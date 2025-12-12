Ritual de autoaceptación hacia el Olimpo

Halo on the Inside es el séptimo álbum de estudio de Circuit des Yeux, proyecto de la vocalista estadounidense Haley Fohr. El disco fue lanzado el 14 de marzo de 2025 por el sello Matador Records,famoso por editar a un buen número de bandas indies muy respetadas (Bar Italia, Belle and Sebastian, David Byrne, Queens of the Stone Age, etc). Sus nueve pistas giran alrededor de los restos de la mitología griega, el renacimiento interior y la feroz tarea de aceptarse. Sin duda, es un corredor entre el club sonoro y el abismo estelar, un lugar sagrado donde el ritmo late como un órgano sacrificial entre la carne y el mito.

Antes que nada, debemos entender que Circuit des Yeux no pertenece a las luces de escaparate que iluminan el mainstream musical. Su dinámica se mueve entre las grietas del underground, donde la angustia se arrodilla ante lo que no se sabe nombrar. Con Halo on the Inside, ese intersticio subterráneo se vuelve como un templo en la que los mitos antiguos descienden del mármol y se pegan al cuerpo. Donde cada eco parece una plegaria y cada silencio un cuchillo clavado en la psique.

Este séptimo asalto no se comporta, pues, como un álbum propiamente dicho, sino más bien como un grimorio cuyas fórmulas mágicas diseñan un mapa de renacimiento de nueve heridas abiertas. No hay pop que amortigüe la caída. Existe música de cámara retorcida en un sótano sin salida, beats que respiran como bestias encadenadas en un cosmos que ya se ha roto.

«Al crear esta música, pude retroceder a una época anterior al miedo. Y en la ausencia de miedo, encontré el ritmo íntimo del sexo, el amor y la melodía» – Haley Fohr

El mensajero del inframundo

En el núcleo de esta turbulencia, la voz de Fohr no canta: profetiza sobre las pistas con la gravedad de una campana fúnebre, resonando en cavernas que parecen no tener techo. Hay algo de la solemnidad de Dave Gahan en su dicción, pero más erosionada, como si hubiera pasado siglos en túneles donde solo se oye el propio pensamiento.

Es la voz de un Oráculo exhausto que ha cruzado el Hades demasiadas veces y ya no teme traer malas noticias. En Megaloner y en el himno de seis minutos Skeleton Key, esa garganta se convierte en columna vertebral del mito: sostiene la Mitología, el Renacimiento, la Autoaceptación, como si cada palabra fuera una piedra consagrada que se deja caer en un pozo sin fondo.

El sinfonismo mitico y la profundidad subterránea

En base a lo dicho, el sonido de Halo on the Inside no brilla, sino que supura. Andrew Broder, Nat Harvie, Nick Broste, Tom Herbers y Marta Salogni donde producción, mezcla y masterización levantan un espacio inmenso en el que nada está del todo limpio. Todo cruje, roza, respira. Es un sinfonismo táctil. Se oye el polvo, el roce del arco, la electricidad a medio morir. No hay orquesta dócil en esta bóveda.

Es más, el violonchelo de Alistair Sung y Alison Chesley, la viola de Whitney Johnson y el clarinete bajo de Jason Stein construyen una muralla de cuerda y viento que parece tanto arquitectura como organismo vivo, especialmente cuando Skeleton Key retumba como un ritual en cámara lenta. Son llanuras mitológicas vistas desde dentro del cuerpo, no desde fuera del paisaje.

El bajo de Melvin Gibbs avanza como un animal enorme en la oscuridad, mientras la programación de Broder esculpe pulsos que se sienten más como respiraciones que como golpes de pista. El saxofón de Cole Pulice y el violín de Mayah Kadish se cruzan como dos espíritus que no terminan de reconocerse en la niebla de un rave espectral. A su alrededor, David Tulles, Alan Sparhawk, Ashley Guerrero, JR Bohannon, Lee Ranaldo y SemiraTruth amplían el círculo de invocaciones, como si cada colaboración fuera otra vela encendida en la cripta.

El mito, el destino y el haz interior

Halo on the Inside es un sinfonismos que se eleva en los mitos de la Antigua Grecia como parámetro simbólico de autodescubrimiento. Sin embargo, los dioses y héroes griegos no aparecen como figuras de manual. Emergen como sombras internas que se despiertan cuando se apaga la luz. Circuit des Yeux usa ese panteón desgastado como un conjunto de máscaras para hablar de algo más incómodo: la batalla silenciosa del ser contemporáneo contra sí mismo. El renacimiento, aquí, no es un rayo celestial, sino una subida lenta y embarrada por un túnel que huele a metal y piel.

A raíz de ello, el mensaje se arrastra con claridad brutal: no hay halo sin descenso. Para encontrar esa luz íntima y perdida, primero hay que aceptar el lodo, la ruina, las versiones de uno mismo que dan vergüenza de mirar de frente. Escuchar el disco es aprender a oír en la oscuridad, como si el oído se volviera un ojo que solo funciona cuando todo lo demás se apaga.

Asimismo, Halo on the Inside no se apoya en una épica de guitarras heavy o fanfarrias heroicas, sino en algo en una visión obstinada que asciende desde el fondo del pozo hasta un paisaje sonoro donde el sonido más crudo se mezcla con el eco de un mito de 3.000 años de antigüedad. El resultado es el nacimiento de una forma de sinfonismo underground que suena tanto a rito pagano como a rave arruinado.

«Halo on the Inside»: la gloria subterránea

El título del álbum define por sí mismo la intencionalidad del mensaje. Actúa como una contraseña. Maticemos. Un halo suele imaginarse por fuera: sobre la cabeza, visible y exhibido como prueba de pureza. Aquí, en cambio, el brillo está escondido debajo de la piel. Es un halo en el interior. No puede entenderse como una recompensa. Es una cicatriz luminosa. Una luz que solo aparece después de que algo se rompe y se recompone de otra manera.

Por otra parte, la autoaceptación planteada en el disco no es amable ni terapéutica. Es la aceptación de la propia mitología torcida: de los defectos, los impulsos, los laberintos interiores que uno preferiría negar. La epopeya sinfónica se convierte en banda sonora del momento en que el héroe —ese «yo» frágil y monstruoso a la vez— decide dejar de huir de sí mismo y se sienta en su propia oscuridad como en un trono.

«Yo solía pensar que la vida es sufrimiento. Pero ahora creo que la vida es cambio» —Haley Fohr

El canto del cisne andrógino

Haley Fohr tiene una de las voces más singulares de la música experimental actual: un contralto-grave con rango de cuatro octavas, capaz de pasar de un barítono cavernoso a un falsete cortante sin perder intención expresiva. Su timbre se sitúa en la franja grave-femenina, pero con colores que recuerdan directamente a un registro baritonal, algo muy poco habitual en voces femeninas dentro del pop y la canción de autor. Críticos han descrito su voz como profundamente dramática, desgarrada y tremendamente desbordante, destacando una cualidad áspera y vibrante, con notable presencia de armónicos bajos y una ligera rugosidad que refuerza el carácter expresionista.

Aunque se la suele catalogar como contralto, Fohr maneja un rango de unas cuatro octavas, con un extremo grave que puede sonar casi masculino y un agudo en falsete muy luminoso y penetrante, lo que le permite contrastes extremos dentro de una misma canción. Esta amplitud se percibe sobre todo en los proyectos Circuit des Yeux más recientes y en directo, donde pasa de susurros graves casi parlados a notas agudas sostenidas que cortan la mezcla orquestal.

La técnica de la voz

Fohr arrastra una educación vocal de raíz clásica desde la adolescencia, algo que se percibe en su dominio de la emisión, en la afinación limpia en zonas comprometidas y en ese vibrato amplio, cálido y siempre bajo control que sostiene en las notas largas. Incluso cuando desciende a los registros más oscuros, su contralto conserva elasticidad y maniobra: evita el habitual bloque grave y pesado, y en su lugar despliega una voz que asciende y cae con naturalidad, capaz de moldear fraseos flexibles y ejecutar virajes dinámicos abruptos sin perder sostén.

Numerosas reseñas subrayan cómo aprisiona la voz como si fuera un instrumento de filo incierto, trabajando en el borde mismo de su tesitura sin ceder ni en precisión rítmica ni en la claridad del texto. En lo técnico, exprime con intención los contrastes entre voz plena y falsete, los ataques glotales calibrados, las notas sostenidas con un vibrato cargado de tensión y esos quiebres milimetrados que remarcan palabras clave. Todo ello la sitúa más cerca de una tradición de canto dramático que del molde estándar del pop. Expresividad y comparación con otras voces.

El manejo vocal

Su uso de la voz es abiertamente dramático: la convierte en columna vertebral de cada composición, impregnando cada inflexión de una fisicidad inquietante —entre la angustia, la trascendencia y la amenaza—. Críticas recientes destacan que, en Halo on the Inside, su interpretación es «totalmente intrépida»: puede sostener piezas casi despojadas y, al mismo tiempo, atravesar arreglos orquestales densos sin perder un ápice de presencia.

La comparación con voces como Anohni, Diamanda Galás o incluso Dave Gahan o Martin Gore aparecen con frecuencia, no por similitud tímbrica, sino por el aprovechamiento de registros graves poco comunes, el dramatismo y la intensidad performativa. Aun así, muchos coinciden en que su mezcla de barítono femenino, falsete helado y acento del Medio Oeste le confiere una impronta singular, prácticamente imposible de replicar.

La portada: el exilio coronado

La imagen de la cubierta condensa todo el gesto del álbum en un solo cuarto deformado por la perspectiva. Fohr aparece en una habitación torcida, casi sin horizonte, las paredes retorciéndose hacia dentro como si el espacio mismo fuera un pensamiento obsesivo. El azul que la baña no es un color frío cualquiera: es la luz de los pasillos de un sueño lúcido, el resplandor de una vigilia demasiado larga. El suelo de tierra y escombros convierte la escena en ruina habitable, celda mental y santuario a la vez.

No hay trono dorado, hay una silla modernista, metálica, casi alienígena, donde Fohr se sienta como una figura entre humana y mitológica. Su pelo esculpido en cuernos la devuelve al reino de las criaturas híbridas, mitad bestia, mitad deidad doméstica. No parece pedir perdón por su forma: más bien la exhibe como escudo. Es el minotauro que aprendió a decorar su propio laberinto, la diosa menor de un inframundo personal.

La escena respira claustrofobia y grandilocuencia al mismo tiempo. Es la foto de un exilio convertido en reino: el mundo no entra en ese cuarto, pero dentro de ese cuarto todo tiembla bajo la misma mirada. Es la imagen perfecta para un disco que camina entre club y cosmos: el cosmos, aquí, cabe en una habitación sin aire.

Liturgia lírica de un sinfonismo «underground» en nueve actos

Así podría describirse este viaje sonoro donde la emoción se vuelve arquitectura y la voz, un ritual. Cada movimiento irradia un dramatismo que no busca grandilocuencia, sino profundidad; un ceremonial íntimo que se abre paso entre sombras, tensiones y destellos de pura intensidad. Abramos el umbral de esta ceremonia musical clandestina narrada en nueve momentos clave.

Actos I-II-III-IV

En ese instante es cuando debemos situar en primer plano la voz, el resorte que abre todas las puertas hacia el halo. Megaloner es un título que sugiere gravedad, aislamiento y una dimensión emocional desbordada. Y ese espíritu se refleja en la pieza: un manifiesto donde el bajo zumba como un transformador antiguo mientras la electrónica contiene la respiración. Un canto en el que la esperanza se paga con una sola moneda.

Sobreviene Canopy of Eden una pista que al principio parece un respiro pero que se transforma en una falsa promesa de refugio. El saxofón entra como un fantasma cansado sobre percusiones que coquetean con el jazz, levantando un paraíso cubierto, húmedo, donde ya nada es inocente. No es el olimpo perdido, es el nirvana contaminado: un jardín velado que asfixia a quien intenta quedarse demasiado tiempo.

Cuando las cuerdas empiezan a presionar el aire, llega Skeleton Key. Aquí, el disco se estira hasta tocar el borde del delirio. El clarinete bajo y el chelo construyen una pieza de sinfónica subyacente que funciona a la vez como mazmorra y como salida secreta, una llave maestra que abre puertas, pero también obliga a mirar lo que hay detrás de ellas. Es pura arquitectura ritual. Cada compás es una columna; cada disonancia, un arco que cruje.

De repente, la llave gira y el personaje sale, pero no hacia el exterior sino hacia sí mismo. Anthem of Me irrumpe como proclamación, un tema de coronación interior donde los pads electrónicos, las distorsiones trituradas y los bombos cavernosos acompañan un grito: «es un himno a mí». No hay humildad, hay supervivencia: declararse centro del propio relato después de haber atravesado el bosque.

Actos V-VI-VII

La seriedad del rito se resquebraja con Cosmic Joke. La pista dura poco, pero deja una mueca dibujada. Es una carcajada cósmica colándose en mitad de la ceremonia, un recordatorio absurdo de que incluso en medio del drama mitológico, el universo sigue riéndose por lo bajo.

Después viene el forcejeo. Cathexis se siente como una extracción de energía con las manos desnudas. La voz de Lee Ranaldo (Sonic Youth) aparece como espectro paralelo, mientras la base industrial bate el aire como si intentara desalojar años de fijaciones psíquicas. Es el momento de desenganchar la emoción de los objetos que la retenían, un ritual de desposesión.

Truth penetra como una pared que no se puede rodear ni ignorar. La revelación no llega en forma de susurro, sino como un puño que golpea directo, cantado a dos voces sobre una producción que no suaviza los bordes, que abraza la aspereza y la tensión. La verdad aquí no consuela: corta, sacude y obliga a mirar de frente, desnudando lo esencial a golpes precisos, con una intensidad que deja huella mucho después de que la última nota se apaga.

Actos VIII-IX

Cuando el impacto inicial se disipa, el álbum baja la mirada hacia Organ Bed. El piano y el saxofón emergen como una caja de música desajustada, una máquina que sigue girando aunque algo en su interior se haya roto. Es la metáfora del dolor convertido en engranaje: constante, implacable, imprescindible para mantener el sistema en movimiento. Cansa, desgasta, pero aún así mantiene la maquinaria viva, por más retorcida que esté.

Finalmente, It Takes My Pain Away cierra el círculo sin clausurarlo del todo. El violonchelo guía la despedida, como si acompañara un cuerpo que abandona el templo. No promete que el dolor desaparezca; promete, más bien, que encuentra su sitio dentro del organismo. El Halo on the Inside deja de ser metáfora: se convierte en ese resplandor silencioso que permanece cuando se acepta que la odisea interior no termina, solo adopta nuevas formas.

Himno final para un «rave» mitológico

Halo on the Inside se alza como alquimia sonora: transforma miedo, aislamiento y mito en una materia espesa que se pega a la memoria. Es un descenso y un ascenso donde la voz de Haley Fohr funciona tanto como barítono oracular como testigo humano de un cambio irreversible.

Al fundir la crudeza del underground —beats dañados, percusiones desviadas, pulsos casi industriales— con la densidad del sinfonismo de cámara, Circuit des Yeux construye un ritual de renacimiento a la vez sucio y majestuoso. Halo on the Inside no busca luz exterior: exige aprender a reinar en la propia oscuridad. Es una de esas obras que no solo se escuchan: se habitan, como quien entra en un templo sin nombre y decide quedarse allí para siempre.

