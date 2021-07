La pandemia y la seguidilla de sucesos que trajo consigo fueron fuente de inspiración para gran cantidad de artistas, y de entre ellos se abre camino Claire Cottrill, más conocida como Clairo. Junto a la coproducción de Jack Antonoff (conocido por su trabajo con Lorde, Taylor Swift, entre otros), la cantante de Massachusetts confiesa que los orígenes de su segundo álbum, Sling, se encuentran en una reciente mudanza y la adopción de Joanie, su perro. Pero no se alarmen, no es tan banal como suena ni es solo de ello lo que trata este larga duración, no. En este trabajo la joven artista reflexiona sobre diferentes tópicos que van desde el amor en el amplio espectro en los distintos tipos de relaciones interpersonales, tanto pasionales como familiares, ahondando en una importante arista relacionada con el amor como lo es la depresión, y mucho más.

Para quienes siguen la trayectoria de Clairo no es ningún secreto que el single Pretty Girl (2017) fue su primer gran éxito y el encargado de hacer que su nombre hiciera eco alrededor del mundo. Posteriormente llegó para asegurar su nombre en las listas su aclamado álbum debut, Immunity (2019). Pero para todo aquel que desconozca la trayectoria o la propuesta de esta artista, su sonido se desenvuelve entre suaves armonías vocales acompañadas usualmente por una guitarra o un piano, a veces incluso haciendo uso de sintetizadores. Y es bajo el alero de aquel sonido que nos presenta esta nueva placa, una receta que esta vez se ve condimentada con matices pop, guiños al R&B e incluso algún homenaje al folk de los 70.

Fue en las montañas al norte del estado de Nueva York donde Clairo, en compañía de Antonoff, gestó esta placa de voces cálidas que forman parte de una constelación de melodías suaves en piano y guitarreos bluseros a 12 cuerdas, un favorito del dúo para la producción de este disco.

Bambi es la canción elegida para dar inicio a este álbum junto a un arreglo de piano, cuerdas que crean la armonía y atmósfera precisa como antesala a la voz de la cantante que posteriormente se ve envuelta en esta nueva propuesta instrumental más madura en la que se desata incluso una danza entre las melodías vocales y el sonido de saxofón, un recurso que no deja de transportar en el tiempo al oyente. Este tipo de arreglos que hacen de las diferencias instrumentales sean casi imperceptibles, se vuelve la tónica en gran parte de este trabajo y cuya presencia más explícita se aprecia en canciones como Partridge, Wade y Little Changes. Pero es en canciones como Zinnias donde cada parte de la mezcla tiene su particularidad de forma individual en una propuesta más popera y simple que contrasta con lo visceral de sus líricas, haciendo que el mensaje de alguna manera sea más fácil de digerir.

Y de la rigurosa dedicación a cada composición es que entre las canciones que forman parte de este disco, asoma una pista instrumental que no hace más que lucir el pulcro trabajo nacido entre montañas. Se trata de Joanie, pieza dedicada al cachorro de Clairo que fue parte de la inspiración para la escritura de este álbum. La pista toma y musicaliza la energía del pequeño can a lo largo de su día a día, en una bella analogía de cómo ésta aumenta y disminuye a medida que pasan las horas.

Y son canciones como la balada acústica Just for Today, pista que conmueve por la sinceridad y entrega de la artista al hablar de temas tan sensibles como la depresión, así como en Blouse, donde seretrata abiertamente la misoginia existente dentro de la industria de la música, o en Amoeba, donde se hace reflexión sobre cómo las relaciones interpersonales han sido descuidadas y dejadas en segundo plano por tener otras preocupaciones. Clairo nos muestra una vez más su capacidad de entregar un álbum sin tapujos en sus líricas y sin descuidos en lo musical, un ejemplo de que ninguna estructura es lo suficientemente rígida para no ser rota de vez en cuando.

Si bien el álbum carece de aquella pieza que podría considerarse como el gran hit que destaque por encima de la actual parrilla discográfica a nivel mundial, son varias las que brillan por sí solas y que sin duda encontrarán su espacio dentro de las playlist de quien le dé la oportunidad de sonar por sus altavoces. Sling propone un sonido más maduro que da la bienvenida a una nueva exploración musical por parte de Clairo, una búsqueda que deja abierta la posibilidad a que esta línea siga creciendo para su próximo trabajo, pero siempre manteniéndose fiel a la sinceridad que rebosa en la temática de sus escritos y que ha sido sello personal de la artista desde el comienzo de su carrera.

