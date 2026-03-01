El manifiesto de la resistencia «glitter-punk»

Desde hace décadas, los agoreros de la industria musical y los puristas de la vieja escuela insisten en que el rock ha muerto y que el punk es solo una pieza de museo, un parche en una chaqueta de cuero que se vende en tiendas de diseño. Se equivocan de manera estrepitosa. La rebeldía no es una moda pasajera. Es una constante biológica de la existencia humana que muta, se adapta y, sobre todo, echa raíces en los lugares más insospechados. Mientras el mundo observa con fascinación y hartazgo el latin urban pop en las listas de éxitos, en Colorado Springs ha estado germinando algo mucho más peligroso, ruidoso y necesario.

Aquí no hay autotune ni ritmos prefabricados para algoritmos de TikTok. Lo que hay es rabia pura, purpurina, champagne y una urgencia política que quema. Hoy nos sumergimos en las entrañas de las chicas riot de perfume barato. Es el turno de Cheap Perfume y su tercer asalto sonoro: Don’t Care. Didn’t Ask. Este disco no es solo música; es un grito de guerra por la empatía, un manual de sabotaje contra el sistema y la prueba definitiva de que el punk no solo está vivo, sino que tiene mejores ganchos melódicos que nunca.

«Don’t Care. Didn’t Ask es un llamado desinhibido a la revolución anticapitalista, presentado como una colección de canciones de protesta punk rock, canciones de ruptura y canciones de fiesta. Se mantiene fiel al sonido furioso y melódico característico de Cheap Perfume, al tiempo que critica los sistemas de opresión y la caída de Estados Unidos en el fascismo» –Jane No.

La estética del sabotaje

La llegada de Don’t Care. Didn’t Ask. al mercado el 3 de octubre de 2025 no fue un lanzamiento convencional, sino un evento sísmico en la escena underground norteamericana. Publicado bajo el sello Snappy Little Numbers, una casa discográfica que se ha convertido en el refugio de lo más granado del punk y el power-pop de Colorado, el álbum se presenta como una declaración de principios desde su propia concepción física. La banda ha apostado por una variedad de formatos que desafían la inmaterialidad de la era digital, recuperando el valor del objeto como fetiche revolucionario.

El despliegue de ediciones en vinilo es particularmente revelador de la conexión de la banda con su base de seguidores. Se han lanzado variantes en azul con mármol rojo, amarillo con mármol rojo y púrpura con mármol rojo. Esta diversidad cromática no es casual. Refleja la naturaleza glitter-soaked de su propuesta, donde la agresividad del punk se envuelve en un estallido de color y brillo.

Masterización y grabación

La masterización, realizada por Black Belt Mastering, ha logrado preservar la aspereza necesaria de las guitarras sin sacrificar la calidez del bajo. Un equilibrio técnico fundamental para que el mensaje político no se pierda en una maraña de ruido ininteligible. La grabación del álbum refleja la evolución de la banda hacia una complejidad musical mayor. Si bien mantienen la urgencia del «hazlo tú mismo» (DIY), el proceso de composición ha sido más colaborativo y extenuante que en sus entregas anteriores.

Los créditos no solo pertenecen a los músicos. También a una comunidad de ingenieros y colaboradores locales que entienden que el sonido de Cheap Perfume debe ser expansivo. Capaz de llenar desde un sótano sudoroso en Denver hasta un escenario principal en un festival nacional. El sello Snappy Little Numbers ha desempeñado un papel crucial. Ha proporcionado la infraestructura para que este manifiesto abrasivo cruzase las fronteras estatales y consolidase a la banda como una fuerza del punk moderno.

Orígen y concepto de «Perfume Cheap»

El nombre nace de una actitud de confrontación. En el imaginario colectivo, el «perfume barato» suele asociarse con algo ordinario, excesivo o incluso desagradable para las élites. La banda utiliza este concepto para reapropiarse de lo que se considera «de mal gusto» o «poco refinado». Dentro de la estética DIY y undergroundrepresenta su sonido directo, sin pulir y autogestionado. No buscan la elegancia de las grandes producciones, sino la potencia del mensaje.

Al mismo tiempo es una crítica al consumo y al género. Como banda con un fuerte mensaje feminista, el nombre ironiza sobre los productos de belleza y las expectativas que la sociedad vuelca sobre la imagen femenina. Es una forma de decir que no necesitan «perfumes caros» ni etiquetas sofisticadas para ser escuchadas.

Finalmente, al igual que un perfume barato que se queda impregnado en el aire y es imposible de ignorar, la música y letras de la banda (que tratan temas como el sexismo, el racismo y la política actual) buscan generar un impacto y reacción sensorial inmediata y persistente en el oyente. En definitiva, se trata de un nombre que abraza la suciedad del punk y la lanza a la cara de quien espera algo sutil o convencional.

Los cimientos de la banda

Para entender el peso de Don’t Care. Didn’t Ask., es imperativo mirar hacia atrás y recorrer la década de lucha que ha llevado a Cheap Perfume a este punto. La banda se formó en 2015 en Colorado Springs, una ciudad conocida por su conservadurismo religioso y militar. Esto proporcionó el combustible perfecto para su incendio creativo.

El núcleo del grupo está compuesto por la vocalista Stephanie Byrne y la guitarrista y vocalista Jane No. Ambas se conocieron en los círculos musicales locales y decidieron que el punk rock era la mejor arma política para enfrentar la misoginia y la injusticia social.

Desde sus primeros ensayos, la formación se completó con Geoff Brent en el bajo y David «Hott Dave» Grimm en la batería. Esta alineación ha permanecido estable, creando una química interna que es palpable en cada nota del nuevo disco. Geoff es una figura central en la escena de Colorado, propietario de salas emblemáticas como Black Sheep y Vultures en Colorado Springs. Esto le otorga a la banda un conocimiento profundo del ecosistema del directo. David Grimm, por su parte, aporta una potencia rítmica influenciada tanto por el punk clásico como por el metal, lo que da a la banda una base mucho más pesada que la de sus contemporáneos del riot grrrl.

La trayectoria discográfica de la banda es una línea ascendente de radicalización y refinamiento sonoro. Así queda demostrado con Nailed It (2016) y Burn It Down (2019), dos predecesores de su última entrega. Después de diez años de picar piedra en furgonetas averiadas y sótanos húmedos, Cheap Perfume ha dejado de ser una promesa local para convertirse en una de las voces más vitales del punk internacional.

Análisis técnico: la arquitectura del grito

Musicalmente, Don’t Care. Didn’t Ask. es un prodigio de equilibrio entre la agresión visceral y la sofisticación compositiva. La banda ha citado influencias tan diversas como Bikini Kill, Le Tigre, Fugazi, X-Ray Spex, e incluso la sensibilidad pop de Taylor Swift. Esta amalgama se traduce en un sonido que oscila entre riffs de guitarra pegajosos y sprints frenéticos de batería, pero con una capa de complejidad que no estaba tan presente en sus trabajos anteriores.

El aspecto más técnico y distintivo del álbum es el juego vocal entre Stephanie Byrne y Jane No. Byrne. Utilizan un estilo que algunos críticos han denominado «sloganeering», entregando frases cortas y contundentes con una fuerza de impacto casi física. Su voz abrasiva roza el grito puro del hardcore punk, pero mantiene una dicción precisa que proyecta cada palabra de su mensaje de protesta social con una claridad demoledora, reforzando su discurso combativo dentro de la escena underground.

Jane No, por el contrario, aporta las armonías dulces y las melodías que se quedan grabadas en el cerebro después de la primera escucha. Esta combinación crea una tensión dinámica fascinante. Mientras Byrne te golpea en la cara con verdades incómodas sobre el capitalismo, las armonías de No te invitan a cantar y a bailar entre las ruinas del sistema. Es lo que ellas llaman «cantar dulces armonías sobre el falso feminismo de mierda», una técnica de subversión sonora que hace que sus ataques sean mucho más efectivos.

Instrumentación y texturas sonoras

En el plano instrumental, el álbum destaca por una solidez inquebrantable. Las guitarras de Jane No, hábilmente usadas entre el punk rock de tres acordes y el caos difuso del garage rock, abrazan un tono raw y agresivo que huye de cualquier tipo de pulido comercial. No hay adornos innecesarios; cada riff está al servicio de la urgencia del mensaje.

La sección rítmica es donde el disco adquiere su profundidad física. El bajo de Geoff Brent es notablemente cálido y lleno de groove, lo que proporciona un contrapunto necesario a la aspereza de las guitarras. Esta calidez en la gama baja evita que el disco suene delgado o estridente, dándole una dimensión casi metalera en ciertos pasajes. David «Hott Dave» Grimm maneja la batería con una precisión de metrónomo, pero con la furia de una tormenta, ejecutando cambios dinámicos y rellenos que elevan las canciones por encima del estándar del género. La batería de Grimm es el motor que permite al álbum transitar de los himnos de protesta a los temas de fiesta sin perder ni un ápice de energía.

Concepto visual: desmantelando el sistema con «champagne» y purpurina

La portada es un manifiesto visual en sí misma. Ese collage de 32 fotografías filtradas en colores primarios captura la idea de que la banda es, ante todo, una comunidad y un movimiento. Su narrativa visual no solo describe una banda posando; vemos perros, gatos, fans sudorosos, edificios urbanos y momentos de directo frenético. Refleja perfectamente ese «espíritu de rebelión sin una gota de pulido» que define su sonido. El uso de colores vibrantes sobre el marco rojo sólido con tipografía stencil (estarcido) refuerza el concepto de «fiesta con un propósito»: una celebración glitter que no teme mancharse de barro en la trinchera política.



El mensaje del álbum: autonomía y empatía radical

El título del álbum, Don’t Care. Didn’t Ask., nace de una actitud de autodefensa intelectual. Stephanie Byrne explica que es una evolución del mantra de internet «no leas los comentarios», una forma de cerrar el paso a las opiniones no solicitadas de hombres que intentan dictar cómo debe escribirse el punk feminista. Es una declaración de autonomía radical. La banda ya no busca la validación externa, sino que se centra en su propio mensaje y en las necesidades de su comunidad.

Líricamente, el álbum funciona como un manual de supervivencia para el colapso del sueño americano. Aborda la explotación capitalista, la solidaridad de clase y la necesidad de ayuda mutua ante el avance del fascismo en los Estados Unidos. Pero lo más innovador es su enfoque en la empatía. Para Cheap Perfume, la revolución no es solo destruir lo viejo, sino construir nuevas formas de relacionarse basadas en el cuidado y la solidaridad alegre.

Análisis de «playlist»: una narrativa de fuego y verdades incómodas

El recorrido por las once pistas de Don’t Care. Didn’t Ask. es una montaña rusa emocional que nos lleva de la rabia política más pura a la vulnerabilidad personal, para terminar en una explosión de energía puramente catártica. A continuación, desgranamos la narrativa fluida de este artefacto sonoro.

El asalto inicial: capitalismo y descaro

El álbum estalla con Probably It’s Capitalism, un himno que no pierde el tiempo en sutilezas. La letra es un ataque frontal a la élite corporativa: «¡Eh, Bezos! ¿Qué hay en la bolsa? Son los salarios impagados de la clase trabajadora». La canción identifica al sistema económico como la fuente de todos los males modernos, desde la imposibilidad de comprar una casa hasta la falta de acceso a la salud. Es una sátira mordaz que nos recuerda que «Es difícil levantarse por uno mismo cuando no puedes permitirte unas botas».

Sin darnos respiro, la banda se lanza a Start Shit, una pieza que explora el terreno de lo personal y el gaslighting. Es una oda a abrazar la etiqueta de «loca» que el patriarcado impone a las mujeres que no se quedan calladas: «Este es mi momento favorito para empezar una mierda. Porque soy una perra tan estúpida». Es rápida, es sarcástica y establece el tono desafiante que recorre todo el disco.

El corazón de la lucha: violencia y territorio

La tensión sube de nivel con Dead If I Do, posiblemente el tema más potente del álbum en términos de peso emocional. Es una respuesta visceral a la violencia de género y al control sobre el cuerpo femenino: «Estoy muerta si lo hago, muerta si no. Si no muero por tus abusos. Me asfixiaré hasta morir con tus excusas». La entrega vocal de Byrne aquí es desgarradora, convirtiendo la experiencia personal en un grito de guerra colectivo para todas las supervivientes.

A continuación, Anytown, USA expande el enfoque hacia la decadencia de la sociedad estadounidense. Lo que comenzó como un ataque específico a Colorado Springs se convierte en un retrato de cualquier ciudad asolada por la gentrificación y la violencia armada: «Estamos en cualquier ciudad de EE.UU., donde todos nos hemos acostumbrado a los tiroteos masivos cada día». Es una crítica feroz a una nación que presume de grandeza mientras sus ciudadanos «apenas pueden pagar el alquiler al egoísta uno por ciento».

El manifiesto y la sátira

Llegamos al punto neurálgico con Woke Mind Virus, el manifiesto del álbum liderado por la guitarra de Jane No. La canción se burla de la paranoia de los multimillonarios sobre la empatía: «Virus de la mente woke. Este multimillonario nazi me hace sentir un poco violenta». Es una defensa de la compasión como arma revolucionaria y un rechazo total a la jerarquía impuesta por las corporaciones, un desafío directo a los oligarcas y CEOs que demonizan la compasión, preguntando «¿qué clase de persona piensa que tener compasión es una debilidad?».

El humor ácido vuelve con No Men, una sátira brillante sobre los prejuicios conservadores contra el feminismo. Se ríen de la idea de que las feministas odian a los hombres, citando de paso al fallecido Rush Limbaugh: «Está bien que Rush Limbaugh dijera que todas somos lesbianas feas». Es una canción necesaria para desarmar los discursos de odio a través de la burla y la autoafirmación alegre.

La vida en la carretera y la realidad cruda

Okay Party nos ofrece un respiro narrativo al sumergirnos en la realidad de la banda en gira. Es una crónica acelerada de furgonetas que se rompen en Arizona y la tensión de vivir en espacios reducidos: «¡Y ahora quiero ir de gira / Y ahora no puedo aguantar más / Y ahora no quiero que esto acabe / Y ahora quiero matar a mis amigos!». Capta perfectamente la dualidad del punk: el agotamiento absoluto y la euforia incontrolable de estar sobre un escenario.

La atmósfera se vuelve densa de nuevo con Blood On Your Hands. Una reflexión sobre la fatiga ética de vivir en un sistema que financia la violencia mientras nos obliga a seguir trabajando: «Todavía puedes comer una comida con esa sangre en tus manos». Es una canción sobre el cansancio de ver la injusticia a través de una pantalla mientras se lucha por sobrevivir al día a día.

El desierto y la revolución final

En Desert, la banda se permite un momento de vulnerabilidad melódica para hablar de la traición y el desamor. Es una canción de ruptura que termina siendo una lección de autonomía: «Me enseñó que la única salida es rescatarme a mí misma». Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros del «desierto» personal, la fuerza reside en uno mismo.

El clímax político llega con Down To Riot, un himno de lucha de clases que rechaza la cultura del trabajo explotador: «Golpea a tu jefe, no aceptaré esta mierda. Lucha por la gente, no por el beneficio». Con referencias a la guillotina y a la toma de los medios de producción, es la culminación lógica de todo el discurso del álbum. La necesidad de una acción directa y colectiva para derribar el sistema.

El álbum cierra con un giro inesperado pero perfecto: una versión de I Get Wet de Andrew W.K. Elegida por su energía contagiosa y por lo divertido que resultaba que dos mujeres cantaran una letra tan sencilla y directa, la canción funciona como la explosión final de una fiesta que se niega a terminar. Es el cierre ideal para un disco que, entre llamas de protesta, nunca olvida que la alegría es la forma más radical de resistencia.

Conclusión: el «punk» como manual de supervivencia

Don’t Care. Didn’t Ask. no es solo el mejor trabajo de Cheap Perfume hasta la fecha; es una pieza esencial del rompecabezas cultural de 2025. En un momento en que la apatía parece ser la respuesta ante el colapso sistémico, esta banda ofrece una alternativa. Ruido, comunidad y una fe inquebrantable en la posibilidad de un futuro mejor.

La genialidad del álbum reside en su capacidad para equilibrar la furia con la diversión. Han logrado destilar diez años de activismo y música en 28 minutos de una intensidad que no desfallece en ningún momento. En el plano técnico, demuestran que pueden ser agresivas sin caer en el descuido. Y que el punk puede abrazar la melodía sin perder su capacidad de morder. Al final, Cheap Perfume nos recuerda que la revolución no solo se verá en televisión ni circulará por redes sociales. Rugirá, brillará empapada en purpurina y, con suerte, convertirá este disco en su banda sonora.

