado día 19 de marzo, tenemos con nosotros el nuevo y séptimo disco de Charlotte Emma Aitchison (mayormente conocida como Charli XCX). Había grandes expectativas por su nuevo trabajo, tanto entre sus fans más acérrimos como por los amantes del electropop, ya que la artista nacida en Cambridge es una de las voces más a tener en cuenta en este género. ¿Crash ha cumplido de sobra y ha pisado de lleno el acelerador o se ha quedado a medio camino sin combustible? Veamos…

Tanto el título del disco como la portada del mismo beben y se inspiran de la película de David Cronenberg, Crash, de 1996. La obra del cineasta canadiense maneja temas como el deseo y el placer sexual llevados al extremo con automóviles. ¿Todo esto está presente en el disco de Charli XCX? No al 100%, pero sí que es un álbum que respira asfalto y abarca temas íntimos/amorosos. Ya en el tema de apertura (Crash) con partes como «I’m high voltage, self-destructive, end it all so legendary, I’m about to crash into the water, gonna take you with me» quedan evidentes las intenciones, además de ser un inicio atrevido y fogoso como la propia película de 1996.

El disco en su segunda canción (Shapes) gira el volante para llevarnos a un destino tan único como es la voz de Caroline Polachek; su fusión con Charli XCX y también Christine and the Queens hacen que esta canción sea un viaje extrasensorial y, para un servidor, la mejor canción del disco…Una lírica brillante: «deep in the dark of your brain like a star in space» es un ejemplo claro y cómo toda la canción se abraza suavemente a los coros… Exquisitez musical.

Luego contamos con temas como Move Me o Baby que recuerdan mucho a los primeros álbumes de la artista británica: muy ligados al electropop puro, con ritmos «in crescendo» y bailables a más no poder. Lo negativo es que ya son terrenos que conocemos de sobra en la carrera de Charli XCX, y hacen que estos temas no sean tan refrescantes como deberían…¿Buenos? En efecto, pero se echa en falta ese cambio de marcha que sí supone New Shapes.

Charlotte tampoco reniega del dance-pop en la que es la canción más accesible y rítmica de todo el disco: Used To know Me; y se aferra al R&B en Every Rule donde sentimos como avanza todo lentamente, pero con un ritmo muy personal y marcado…¿ Y dónde se siente la mayor mezcla de sonidos y la mayor producción? En Lightning. Una canción que bien funciona de secuela a la antes mencionada Every Rule; ésta para cuando está terminando de llover y Lightning cuando ya empieza a brillar el sol.

Para concluir…¿Crash está a la altura y come en la misma mesa que previos trabajos de Charli XCX? Sí y no. El disco tiene canciones de una calidad enorme y para escuchar en bucle, pero tiene un talón de Aquiles que es la irregularidad: una montaña rusa con temas brillantes acompañados de canciones algo anecdóticas…Buen disco, aunque se queda lejos de How I’m Feeling Now o Pop 2.

Escucha CRASH de Charli XCX