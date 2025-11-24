Nada une más a las personas que la desgracia. En lo referido al amor, si algo nos une es que a todos nos han roto el corazón al menos una vez. Para paliar ese desamor, ahí estaba una amiga o un amigo que echara gasolina al incendio de nuestro despecho. En esos momentos de desesperación y vacío, en los que estás hecha añicos, necesitas un refugio que te haga ver que no estás loca, que no eres la única… Y ese refugio es Información sísmica, el nuevo álbum de Chica Sobresalto, producido por la discográfica pamplonica El Dromedario Records.

Maialen Gurbindo (Navarra, 1994) apuesta por la desnudez emocional como columna vertebral de su cuarto álbum de estudio, donde se inclina por un pop más agresivo del que nos tenía acostumbrados. Son once canciones de agresividad femenina que presentará en su Gira Sísmica por diferentes ciudades de España entre febrero y mayo de 2026.

La exconcursante de OT ya nos había regalado algún adelanto de este trabajo: Bella rareza, Virgen de la luz, Llorando con Bad Gyal, Bienestares malestares y Mala feminista, el tema con el que se presentó al Benidorm Fest de 2025, aunque, desgraciadamente, no pasó de la primera semifinal.

El disco comienza con el tema Entra en bragas, toda una declaración de intenciones que te invita a “quitarte las bragas”, a ser tú misma para recibir toda la fuerza de la ruina interna que nos transmite Chica Sobresalto y así lograr reconstruirte cual ave fénix.

Ante todo, Información sísmica es un espacio de mujeres, de mujeres fuertes con corazones rotos y silenciadas por una tradición que temía su fuerza. Al final del disco, Maialen reserva unos minutos para homenajear a las mujeres del pasado que no tuvieron más opción que la obediencia.

Hablamos de Virgen de la luz, la canción que crea a partir de los relatos sobre la vida de su abuela y que sirve de espejo de toda esa generación de mujeres a las que se les quitó la voz: no te enseñaron a leer, para servir no hacía falta / te quisieron analfabeta porque conocían tu poder.

El resto del disco lo comparten la reivindicación de una sociedad femenina fuerte (ojalá la maternidad volviera a ser algo colectivo, dice en Casa 16) y la destrucción interna de la que nada te puede salvar, para la que Llorando con Bad Gyal es el mejor ejemplo con su estribillo: Y no sé qué hacer si estoy tan mal que lloro con Bad Gyal / si no puedo dormir ni con diazepam / si no hay trinchera pop que me pueda salvar / Todo mal.

También hay hueco para las repudiadas del éxito, los esfuerzos por ser alguien que no somos y cómo nos rompe tratar de ser quien no somos. Fuera de la fiesta nos recuerda que las redes sociales son una fiesta cerrada dominada por un algoritmo dedicado a mostrar un éxito fingido que nos puede hacer perdernos mientras lo buscamos.

Amor es una sorpresa. No más corazones rotos por parejas ingratas: esta canción es una oda al amor verdadero. Entre todo lo malo que nos pueda regalar la vida, siempre tendremos una fuerza que nos sacará adelante recordándonos lo mucho que valemos y que nos salvará incluso de nosotras mismas (o al menos lo intentará). Esa persona no es otra que nuestra mejor amiga, porque eras tú, yo buscando entre mis novios / y eras tú mi amor.

Personalmente, considero Amor la mejor canción del disco por ser la que más he vivido y la que disparó mi fibra sensible con la fuerza de un ejército. Al escucharla, no puedo evitar pensar en mi mejor amiga, María, quien siempre está a mi lado haciéndome ver que todo merece la pena y recordándome que soy una mujer fuerte. Aunque realmente sea yo quien la admire a ella.

En conjunto, el álbum destaca por su arrojo y su intensidad, pero acusa una falta de cohesión que debilita su recorrido y deja ciertos temas y estilos menos integrados de lo que prometía. Las canciones con las que nos quedamos son Amor, Virgen de la luz, Mala feminista, Fuera de la fiesta y Llorando con Bad Gyal.

Escucha aquí el último disco de Chica Sobresalto, Información Sísmica