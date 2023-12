«Hold Your Love Still es una filosofa sobre el capitalismo, la intimidad y el futuro (…) Cultiva la afinidad vocal y las emociones atemporales con Nick Cave, Bill Callahan y un oscuro Chris Isaak»

Por suerte cada mes salen nuevos discos, pero personalmente solo hablo de aquellos que me asombran por algún motivo, bien por su contenido, sonoridad o mensajería. Para mi Christian Kjellvander es todo un descubrimiento. Desconocía su trabajo, pero tras picotear su trayectoria musical he decidido incorporar su último disco, Hold Your Love Still, como parte de mi TOP BACK 2023. Es un disco excelente.

Christian Kjellvander es un compositor sueco que comenzó su andadura musical como líder de la banda de slacker-rock, Loosegoats, los cuales llegaron a publicar cinco Ep y cuatro álbumes de estudio entre 1995 y 2012. Posteriormente, Christian emigró hacia otros estilos folk y country rock junto a Songs of Soil quienes solo publicaron un álbum, The Painted Trees of Ghostwood (2000). A partir de entonces llegaron los discos en solitario (diez repartidos entre 2002 hasta 2023). La profunda y oscura voz de Christian Kjellvander sobrecoge tras oír los primeros soplos sónicos. Cada palabra expresa multitud de sensaciones y cada palabra pronunciada es cuidadosamente elegida.

Hold Your Love Still (mantén tu amor firme) es su primer álbum en solitario tras About Love And Loving Again (2020). Se compone de ocho canciones, todas muy reposadas, pero en conjunto envuelven mucha rabia y naufragio. Son temas que hablan de la sociedad de clases, de las injusticias sociales, del cambio climático y sus consecuencias, y del consumismo desenfrenado que nos exprime y esclaviza salvajemente.

Kjellvander es un moderno trovador sueco que exclama su arte desde el ánima más reflexiva, emanando sus efluvios vocales desde las dificultades por llevar una vida honesta en medio del gatuperio mundano, sin embargo, al mismo tiempo, esas exhalaciones nos inoculan de esperanza para creer en un mañana mejor.

Aunque interiormente navegue entre polos existenciales y tensiones ambientales, Kjellvander nunca abandona el optimismo, ya que dentro de la vorágine de la bestia habita la única llave que permite cruzar la puerta de la tragedia y alcanzar la felicidad. Para Christian el título del álbum expresa pues ese estado energético que concentra, por un lado, todos esos sentimientos humanos contrapuestos, ausentes, en conflicto o deteriorados por nuestra agitada sociedad moderna. Pero por otra parte, el álbum diseña el horizonte por el cual debemos luchar. Sus ocho pistas dan fe de ello.

El disco arranca con Western Hemisphere, tema que expresa una celebración del poder de la naturaleza sobre todo aquello que los humanos crean artificialmente: «La hierba alta tiene más belleza que el césped bien cuidado». Bajo una voz sagaz y barítona, Kjellvander nos advierte que para apreciar todo lo que nos rodea, sólo tenemos que detener el tiempo y recordar las cosas que están a nuestro alcance. Nosotros somos la clave que mueve al mundo y no al revés: «Fluyo en la oscuridad de la noche (…) pero yo solo quiero darte esto y no pedir nada a cambio».

Llega Notes from The Drive Between Simat And Alcoi, donde Las guitarras eléctricas y los teclados irrumpen inmersivos al son de una ambientación a modo de himno. Christian muestra su inquietud por la perfección, actitud que se manifiesta en una especie de reflexión lírica donde se refleja lo que sus sentidos ven y oyen mientras viaja por el sur de España. Además, rinde cortesía a la ciudad levantina de Alcoi, famosa por su movimiento sindical y obrero: «Siempre espero el sonido de la clase trabajadora en el escenario mientras lamento mi preocupación por el consumismo».

Baleen Whale es una bofetada al exceso humano, una talentosa comparación entre un gran cetáceo varado que representa la incapacidad e inmovilismo provocados por el consumo excesivo de la sociedad, Es la triste imagen que ofrece un ser humano cuando se deja consumir por la negritud de la opinión pública sensacionalista.

Terns Took Turns es, asimismo, un homenaje afectuoso y simbólico a los charranes o estérnidos, aves marinas que se encuentran libres de depredadores y parásitos naturales pero que, sin embargo, están en peligro de extinción a causa de las actividades humanas (pérdida de hábitats, contaminación, perturbaciones, devastación…)

Disgust For The Poor, trata de decirnos por qué y cómo brota el desprecio desde el miedo. Porque el miedo es poder, es control y la pobreza una herramienta para el dominio de unos pocos sobre el resto. Claramente estamos ante una pista que ataca directamente al corazón del capitalismo: «Recuérdame una vez más por qué volviste buscando más y más». Las voces y los coros transmiten celeridad, cólera y desesperación, armonías bipolares encubiertas bajo una intensa instrumentación cacofónica. Las frases son brutalmente cortas pero escupen extrema dureza: «Tengo miedo a ser pobre (…) Siento disgusto por ellos».

On Wine and Jesus Christ, es una canción larga que se canta junto a Frida Hyvönen. Se manifiesta como una fuerte relación con el alcoholismo, dependencia que se consagra casi como una devoción espiritual («eres una melancolía de clase media y la sangre del rock’n’roll»). Para Christian la bebida es a veces un recorrido que acaba convirtiéndose en una religión y la botella adorada como un dios.

We Are Gathered es el tema más largo del álbum. Muestrea una meditación de nueve minutos hablando sobre el estado de las cosas, sobre esa magia que reside en los vacíos, en los silencios y largas tensiones diarias. Su ritmo es azotador y sus guitarras recuerdan al Neil Young más ecléctico. Sin duda, es pura subida y descenso, oscilación permanente y ondulante que conduce hacia la cadencia y contorneo hipnótico de una serpiente. La letra es directa como una ballesta: «Estamos reunidos aquí y ahora para discutir el destino». Es todo un temazo.

Con Dream 2066 llegamos al punto final de este magnífico álbum. Es un clímax que proyecta esos rayos de optimismo que claman un futuro más brillante, donde el capitalismo ha desaparecido a fin de evitar el desastre que se avecina. Como un corazón que late con anticipación, Kjellvander posee el lujo lírico, vocal y musical, para atreverse a soñar sin condiciones: sin sueños la Humanidad no tendría razón de ser.

Cerrando filas cabe decir que Christian Kjellvander es un compositor introspectivo, delicado, oscuro, melancólico, sentimental, denso, atmosférico, agridulce, apasionado, elegante y solemne, que tiene a sus espaldas más de dos décadas de carrera en solitario. Todo ello sustenta la afirmación de que estamos ante un pedazo de cantautor, capaz de sondear los sentimientos humanos más profundos a través de su voz, letras y canciones conmovedoras y eminentes, dotadas de una esencia tan especial que roza los más altos valores de la interpretación sensible.

Son ocho piezas plenas que consagran la nostalgia y belleza acústica de altos valores, y que han visto su nacimiento como colección única y sagrada gracias al sello alemán Tapete Records. Hold Your Love Still es, por tanto, un disco cocinado a fuego lento, original, recreado en su propio desconsuelo pero con armonías extrañamente altruistas dando a entender de que nada está perdido ante el caos que siembra la sociedad humana.