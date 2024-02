Chelsea Wolfe – She Reaches Out to She Reaches Out to She

«Es un disco que trata sobre el Yo del pasado que tiende la mano al Yo del presente y a su vez tiende la mano al Yo del futuro, y así convocar el cambio, el crecimiento y la orientación. Es una historia profunda sobre cómo liberarse de las situaciones y patrones que nos frenan para tener el poder sobre nosotros mismos. Es, en definitiva, una invitación a entrar en tu autenticidad»

Chelsea Wolfe

Chelsea Wolfe siempre ha definido su estilo como un mundo aparte. Una realidad propia de una mujer con mucha personalidad e ideas lúcidas. Solo una mujer así es capaz de forjar un álbum tan ecléctico y de abordar múltiples géneros como neofolk, rock gótico, doom metal, avant metal, dark ambient, noise rock, experimental, etc.

Criada en California por un padre músico de country, Wolfe comenzó a escribir y grabar canciones durante su infancia. Rápidamente obtuvo elogios de la crítica. Además de su carrera en solitario, ha participado en numerosas colaboraciones, como Mrs. Pissy Converge, Bloodmoon: I y Tyler Bates en la banda sonora de la película slasher de X.

Wolfe tiene un rango vocal de soprano. Como influencias visuales destaca a Ingmar Bergman y la fotógrafa Nan Goldin, así como los escritos de DH Lawrence y Ayn Rand, Marcel Proust, Louis-Ferdinand Céline y Sylvia Plath. Desde 2011, trabaja con la diseñadora de vestuario y estilista de vestuario Jenni Hensler, a quien atribuye haberla ayudado a cultivar y desarrollar su propia imagen.

Fiel a sí misma y a su forma de sentir la vida, su concepto de oscuridad surge desde las más insondables tinieblas del sound ambient. She Reaches Out to She Reaches Out to She es un experimento lúgubre, de texturas electrónicas, de riffs fantasmales, con bajos aterradores y voces espectrales que abrasan el sistema neurológico. Junto a esta amalgama sónica habita un envoltorio productivo que sobrepasa la excelencia y es capaz de arrastrarte hacia un viaje psicofísico a través de las más recónditas dimensiones.

She Reaches Out to She Reaches Out to She ha surgido de las tinieblas este 8 de febrero del presente año, en plena vorágine de conflictos humano sociales. El plástico ha sido producido por Dave Sitek y ha contado con tres ingenieros de sonido brutales: Derek Coburn en la (grabación), Shawn Everett (en las mezclas) y Heba Kadry (en la masterización). El álbum ha sido confeccionado por Loma Vista Recordings, sello que también representa a Sleater-Kinney, Ghost, Iggy Pop, St. Vincent entre otros grandes.

El surco se compone de diez tracks y cuenta con el apoyo del multinstrumentista Ben Chisholm (piano, sintetizador, programación de batería), Jess Gowrie (baterías y sintetizador) y Brian Tulao (guitarras).

Bajo un prisma espeso y minimalista, despiadado y nutrido, intrínseco y expansivo, She Reaches Out To She Reaches Out To She expulsa de su núcleo todos los exoesqueletos, anatemas y fracturas indelebles. Es como una especie de exhalación catártica cíclica y circular. Como dice Wolfe: «Al igual que la luna oscura, ese espacio vacío puede parecer impredecro también encierra mucho potencial, misterio y emoción».

De sus espesas entrañas, surgen incisiones de abrupta mudez, lamentaciones de ultratumba que se enarbolan en el interior laberíntico de una onírica wolfeniana. Esa corrompida y gravosa sombra viene arrastrada desde una infancia carcomida por quimeras que congelan el cuerpo e infestan la morada con demonios apócrifos. Por encima de esta turbulencia, se alza la voz de Wolfe como un alarido quejumbroso exclamado por un ectoplasma endemoniado.

El sonido es turbio, asfixiado y violento, como una maraña de insectos devorando a su presa. Este encarnizado caos de capas distorsionadas simboliza la pugna constante entre los fantasmas del pasado y del presente, a fin de redimir una expiación hacia una consagración más consonante. Ella mismo lo confiesa: «Es una historia sobre cómo liberarse, prometiendo que puedes coexistir con los monstruos».

Penetramos de lleno en el submundo de Chelsea Wolfe…

Tras pulsar play, lo primero que oímos son los susurros cacofónicos en la cámara oscura del eco, un sonido que de entrada ya te deja pasmado. Whispers in the Echo Chamber. es una pista que simboliza la actitud de alguien que busca su identidad y está dispuesta a enfrentarse (consciencia) y superar (valentía) las cosas que le causaron angustia en el pasado. Es el acto de amor y ruptura por sesgar patrones dañinos. En sus palabras:

«Es una historia de amor entre mi parálisis del sueño y yo. En el vídeo una voz íntima se abre paso desde el interior hacia el exterior en busca de un camino de mayor autenticidad». Esta búsqueda queda materializada en la misma letra de la canción: «Este mundo no fue diseñado para nosotros. He sido castigada, bendecida y rodeada por fantasmas vivientes. Pensé que tenía que tragármelos antes de que me tragaran a mí, pero desde entonces me he despojado de mil pieles».

House of Self-Undoing, arranca con un estallido cósmico y una rítmica potente. La batería redobla una dinámica obsesiva y creciente. La voz de Chelsea fluctúa como el planeo alado de un espectro que te agarra la garganta y te despelleja: «En la casa de la autodestrucción vi tu rostro y deseo disolverme y ser reconstruido».

Everything Turns Blue, aparece como una pista donde todo se vuelve azul, como el espacio celestial cuando refleja sus elementos libres. La canción narra la necesidad de encontrarse a sí mismo cuando has formado parte de algo muy tóxico. Wolfe lo expresa así:

«Separarse de alguien después de 10 años, 20 años, 30 años de convivencia es duro y los altibajos surgen mientras comiences a procesarlo todo». Musicalmente es puro misterio, un sonido de bajo fondo que proyecta un celaje de oscuros destellos y paradas en seco. Entre medio, deambula la electrónica noise. Por otra parte la letra desamarra un mensaje claro y directo: «He estado pensando en ti. He estado perdiendo días aquí ¿Sabes cómo es eso? (…) Me jodiste en mis sueños ¿Qué tengo que hacer para curarte fuera de mí?»

En Tunnel Lights, Wolfe se pregunta a sí misma: «¿Qué debo cortar y dejar atrás? ¿Qué queda aún por encontrar?». Es una canción turbulenta, como el lavado centrifugo que busca limpiar la suciedad. Se plantean algunas ecuaciones y un dilema que disipar: «Vivir para no morir, o vivir en lugar de sobrevivir». Es la voz de la conciencia que deja entrever que has estado decaído en la penumbra. Ahora ya es tiempo de cruzar esa luz porque ella te sacará del túnel donde habías estado hundido: «Si niegas la muerte, niegas la vida (…) Déjala brillar. No hay manera de evitarlo. No hay manera de luchar. El camino solo es a través de las luces del túnel».

The Liminal es una voz y una canción que actúa a modo de salida: «Soy el futuro (…) Deja partir los límites y la duda (…) Todo lo que dejaste atrás fue tu exoesqueleto y un recordatorio espectral de aquello en lo que nos hemos convertido (…) Nada muere, pero nada prospera en este mundo. Soy la tormenta y el centro. Soy tu veneno y su tintura».

Eyes Like Nightshade es un acto de limpieza existencial y resiliencia, mientras el tiempo se ralentiza: «Quédate cerca de mí. Estoy volando en sueños. Estoy volando mientras duermo. Es como si un rayo me encontrara».

Salt en contrapartida, sigue las pautas de un doble significado. Por una parte hace referencia a esa sal que penetra en una herida abierta y produce un escozor insoportable. Son esas heridas que nos causa la vida y la gente y que permanece abiertas y se convierten en lágrimas. Por otra parte, y por su interesante significado espiritual, la sal es uno de los ingredientes más populares en rituales de purificación y limpieza del aura. Además, es un poderoso repelente de energías negativas. Wolfe juega con esa ambivalencia.

Unseen World exhala ese mundo invisible que no vemos pero nos marca dolorosamente con su hierro candente: «Es esa campana interior que aúlla en el cráneo. Es la rueda que gira constantemente y que une las sombras con la luz, mientras el péndulo se balancea con la marea» – canta Chelsea. En conjunto, la pista es como un episodio psicótico con alucinaciones esquizofrénicas extremadamente inquietantes.

Place in the Sun es probablemente el tema estrella del álbum, una maravillosa balada oscura, pero a su vez brillante. Nos abre esa esperanza dentro del caos desatado. Representa las alas que oxigenan nuestros pulmones, ennegrecidos por la toxicidad de haber tenido existencias oscuras. A su vez, personifica el ángel protector que nos tiende la mano para elevarnos de los infiernos. Es una hermosa imagen de escape, de aceptación y de transformación.

Dusk es la última parada y el fin del viaje. Aparece como una melodía que retrata los fuertes lazos del amor entre seres humanos. Es el Ave Fénix del álbum, el desenlace restaurador que nos hace resurgir vivos entre las llamas del pavor: «No te rindas. No me dejes ir. Atravesaré el fuego antes del desvanecimiento final». La guitarra final es espectacular, un lamento impulsivo que plasma el duelo entre sufrimiento y liberación, un ascenso vertical desde el fulgor llameante del fuego más purificador.

She Reaches Out to She Reaches Out to She es un álbum liberador, de ritmos glaciales y feroz dignidad. Requiere ser escucharlo varias veces porque a simple golpetazo te deja bajo interrogantes. Necesita, por tanto, predisposición y un buen equipo de sonido. Tampoco es un álbum fluido, de esos que entran suaves como la glicerina. Penetrar en la oscuridad no es un tema fácil y por ende no todas las personas pueden navegar entre las sombras. Sin embargo, como individuos que somos, debemos evitar ver la vida según parámetros impuestos y cerrados, porque para todos existe un submundo que nos atenaza y subyuga. Conocerlo y superarlo forma parte de la existencia. Esa doble necesidad de aceptación y liberación es la constante que está presente en el eje del álbum.

Todas las canciones del disco empujan hacia una reconstrucción existencial. Los recuerdos del pasado afloran y acosan al presente. Al mismo tiempo, estas mismas evocaciones ordenan la vida hacia un futuro más redimido. El álbum, es, sin lugar a dudas, uno de los mejores de Chelsea Wolfe y como ella misma concluye: «En el vacío vienen vivos y entrelazados. En la ausencia vi todo lo que siempre quise. Más allá de la realidad, más allá de lo binario».

She Reaches Out to She Reaches Out to She es definitivamente un álbum conversivo, donde la artista se desprende de sus escamas dérmicas y quema sus zonas más autodestructivas. Para ella es un renacimiento integral que le ha permitido atravesar todos los fuegos que la estaban consumiendo porque «La oscuridad no existe, simplemente es la ausencia de luz» decía Albert Einstein y Chelsea Wolfe ha encontrado esa vía para recuperarla.

Escucha aquí She Reaches Out To She Reaches Out To She Reaches Out To She, de Chelsea Wolfe