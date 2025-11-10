El manifiesto perpetuo

El álbum Chemical Playschool Volume 25 forma parte de la serie más longeva e icónica de The Legendary Pink Dots (LPD). Funciona como un diario sónico y un repositorio de improvisaciones, rarezas y experimentos que sigue la numeración que establece. La serie Chemical Playschool se caracteriza pues por ser un ejercicio de completa libertad creativa y constante.

Su género es difícil de catalogar. Oscila entre un espectro que la crítica denomina experimental dark wave y psicodelia post-industrial. La instrumentación empleada es orgánica y digital a partes iguales. El sonido se construye sobre capas densas de sintetizadores, órganos sombríos y loops de teclados que crean un sistema drónico constante.

La fecha exacta de este nuevo lanzamiento fue el 2 de octubre de 2025 (según el Bandcamp oficial del grupo). Se distribuyó de forma independiente por la banda, y posteriormente fue publicado a través de Terminal Kaleidoscope, propiedad de Edward Ka-Spel.

La puerta sónica hacia otras realidades

La música, a veces, puede abandonar la fórmula convencional para convertirse en un ritual. The Legendary Pink Dots no hace discos sino que fabrica pasajes. Su universo sónico no obedece a la linealidad del rock o del pop clásicos. Nos sumerge en habitaciones sonámbulas, habitadas por espectros y melodías que se desvanecen. Escuchar a The Legendary Pink Dots exige un esfuerzo mental, una rendición a lo incierto. Hay que estar predispuesto a cruzar esta puerta.

Chemical Playschool Volume 25 no es una excepción a esta ley. Es el volumen más reciente de su inagotable serie. Funciona como una bitácora de sueños y experimentos grabados en la penumbra. Es la prueba número 25 de que el underground más genuino no busca el éxito, sino sentenciar una verdad atipica. Este álbum es una extraña invitación a disolverse en una atmósfera febrilmente vertiginosa.

Cuatro décadas de magia oscura

La historia de The Legendary Pink Dots comenzó en 1980 en su estancia de Londres, pero su base de operaciones se trasladó pronto a Ámsterdam. Nunca ha sido consuderada una banda al uso, sino más bien un organismo vivo en constante mutación, una cofradía de soñadores liderada por su profeta Edward Ka-Spel.

Ka-Spel ha mantenido la voz y la visión central durante más de cuatro décadas, creando un universo tan coherente como el de cualquier obra literaria. EGn su órbita, las colaboraciones son habituales: la más famosa y significativa es The Tear Garden, su proyecto junto a cEvin Key de Skinny Puppy, que funciona como un campo de juego más electrónico y etéreo. Hace poco reseñamos su último trabajo, Astral Elevator. El legado de LPD es el de una banda que creó su propio nicho, ignorando las reglas del comercio musical para existir únicamente por y para el arte. Han pasado ya muchos años (desde 1980) y aún sigue dando guerra. Su discografía es inmensa.

Edward Ka-Spel utiliza la voz y los keyboards para generar atmósferas y noise. Erik Drost aporta la calidez, alternando guitarra acústica, eléctrica y bass. Randall Frazier maneja la electrónica más moderna, empleando samples y efectos para esculpir el espacio sónico, mientras que Raymond Steeg se encarga del mastering y del sonix final, dando al álbum su distintiva capa de ensueño lo-fi.

Cámaras ajenas y paralelismos sónicos

La singularidad de The Legendary Pink Dots dificulta las comparaciones, pero su estela ha tocado a varios colosos del underground. La intensidad teatral y la dicción británica de Ka-Spel evocan, en sus momentos más lúgubres, al primer David Bowie o al dramaturgo Scott Walker. No obstante, su parentesco sonoro más directo lo sitúa cerca de la música industrial clásica.

El uso de texturas repetitivas y atmósferas opresivas recuerda a las primeras exploraciones de Coil o al experimentalismo de Nurse With Wound. En su faceta más post-punk y gótica, el espíritu de Joy Division parece susurrar en los fondos, mientras que la épica oscura de Swans a menudo se refleja en las piezas más largas y experimentales de la banda. The Legendary Pink Dots es el eslabón perdido entre la psicodelia de los 70 y el dark wave de los 80, pero con una melancolía propia.

En el interior de una infancia química

El título Chemical Playschool Volume 25 es clave para entender la obra. La palabra Playschool evoca la inocencia de un jardín de infancia, mientras que Chemical introduce el elemento de la alteración, el experimento y la inestabilidad. Esta dicotomía es la esencia de LPD: la inocencia infantil (el juego, la imaginación) sometida a procesos psíquicos y sónicos turbulentos.

El número 25 subraya que esta es la vigesimoquinta entrega de su diario sónico, una prueba de la obsesión de la banda por documentar cada destello creativo, por marginal que parezca. El título funciona como una advertencia y una invitación: el oyente entra en un patio de recreo químico donde las reglas de la lógica se suspenden. Es el campo de pruebas donde el caos puede dar a luz a la belleza.

Un ojo despierto en el Caos

Mirar la portada de Chemical Playschool Volume 25 es como abrir un espejo distorsionado que refleja más de lo que revela. Cuatro rostros pálidos se despliegan en la franja inferior, simétricos pero imperfectos, con expresiones neutras que parecen contener silencios infinitos. Sus pieles resquebrajadas recuerdan estatuas de yeso antiguo, tan frágiles como nuestras certezas, tan quebradizas como las identidades que creemos únicas. Cada rostro parece multiplicarse en nuestra mirada, recordándonos que somos varios a la vez, un mosaico de voces internas, memorias y versiones de nosotros mismos.

Arriba, los colores estallan en ángulos y triángulos psicodélicos que retan la percepción. Se percibe un caos controlado, un torbellino sensorial que confunde y fascina. La mirada se pierde en ellos, entre texturas que parecen vibrar con cada latido, como si los estados mentales alterados pudieran palparse, tocarlos con la yema de los dedos. Es una invitación a abandonar la lógica y dejarse llevar por la sinestesia, por la sensación de que todo puede cambiar en un parpadeo.

En el centro inferior, un círculo amarillo evoca un mandala, un ojo que observa sin juicio. Es introspección pura, un punto donde convergen el alma y la curiosidad. Sobre él, un rectángulo difuminado cubre un secreto, un fragmento que no nos pertenece todavía, que nos reta a contemplarlo y a imaginar lo que yace detrás. Es la verdad que se esconde, la incógnita que nos atrae y nos inquieta.

En el horizonte, dos torres emergen como vigías silenciosos. Minaretes o cúpulas que conectan tierra y cielo, pasado y presente, lo tangible y lo simbólico. Su presencia sugiere que este viaje no es solo interior; dialoga con culturas, espiritualidades y la memoria colectiva, recordándonos que la introspección también es un acto compartido.

Esta portada respira fragmentación, misterio y búsqueda. Fragmentos de identidad, secretos cubiertos, sensaciones alteradas y referencias culturales se entrelazan en un tapiz que prepara al oyente para la experiencia musical que le espera. Es un umbral: cruzarlo significa sumergirse en un universo donde lo espiritual, lo emocional y lo surrealista se confunden, donde cada sonido del disco será un espejo más en el que explorar quiénes somos y qué buscamos.

La voz narrativa: Del susurro a la profecía

La voz de Edward Ka-Spel es ineludible. Su registro es de tenor melancólico y su timbre es nasal, pero su fuerza reside en el uso teatral de la dicción. No canta tanto como narra o recita. Utiliza la voz como un actor de teatro de lo absurdo. Su técnica varía drásticamente a lo largo del disco: puede pasar de un susurro íntimo, casi de confesión a un declamatorio agudo teñido de histeria o profecía. La voz es vulnerable, pero cargada de autoridad, transportando al oyente a los escenarios líricos que él dibuja. Es la voz de un guía que te promete llevarte a un lugar interesante, sabiendo que el viaje podría ser incómodo.

El vértigo existencial: La filosofía de la imperfección

La filosofía de The Legendary Pink Dots se basa en la aceptación de la imperfección y el rechazo a la moralidad simplista. Su posición ante la sociedad es de un cinismo poético. Critican la deriva del mundo moderno, la codicia, el control social y la uniformidad, pero lo hacen desde el margen, sin prometer revoluciones, sino ofreciendo refugio en la imaginación.

LPD propone una huida hacia el interior, una exploración de la psique como el último territorio libre. Su obra es una defensa del inconsciente y del error humano como fuente de belleza. Es una filosofía underground que abraza la belleza del dron, el glitch y el ruido porque ve en ellos el reflejo de la vida real: imperfecta, caótica y sublime.

Un descenso de once escalones (Parte 1)

Chemical Playschool Volume 25 se articula en once fases, un descenso a la naturaleza experimental del proyecto. La apertura con Submarine es instrumental. Nos sumerge en un universo líquido y onírico, donde los sonidos burbujeantes y el dron hipnótico nos hacen sentir atrapados en un espacio subacuático que es a la vez refugio y aislamiento. Las letras, fragmentadas y casi telepáticas, hablan de introspección y del descenso a lo profundo de la mente, un viaje que invita a escuchar cada susurro y cada eco con atención.

Desde esta inmersión inicial, My Doppelganger nos enfrenta a la dualidad del ser. La melodía oscila entre lo mecánico y lo humano, como si el mismo corazón se dividiera en dos. Las palabras sugieren confrontación con nuestra sombra, esa otra versión que habita en paralelo, y nos hacen cuestionar la identidad y la autenticidad en un mundo saturado de máscaras.

El ritmo de Quarantine Machine introduce tensión y claustrofobia, evocando imágenes de confinamiento y vigilancia, donde la humanidad se reduce a un engranaje más del sistema. Los loops metálicos y las voces distorsionadas intensifican la sensación de encierro, mientras la letra cuestiona cómo la tecnología y la burocracia fragmentan la experiencia vital.

Con Trans Siberian, el viaje se hace físico y mental a la vez. El tema es un tren sonoro que atraviesa paisajes helados y ciudades desiertas. La letra, mínima pero potente, habla de desplazamiento, de buscar sentido en territorios lejanos y de la idea de que todo camino, por largo que sea, está cargado de memoria y resonancia personal.

Spotless limpia el aire con un groove más minimalista, casi meditativo. Aquí, la ausencia de ornamentación permite que cada palabra flote con claridad. El mensaje parece girar en torno a la pureza interior, la necesidad de desprenderse del ruido externo y reencontrar un espacio de serenidad y contemplación.

Un descenso de once escalones (Parte 2)

Firestorm estalla con energía descontrolada. La percusión se vuelve tormenta y la guitarra se dispara como relámpago. Las letras hablan de caos y catarsis, de destrucción necesaria para regenerarse. En el contexto del disco, actúa como un punto de ruptura emocional que prepara al oyente para la calma siguiente.

Esa calma llega con Summer Every Day, un oasis melódico donde la nostalgia se mezcla con la esperanza. La letra evoca la búsqueda de momentos eternos, de sensaciones que se repiten y se transforman, y nos recuerda que incluso en medio de la incertidumbre, hay luz y calidez accesibles.

En Monstera Mash / Falling Leaves, el disco se vuelve experimental y pictórico. Los arreglos son casi psicodélicos, con capas que caen y se entrelazan como hojas en el viento. La letra sugiere la transitoriedad de la vida y la belleza efímera de lo cotidiano, transformando la naturaleza en metáfora de la memoria y la impermanencia.

Tempting Fate Parts 1 & 2 se presenta como un dúo que explora la tensión entre riesgo y predestinación. La primera parte es contemplativa, con melodías que invitan a la reflexión, mientras que la segunda estalla en un collage sonoro, donde la letra se mezcla con el caos instrumental. El mensaje: enfrentar lo inevitable con curiosidad, no con miedo.

Kozmik Arcade nos transporta a un espacio lúdico y cósmico. Los sintetizadores y los loops recuerdan a un universo de videojuegos intergalácticos, mientras que la letra juega con la idea de diversión, ilusión y percepción alterada. Es un momento de ligereza en un disco cargado de introspección.

Finalmente, It Always Happens In 3s cierra el viaje con una reflexión circular. La estructura rítmica y los cambios de tonalidad sugieren patrones inevitables en la vida, mientras que la letra hace guiños a ciclos, coincidencias y repeticiones inevitables. Es un final que invita a volver a escuchar, a redescubrir y a aceptar los ciclos que nos definen.

El juicio final

El análisis de esta entrega revela una consistencia artística es inquebrantable. El álbum ofrece una inmersión profunda en la psicodelia y el dark wave más puros. La banda mantiene una instrumentación rica y una lírica densa. Esto abre una oportunidad para atraer a nuevos oyentes que busquen música que conecte con la experimentación de los 80 sin caer en la nostalgia. Sin embargo, la propia naturaleza de Chemical Playschool (piezas muy largas y experimentales) lo hace inaccesible para el público general.

Chemical Playschool Volume 25 es una obra esencial no por ser un álbum, sino por ser una declaración de continuidad. The Legendary Pink Dots ha demostrado que la imaginación sigue siendo la única cura para la realidad. Edward Ka-Spel nos ofrece un mapa de su mente: caótico, hermoso y absolutamente necesario. Este disco es un refugio para aquellos que ven la locura como un acto racional y la melodía como un accidente afortunado. La filosofía que prevalece es la de la resistencia silenciosa: seguir creando mundos mientras el mundo exterior se derrumba. Es la bitácora perfecta para viajar a través del espejo.

